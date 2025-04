Dlaczego dochodzi do rozwoju wola?

Dokładna przyczyna wola młodzieńczego nie została dotąd w pełni wyjaśniona. Pewną rolę wydaje się odgrywać zwiększone zapotrzebowanie na hormony tarczycy w okresie dojrzewania, niedobór jodu w organizmie oraz predyspozycja genetyczna (u znacznej części osób, u których zostało zdiagnozowane wole młodzieńcze, choroba występowała także u innych członków rodziny).

Kto choruje i jak przebiega choroba?

Wole młodzieńcze pojawia się u nastolatków w okresie pokwitania, przy czym dziewczynki chorują znacznie częściej niż chłopcy. Tarczyca powiększa się powoli, nie osiągając na ogół tak znacznych rozmiarów, aby mogła powodować dolegliwości wynikające z ucisku na sąsiadujące struktury szyi. Przebieg choroby jest więc zwykle bezobjawowy.

Jak rozpoznawane jest wole młodzieńcze?

Wstępnego rozpoznania lekarz dokonać może już na podstawie oglądania szyi i stwierdzenia powiększenia gruczołu w badaniu dotykiem. Aby móc dokładnie ocenić rozmiary wola konieczne jest wykonanie badania USG tarczycy. Uwidoczniony w USG miąższ tarczycy jest zwykle jednorodny, bez obecności zmian ogniskowych (guzków).

Wyniki badań hormonalnych (stężenie we krwi TSH i hormonów tarczycy) są zwykle prawidłowe, co oznacza, że czynność gruczołu nie jest zaburzona. Lekarz zleca najczęściej także oznaczenia zmian przeciwciał tarczycowych, aby wykluczyć inne niż wole młodzieńcze przyczyny powiększenia gruczołu tarczowego.

Jak leczy się wole młodzieńcze?

W leczeniu wola młodzieńczego stosowane są preparaty jodu (jodek potasu), których podawanie prowadzi na ogół do zmniejszenia objętości tarczycy. Jeśli terapia taka jest nieskuteczna, lekarz może zalecić przyjmowanie hormonu tarczycy (L-tyroksyny).

Jak wspomniano na wstępie, większość przypadków wola młodzieńczego ustępuje samoistnie po okresie dojrzewania. Przez pewien czas konieczna jest jeszcze kontrola endokrynologiczna.

