TSH to hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową po to by sterować tarczycą. Gdy tarczyca działa na zbyt wolnych obrotach (mamy wtedy niedoczynność), poziom TSH rośnie. A im jest wyższy tym silniej mobilizuje gruczoł tarczowy do pracy.

I na odwrót, gdy tarczyca produkuje nadmiar hormonów (mówimy wtedy o nadczynności), poziom TSH automatycznie spada. Ma to ją skłonić do wyciszenia się. Znajomość tego mechanizmu wykorzystuje się w diagnostyce zaburzeń tarczycy a także po to, by potem kontrolować ewentualną terapię. Dlatego właśnie wykonuje się badanie poziomu TSH i porównuje je z normą TSH.

Norma TSH

Zakres normy dla TSH to 0,4 do 4,0 mIU/l (niewielkie odchylenia mogą zależeć od widełek ustawionych przez dane laboratorium; norma TSH w ciąży jest inna).

TSH norma – kiedy wyniki są oszukane

Niestety, czasem wyniki badań mogą wprowadzać błąd. Oto 7 przykładowych sytuacji:

1. Zażywasz leki…

…na wyniki mogą wpływać np. leki przeciwdepresyjne czy sterydy (zwykle wykazują wynik poniżej normy TSH). Dlatego przed badaniami powiedz lekarzowi o środkach zapisanych ci przez innych specjalistów (zapytaj, czy możesz je przyjąć przed pobraniem krwi). Przypomnij tez o nich później – gdy lekarz będzie interpretował wynik TSH.

2. Stosowałaś odchudzającą dietę…

…zarówno spadek wagi (zwłaszcza znaczny), jak i zbyt restrykcyjne obcinanie kalorii może sprawić, że badanie pokaże wynik poniżej normy TSH. Co więcej, efekt taki potrafi się utrzymać nawet przez kilka tygodni od zakończenia diety.

3. Zbadałaś poziom TSH zbyt wcześnie od rozpoczęcia leczenia...



…a hormon ten jest dość "bezwładny", oznacza to, że wynik badania może nie odzwierciedlać aktualnego stanu tarczycy. Z tego powodu nie powinno się zmieniać zbyt często dawek leków suplementujących niedobór tarczycy i badać TSH wcześniej niż np. po 4–6 tygodniach od ustalenia nowej dawki.

4. Jesteś w ciąży!

Wydzielany wtedy hormon (HCG) działa podobnie do TSH – dlatego badanie może pokazać wynik poniżej normy, bo HCG zmniejsza aktywność tarczycy.

5. Cierpisz na choroby, które wpływają na poziom TSH...



... ale nie mają związku z tarczycą. Poziom TSH zaniżać mogą przewlekłe dolegliwości, takie jak niewydolność krążenia, zawyżać zaś np. choroby nadnerczy i infekcje (TSH powyżej normy może być także w okresie rekonwalescencji).

