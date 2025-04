O czym świadczy kolor kataru? Żółty, zielony, przezroczysty i czerwony katar a jego przyczyna

Popularny mit głosi, że przezroczysty katar oznacza infekcję wirusową, a zielona gęsta wydzielina infekcję bakteryjną, którą trzeba leczyć antybiotykiem. Nie musi tak być. Co oznacza katar przezroczysty, żółty, zielony lub o czerwonym zabarwieniu? Czy na podstawie koloru kataru możemy określić, czy mamy do czynienia z infekcją wirusową, czy bakteryjną? Oto wszystko, co warto wiedzieć o kolorze kataru.