Płukanie gardła wodą utlenioną - sprawdzony sposób na infekcję i ból

Dawniej płukanie gardła roztworem wody utlenionej stosowano do leczenia przykrych objawów anginy. Płyn na bazie wody utlenionej nadal jest doceniany - to domowy sposób na walkę z infekcją i bólem gardła.

Woda utleniona to inaczej nadtlenek wodoru (H 2 O 2 ), związek nieorganiczny o silnych właściwościach utleniających. Czysty nadtlenek wodoru jest substancją żrącą dla tkanek żywych, dlatego dostępny jest na rynku w postaci roztworu, najczęściej 3% (woda utleniona dostępna w aptekach), albo 30% (perhydrol).

W celach medycznych zastosowanie znajduje woda utleniona. Służy najczęściej do przemywania i dezynfekcji ran. Po kontakcie ze skórą pieni się, co wynika z gwałtownego wydzielania tlenu i umożliwia oczyszczenie rany z zanieczyszczeń. Drugie jej popularne zastosowanie to płukanie mocno rozcieńczonym roztworem jamy ustnej wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych. Woda utleniona ma niewielkie właściwości bakteriobójcze. Obecnie nie jest oficjalnie zalecana do stosowania na rany.

Płukanie gardła wodą utlenioną działa prewencyjnie – może zapobiec rozwojowi infekcji, a także wspomaga łagodzenie dolegliwości związanych z gardłem podczas takich chorób, jak grypa czy przeziębienie.

Jeśli dziecko jest na tyle duże, że potrafi płukać gardło, płukankę z wody utlenionej można stosować również u kilkulatków.

W płukance z wody utlenionej bardzo ważne są proporcje. Związek musi być silnie rozcieńczony, dlatego stosuje się:

1 łyżeczkę 3-procentowej wody utlenionej,

1 szklankę wody.

Woda nie może być za gorąca. Najlepiej, aby miała temperaturę zbliżoną do temperatury ciała. Tak przygotowanym roztworem, trzeba płukać gardło 3-4 razy dziennie.

Można też wypróbować inne domowe sposoby na ból gardła, jak inhalacje czy okłady.

Jeśli pomimo płukania gardła wodą utlenioną, nie nastąpi poprawa w ciągu kilku dni, a ból zamiast maleć, nasila się, koniecznie należy skonsultować się z lekarzem. Być może wymagane będzie przyjmowanie antybiotyków.

Wykorzystując przeciwbakteryjne i odkażające właściwości wody utlenionej, można też przygotować na jej bazie roztwór do nosa. W tym celu trzeba zmieszać kilka kropli wody utlenionej z 5 ml roztworu soli fizjologicznej. Taką miksturę podaje się w formie kropli. Pomaga zmniejszyć katar i udrożnić zatoki.

Sól fizjologiczna może też być stosowana na inne dolegliwości związane z gardłem. Zobacz, jak przygotować inhalacje z soli fizjologicznej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.12.2019.

