Szacuje się, że w ciągu ostatnich dni sprzedaż w polskich aptekach płynu Lugola wzrosła aż kilkunastokrotnie. Zwiększone zainteresowanie Polaków płynem Lugola odnotował m.in. portal GdziePoLek. Z danych serwisu wynika, że dostępność tego produktu w aptekach spadła z ponad 70% do 12% aptek w Polsce. Wpływ na to miało przede wszystkim przejęcie elektrowni w Czarnobylu przez Rosjan atakujących Ukrainę.

Co to jest płyn Lugola i dlaczego znika z aptek?

Płyn Lugola to wodny roztwór jodu w jodku potasu o działaniu odkażającym oraz leczniczym w przypadku niektórych chorób tarczycy. Może pobudzać lub hamować aktywność tego gruczołu. Płyn Lugola stosuje się także w celu zahamowania wychwytu przez tarczycę jodu radioaktywnego w przypadku narażenia na skażenie promieniotwórcze.

Do aptek udali się Polacy pamiętający ogólnopolską akcję przyjmowania płynu Lugola po katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Podawanie płynu było wówczas powszechne, szczególnie wśród dzieci, ponieważ ich organizmy były podatniejsze na skutki możliwego skażenia. Działanie miało chronić przede wszystkim przed rakiem tarczycy w przyszłości.

Dzisiaj podważa się słuszność tych zaleceń. Po latach sam ich autor lek. Zbigniew Jaworowski zauważył, że raczej było to zalecenie niepotrzebne. Przyjmowanie płynu Lugola nie tylko w niczym nie pomagało, ale mogło prowadzić do późniejszego wzrostu zachorowań na przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (tzw. chorobę Hashimoto). Kilka lat temu w wywiadzie dla „Polityki” Jaworowski stwierdził: „gdybym miał wówczas obecną wiedzę na temat skali skażeń i tego, co dokładnie wydarzyło się w czarnobylskiej elektrowni, nie rekomendowałbym nawet podawania ludności płynu Lugola”.

Płyn Lugola może być szkodliwy

Lista możliwych skutków ubocznych zastosowania płynu Lugola jest długa. Przyjmowany bez uzasadnienia może prowadzić do uszkodzenia tarczycy: nadczynności lub niedoczynności tego gruczołu. Nie należy spożywać płynu Lugola profilaktycznie. Może być wtedy niebezpieczny.

Czy powinniśmy go płyn Lugola - przyp. red. przyjmować profilaktycznie w obawie przed ew. planami wysadzenia elektrowni i następczego do tego wzrostu radiacji? Uspokajam - zdecydowanie nie. (...) Nieuzasadnione stosowanie płynu Lugola (jak i też innych preparatów jodu) może za to w ramach efektu Wolffa-Chaikoffa spowodować lub pogarszać przebieg niedoczynności tarczycy, w ramach efektu Jod-Basedow indukować (przewrotnie) również rozwój nadczynności tarczycy. Jod może też wywoływać lub nasilać postęp choroby Hashimoto. W aktualnej sytuacji, bilans potencjalnych zysków i strat przeważa zdecydowanie w stronę strat - zatem podkreślam, nie warto martwić się na zapas i biec do apteki po płyn Lugola - informuje na swoim profilu na Facebooku lek. Szymon Suwała, endokrynolog

Warto też zaznaczyć, że w aptece można dostać płyn Lugola bez recepty – jest on nieoczyszczony i nie jest przeznaczony do spożycia, lecz do stosowania miejscowego. Płyn Lugola przeznaczony do picia, może być wydany jedynie na receptę po konsultacji lekarskiej.

PAA uspokaja. Poziomy promieniowania w Polsce są stale monitorowane

Do wydarzeń w Ukrainie odniosła się Państwowa Agencja Atomistyki (PAA). Poinformowała, że w Polsce nie ma wzrostu poziomów promieniowania w związku ze zdarzeniami w Ukrainie.

Nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PAA prowadzi stały monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju - poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki.

Dane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych są publikowane na bieżąco na stronie internetowej urzędu oraz Twiterze PAA.

