Zdecydowana większość infekcji z katarem u dziecka ma podłoże wirusowe. Najczęstszą przyczyną jest przeziębienie. Rzadko do kataru przyczyniają się bakterie. Zwykle katar samoistnie ustępuje w ciągu 7-10 dni, jednak zmiana jego cech oraz uciążliwość kataru dla dziecka, sprawiają, że rodzice często czują się zaniepokojeni i szukają fachowej pomocy.

Inne niż przeziębienie przyczyny kataru u dziecka to:

grypa - niewielki katar, bardziej charakterystycznym objawem jest kaszel,

angina - przy anginie występuje przede wszystkim ból gardła,

alergia - katar jest zwykle przejrzysty i wodnisty, przeciąga się, zbiega się np. z pyleniem roślin albo kontaktem ze zwierzętami, nie ma objawów infekcji takich jak gorączka,

ząbkowanie - katar jest zwykle wodnisty i się przedłuża,

zapalenie zatok - katar jest dokuczliwy i na ogół ma brzydki zapach,

zakażenie grzybicze - należą do rzadkości.

Katar u dziecka, a dokładniej wydostająca się z nosa wydzielina, może mieć różny kolor, który będzie się zmieniał w czasie trwania choroby. Żółty katar u dziecka pojawia się na ogół 3-4 dnia infekcji. Staje się on też gęstszy i bardziej śluzowy niż wcześniej. Obecność żółtego kataru nie powinna być powodem do niepokoju. Zmiana konsystencji i zabarwienia kataru świadczą o kolejnych etapach infekcji i zdrowieniu dziecka.

Żółte zabarwienie kataru u dziecka wynika ze zwiększonej w wydzielinie obecności białych ciałek krwi, będących rodzajem komórek odpornościowych. Układ odpornościowy wzywa "posiłki" do zwalczania toczącej się w drogach oddechowych infekcji. Białe ciałka krwi powodują zmianę koloru kataru na żółty lub zielonkawy. Żółty katar jest też mniej zaraźliwy niż przezroczysty.

Jeśli dziecko ma żółty katar, a do tego jego stan nie poprawia się przez kilka dni lub czuje się gorzej po kilku dniach choroby, to należy zgłosić to lekarzowi. Niepokojącymi sygnałami jest nawracająca gorączka, ból głowy, cuchnący katar lub oddech. To może oznaczać infekcję zatok i wymagać przyjmowania antybiotyku. O infekcji bakteryjnej może świadczyć też przedłużająca się choroba – ponad 10 dni (chociaż trzeba zaznaczyć, że katar u dziecka przy przeziębieniu również może utrzymywać się do 14 dni).

Żółty katar a zapalenie zatok

Żółty, ropny katar często towarzyszy ostremu lub przewlekłemu zapaleniu zatok (nazywa się go przez to katarem zatokowym). Jego przyczyną jest infekcja bakteryjna. Stan ten rozpoznamy też po tym, że wydzielina z nosa jest gęsta i spływa po tylnej części gardła, przez co je podrażnia i doprowadza do tego, że zaczynamy kasłać.

Zaczynimy od tego, że żółty katar u dziecka leczyć trzeba, ponieważ w innym przypadku może zapoczątkować stan zapalny ucha środkowego lub zapalenie oskrzeli. Gęsta wydzielina z nosa jest też uciążliwa – szczególnie dla niemowląt i małych dzieci, które nie umieją jej samodzielnie wydmuchać. Utrudnia oddychanie, spanie, odbiera apetyt.

Można złagodzić objawy poprzez rozrzedzanie gęstego kataru:

dając dziecku regularnie picie, najlepiej ciepłą herbatkę z malin, dzikiej róży lub czarnego bzu,

nawilżając powietrze,

stosując inhalacje,

przepłukując nos wodą morską lub solą fizjologiczną.

U maluchów żółtą wydzielinę należy usuwać za pomocą aspiratora do nosa (jednak nie za często, żeby nie podrażnić śluzówki). Wcześniej wydzielinę należy rozrzedzić za pomocą sprayu do nosa na bazie wody morskiej lub soli fizjologicznej. Sprawdzają się też domowe sposoby na katar, takie jak okłady.

W leczeniu żółtego kataru u dziecka można zastosować leki donosowe obkurczające śluzówkę nosa (np. z oksymetazoliną). Nie powinno się jednak używać ich dłużej niż 5-7 dni.

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Antybiotyki stosujemy w przypadku infekcji bakteryjnych, nie wirusowych. Żółty katar może jednak mieć różne podłoże. Każdorazowo więc decyzję o podaniu tego rodzaju leków musi podjąć lekarz. Na ogół nie ma potrzeby przyjmowania antybiotyku w przypadku wystąpienia u dziecka żółtego kataru.

Wykorzystano fragmenty artykułu Marty Słupskiej, którego treść została pierwotnie opublikowana 05.02.1019.

