Spis treści:

Reklama

Objawy ze strony dróg oddechowych i oczu pojawiają się najczęściej w wyniku alergii wziewnych (uczulenia na pyłki roślinne, roztocza kurzu, sierść, grzyby jak Alternaria i Cladosporium). Do symptomów alergii w obrębie dróg oddechowych zaliczane są m.in. nieżyt nosa i kaszel. Dokuczać nam mogą również problemy z oczami.

Popularne objawy alergii, fot. Adobe Stock/Polki.pl

Alergiczny nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt nosa u najmłodszych dzieci może objawiać się zaleganiem wydzieliny, zapaleniem migdałka, zapaleniem ucha środkowego. U starszych dzieci i dorosłych: swędzeniem nosa (typowy jest tzw. salut alergiczny, czyli gest przesuwania wewnętrzną stroną dłoni po nosie od dołu do góry), wodnistą przezroczystą wydzieliną z nosa, kichaniem, uczuciem zatkania nosa. Nieżyt nosa może powodować trudności z oddychaniem w nocy, chrapanie, bezdechy, kasłanie.

Wyróżnia się dwa typy kataru alergicznego: katar sienny (występuje sezonowo w czasie pylenia roślin lub występowania zarodników grzybów w powietrzu), katar roczny (nieseznonowy, najczęściej związany z uczuleniem na roztocza kurzu, sierść, pleśni, pyły unoszące się w powietrzu). Alergiczny nieżyt nosa może pojawić się także w wyniku działania alergenów pokarmowych, leków, konserwantów.

Astma oskrzelowa (kaszel, duszność)

Astma oskrzelowa na tle alergicznym objawia się głównie kaszlem, świszczeniem z dróg oddechowych, przyspieszonym oddechem i dusznością. Astma jest przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych, powodującym ich zwężenie. Kaszel alergiczny często nasila się w nocy lub w czasie kontaktu z alergenem, występuje napadowo. Zwykle powodem wystąpienia takich objawów są alergie wziewne, ale kaszel i duszność na tle alergicznym mogą pojawić w każdej innej postaci alergii.

Zapalenie spojówek alergiczne

Łzawienie, świąd i pieczenie oczu, światłowstręt również często towarzyszą alergiom, szczególnie wziewnym. Objawy mogą wywoływać pyłki, sierść, pierze, kurz, kosmetyki, lekarstwa, chemikalia.

Objawem alergii mogą być zmiany skórne o różnych cechach. Mogą występować w ogniskach lub być rozlane po ciele, mogą to być zmiany wysiękowe lub zrogowaciałe, pęcherzyki wypełnione płynem albo bąble.

Pokrzywka alergiczna

Pokrzywka to zespół objawów, dla którego typowe są rozsiane małe lub duże bąble (przypominające te po oparzeniu pokrzywą). Mogą występować w skupiskach, lub być rozsiane na ciele. Zazwyczaj swędzące. Utrzymują się od kilku do kilkunastu godzin.

Pokrzywce może towarzyszyć obrzęk naczynioruchowy ( czyli szybko postępujący obrzęk najczęściej powiek, ust, gardła, krtani, zagrażający życiu).

Przyczynami mogą być alergeny pokarmowe: ryby, orzechy, owoce, takie jak truskawki lub pomarańcze, pomidory, czekolada, sery, skorupiaki), konserwanty, leki, promieniowanie słoneczne, rzadziej pyłki roślinne.

Pokrzywka alergiczna, fot. Adobe Stock

Wyprysk alergiczny (egzema)

Egzema na tle alergicznym to swędzące, wyraźnie ograniczone rumienie, grudki zapalne, pęcherzyki, z których może sączyć się płyn, z czasem powstają strupy. Przyczynami najczęściej są alergeny kontaktowe (nikiel, lateks, wełna, chemikalia).

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry ma obraz wielopostaciowy, zmiany są zwykle przewlekłe – długo utrzymujące się.

U niemowląt wykwity pojawiają się głównie na twarzy, zwłaszcza na policzkach. Zmiany mają postać rumienia, grudek wysiękowych, pęcherzyków, które pękają, może sączyć się z nich płyn, mogą też pojawiać się strupki. Przyczyny to najczęściej alergeny pokarmowe (jaja, mleko, owoce, pszenica, czekolada), ale też sierść zwierząt.

U małych dzieci występują zmiany w postaci twardych grudek, które długo się utrzymują, zlokalizowane najczęściej na rękach lub nogach i na pośladkach (tzw. liszaj pokrzywkowy). Przyczynami mogą alergeny pokarmowe, ale też wełna, pierze.

U najstarszych dzieci i dorosłych atopowe zapalenie skóry objawia się świądem, rogowaceniem skóry, niekiedy zmiany są zapalne, może dochodzić do zakażeń. Zmiany obejmują powierzchnie zgięciowe rąk i nóg (łokcie i miejsca za kolanami), nadgarstki, pośladki, kark, powieki.

Atopowe zapalenie skóry u niemowlęcia, fot. Adobe Stock

Objawami alergii ze strony układu trawiennego mogą być: biegunka, wymioty, refluks, wzdęcia, ból żołądka. Często są związane z działaniem alergenu pokarmowego. Choć trzeba pamiętać, że alergii pokarmowej mogą towarzyszyć również inne sygnały, jak zmiany skórne, nieżyt nosa, a w ciężkich przypadkach obrzęki i wstrząs anafilaktyczny.

Ta grupa objawów, które mogą rozwinąć się wskutek alergii, jest najbardziej niespecyficzna. Może wskazywać na tak wiele przyczyn, że często nie jest nawet kojarzona z alergią. Należą do niej: nerwowość, nadmierne pobudzenie lub odwrotnie – senność, zmęczenie, a także bóle głowy.

W cięższych przypadkach reakcji alergicznych może dojść do zaburzeń pracy układu krwionośnego. Do głównych stanów wywołanych przez alergen, które do tego prowadzą, zalicza się obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny.

Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego)

Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego) objawia się szybko postępującym obrzękiem najczęściej powiek, ale też ust, gardła, krtani, co może zagrażać życiu. Do wystąpienia obrzęku w większości przypadków przyczyniają się alergeny pokarmowe oraz jad owadów.

Wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Objawia się występującym po kilku sekundach od kontaktu z alergenem zespole objawów, jak spadek ciśnienia tętniczego, szybka praca serca, bladość skóry, pokrzywka, utrata przytomności, drgawki. Najczęstsze przyczyny wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego to alergie pokarmowe, jad owadów, leki, środki kontrastowe używane w badaniach obrazowych.

Osoby, które mają skłonność do wystąpienia silnych reakcji alergicznych, powinny być zaopatrzone w leki przeciwwstrząsowe, które należy podać niezwłocznie w przypadku wystąpienia wstrząsu, przed przyjazdem pogotowia.

Warto dodać, że symptomy alergii może potęgować tzw. reakcja krzyżowa, czyli odpowiedź układu immunologicznego na dany alergen, a następnie na inny o podobnej budowie chemicznej alergenu.

Krzyżowo reagują np. brzoza z owocami pestkowymi, orzechami, lateksem, trawy z orzechami, soją, roślinami strączkowymi, mleko krowie z wołowiną i cielęciną. Jeśli mamy objawy alergii warto zapoznać się z tabelami alergenów reagujących krzyżowo, aby zorientować się, co może wywoływać u nas uczulenie.

Reklama

Więcej artykułów na temat alergii:

Alergia pokarmowa – uczulenie na gluten, alergia na mleko, testy na alergię i nietolerancję pokarmową

Astma oskrzelowa – jakie są jej objawy, jak im zapobiegać? Leki stosowane na astmę

Pylenie brzozy – kiedy i jak pyli brzoza, jakich objawów alergii się spodziewać?

Astma u dzieci - objawy, zapobieganie, leczenie farmakologiczne i domowe metody na astmę