Oceniamy ryzyko

Ryzyko złośliwości guzka określane jest na podstawie jego wyglądu w badaniu ultrasonograficznym, danych z wywiadów lekarskich i wyników badania przedmiotowego. Jeśli ryzyko to jest duże, zapada decyzja o wykonaniu biopsji guzka. Badanie to ma jednak swoje ograniczenia.

Zmiana łagodna – czy może zezłośliwieć?

Lekarz, stwierdzając na podstawie badań obecność łagodnych guzków tarczycy, zaleca okresową ich kontrolę, polegającą zwykle na powtarzaniu co jakiś czas (6 – 12 miesięcy) badania USG tarczycy. Jeśli rozmiary guzka (guzków) powiększają się, bądź też pojawiają się ultrasonograficzne cechy złośliwości guzka, zapada zwykle decyzja o wykonaniu (powtórzeniu) biopsji. Istnieje bowiem ryzyko, że zmian łagodna uległa przekształceniu w zmianę złośliwą.

Wynik biopsji guzka - czy zawsze jest pewny?

Biopsja tarczycy nie jest badaniem, które pozwala na stuprocentowe wykluczenie nowotworu złośliwego. Pierwszym ograniczeniem jest możliwość fałszywie ujemnego wyniku badania, czyli inaczej – przeoczenia obecności nowotworu. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji jest niewielkie – w wyspecjalizowanych ośrodkach wynosi mniej niż 2%. Komórki do badania cytologicznego (czyli oceny przez patomorfologa pod mikroskopem) mogą zostać pobrane z części guzka, która nie zawiera utkania nowotworowego, mimo że w innym jego fragmencie komórki nowotworu złośliwego występują. Stąd też w uzasadnionych przypadkach lekarz zlecić może powtórzenie biopsji.

Istnieją także takie guzki, które na podstawie wyniku biopsji nie mogą być sklasyfikowane ani jako zmiany łagodne, ani jako zmiany złośliwe. Rozpoznanie guzka pęcherzykowego może oznaczać zarówno łagodnego gruczolaka, jak też raka tarczycy.

Odnalezione w badaniu tzw. komórki oksyfilne mogą występować w obrębie wola wieloguzkowego czy tarczycy objętej procesem zapalnym, jak również w raku pęcherzykowym i brodawkowatym. Dlatego też w niektórych przypadkach (po określeniu ryzyka złośliwości guzka na podstawie danych z badania USG tarczycy, badania przedmiotowego oraz rozmowy z pacjentem) konieczne jest operacyjne usunięcie zmian i ich dokładna ocena przy pomocy badania histopatologicznego.

