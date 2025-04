Spis treści:

Ząbkowanie jest procesem wyrzynania się zębów mlecznych u dzieci. Rozpoczyna się ok. 6 miesiąca życia i trwa z przerwami nawet do połowy 3 roku życia. Jako pierwsze zazwyczaj pojawiają się dolne mleczaki. Niemowlęta mogą przechodzić ten proces łagodnie, ale zdarza się, że objawy są bardzo dokuczliwe:

W okresie ząbkowania mogą też pojawić się problemy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: biegunki, zaparcia, wymioty, stosunkowo rzadko może wystąpić wysypka na skórze.

Każdy rodzic zauważy, kiedy jego dziecko zaczyna ząbkować. Następuje wówczas obrzęk, zaczerwienienie, zanim pojawi się ząbek, tkanka robi się miękka, rozpulchniona, przez to staje się bardziej podatna na zakażenie.

Katar jest częstym objawem pojawiającym się, gdy dziecko ząbkuje. Gdy wychodzą pierwsze zęby, u niemowląt i małych dzieci często pojawia się infekcja, a co za tym idzie również katar (któremu może towarzyszyć też kaszel).

Katar przy ząbkowaniu u niemowląt wynika z większej podatności dziecka w tym czasie na infekcje. Niedojrzałość mechanizmów odpornościowych, także jest możliwą przyczyną kataru w czasie ząbkowania. Część ekspertów uważa, że katar pojawia się z powodu stanu zapalnego wokół wyrzynających się zębów.

Niemowlę w tym czasie wkłada do ust rączki oraz wszystko, co znajduje w ich zasięgu. Z tym wiąże się większy kontakt z zarazkami i podatność na infekcje. Szczególnie w okresie od jesieni do wiosny, kiedy często rodzice i rodzeństwo przynoszą do domu infekcję, a u malucha pojawia się katar

– mówi lek. Izabela Fengler, pediatra z Centrum Medycznego Damiana.