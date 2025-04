Operacja usunięcia tarczycy

Wskazaniem do chirurgicznego usunięcia tarczycy jest np. wole zamostkowe, czyli stan, gdy tarczyca powiększa się tak, że sięga aż za mostek. Efektem tego jest ucisk, np. na naczynia krwionośne, tchawicę czy przełyk. Może to prowadzić do dławienia się, duszności czy związanych z zaburzeniami krążenia- obrzęków, bólów i zawrotów głowy.

Inne sytuacje, gdy lekarz kieruje na tyreoidektomię, to np.:

podejrzenie choroby nowotworowej lub zmiany, którą trudno zdiagnozować,

lub zmiany, którą trudno zdiagnozować, zaawansowane wole guzkowate , które nie reaguje na leczenie farmakologiczne albo z innych przyczyn (np. kardiologicznych) uniemożliwia stosowanie leków,

, które nie reaguje na leczenie farmakologiczne albo z innych przyczyn (np. kardiologicznych) uniemożliwia stosowanie leków, nadczynność tarczycy, która z podobnych powodów co wyżej wymienione wole guzkowate jest trudna do opanowania w inny sposób,

względy estetyczne (gdy wole jest na tyle duże, że deformuje wygląd szyi).

Od kogo skierowanie na usunięcie tarczycy?

Przed zakwalifikowaniem do leczenia operacyjnego, diagnostyka zaczyna się zwykle od lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje do endokrynologa, a ten – na podstawie zleconych badań - do specjalisty chirurgii ogólnej i endokrynologicznej. O ile sytuacja nie wymaga działania na cito, cała procedura (w ramach NFZ) trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Na czym polega przygotowanie do usunięcia tarczycy?

Podstawą jest jak najlepsze unormowanie pracy tarczycy – czyli wprowadzenie jej w stan eutyrozy (wtedy hormony są w normie). Zwykle cel ten osiąga się, dobierając odpowiednie dawki leków suplementujących hormony tarczycy (przy niedoczynności gruczołu) lub ograniczające ich produkcję (przy nadczynności). Oprócz tego, przed operacją należy zrobić zlecone przez lekarza kwalifikującego badania.

Zwykle są to:

badania z krwi – morfologia krwi, poziom elektrolitów, glukoza, parametry układu krzepnięcia, mocznik, kreatynina, oznaczenie grupy krwi, poziom TSH i hormonów tarczycy ( FT3, FT4 i kalcytonina), poziom ciał przeciwtarczycowych,

– morfologia krwi, poziom elektrolitów, glukoza, parametry układu krzepnięcia, mocznik, kreatynina, oznaczenie grupy krwi, poziom TSH i hormonów tarczycy ( FT3, FT4 i kalcytonina), poziom ciał przeciwtarczycowych, ogólne badanie moczu,

badania tarczycy – USG, biopsja, scyntygrafia,

– USG, biopsja, scyntygrafia, inne badania obrazowe, np. RTG klatki piersiowej, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Dokładną listę badań (zależną od sytuacji klinicznej) przekazuje lekarz kwalifikujący do operacji. Daje także wskazówki dotyczące przygotowania – m.in. takie, że w dniu operacji trzeba być wykąpanym, na czczo, a także które ze stale zażywanych leków trzeba nadal przyjmować, a które (i z jakim wyprzedzeniem) należy przed operacją odstawić.

Ile trwa usunięcie tarczycy?

Operacja trwa zwykle 1-2 godziny (chociaż może i dłużej). Wszystko zależy od rozległości zabiegu, metody, jaką jest wykonywany oraz ewentualnych utrudnień związanych ze stanem zdrowia pacjenta.

W każdym przypadku tarczycę usuwa się w znieczuleniu ogólnym. W trakcie tyreoidektomii pacjent leży na plecach z odgiętą do tyłu głową.

Tarczyca może być usunięta metodą klasyczną – konieczne jest do tego przecięcie skóry z przodu szyi, nieco nad górnym brzegiem mostka.

– konieczne jest do tego przecięcie skóry z przodu szyi, nieco nad górnym brzegiem mostka. W niektórych przypadkach można jednak zastosować metody małoinwazyjne, czyli tyreoidektomię wideoskopową lub endoskopową. Wszystko jednak zależy od rozległości planowanej operacji, jej celu i stanu pacjenta.

