Jakie efekty osiągniesz, gdy podejmiesz wyzwanie 100 dni bez alkoholu? To zależy od tego, ile alkoholu spożywasz i jak często oraz od jakiego czasu. Jeśli regularnie pijesz, pierwsze dni, a nawet tygodnie mogą być trudne do przetrwania bez pomocy specjalisty. Pamiętaj, że samodzielne nagłe ostawienie alkoholu przez osobę uzależnioną bywa groźne dla zdrowia i życia. W takich przypadkach proces odtruwania organizmu powinien odbywać się pod kontrolą lekarzy. Mimo trudności warto zerwać z nałogiem, ponieważ długotrwałe efekty są nie do przecenienia. Inspiracją dla ciebie mogą być inne osoby, które dzielą się w internecie efektami odstawienia alkoholu na rok, miesiąc, czy właśnie 100 dni.

Spis treści:

Najtrudniejszy jest zazwyczaj pierwszy tydzień od zaprzestania picia alkoholu. U osób uzależnionych w czasie od kilku godzin do kilku dni mogą pojawić się objawy zespołu abstynencyjnego wynikające z nagłego odstawienia substancji. Badania pokazują, że dotyczy to około 50% osób nadużywających alkoholu. Objawy, które mogą pojawić się w pierwszych dniach trzeźwości, to:

zaburzenia rytmu serca,

bezsenność,

zmęczenie,

wahania ciśnienia krwi,

lęk, niepokój,

pobudzenie,

ból głowy,

zawroty głowy,

pocenie się,

nudności i wymioty,

halucynacje,

gorączka,

drżenie,

drgawki.

Szczególnie niebezpiecznym, rzadziej występującym efektem odstawienia alkoholu przez osobę uzależnioną jest majaczenie alkoholowe (inaczej delirium tremens albo biała gorączka). Jest to stan zagrażający życiu, który rozwija się w ciągu kilku dni od odstawienia alkoholu. Dochodzi do poważnego zaburzenia gospodarki elektrolitowej, a w rezultacie nieprawidłowej pracy serca. W takich przypadkach potrzebna jest pomoc medyczna.

W ciągu kolejnych tygodni objawy zespołu abstynencyjnego mijają, a organizm wraca do równowagi. Potrzebuje on czasu, aby przestawić się na funkcjonowanie bez alkoholu. Powoli poprawiają się kondycja, nastrój, ogólny stan zdrowia, koncentracja i pamięć. Długotrwałe efekty abstynencji alkoholowej to:

poprawa jakości snu,

poprawa wyglądu, zmniejszenie obrzęku twarzy,

poprawa umiejętności poznawczych, koncentracji i pamięci,

regeneracja wątroby,

odciążenie układu krążenia,

mniejsze ryzyko zachorowania na różne nowotwory, w tym raka gardła, raka jelita grubego, raka piersi u kobiet,

poprawa nastroju,

zmniejszenie uczucia lęku i stresu,

redukcja masy ciała u niektórych osób.

Efekty odstawienia alkoholu mają też oczywiście wymiar społeczny. Można liczyć na poprawę relacji z bliskimi. Pierwsze sukcesy nie powinny jednak uśpić twojej czujności. Osobom uzależnionym zalecana jest długotrwała terapia, która pomoże wytrwać w trzeźwości.

Jedną z osób, która podjęła wyzwanie 100 dni bez alkoholu, jest niezależny brytyjski dziennikarz Jonathan Thompson. O odczuciach na bieżąco informował swoich followersów. Powstał też filmik na YouTube. Efekty, które zauważył mężczyzna, to:

początkowo spadek nastroju, a potem jego poprawa,

zmniejszenie poziomu stresu i niepokoju,

regeneracja wątroby (zmniejszenie ilości tkanki bliznowatej, lepsze wyniki badań),

lepsza kondycja fizyczna,

poprawa kondycji skóry.

Dodatkowo Thompson w drugiej połowie eksperymentu postanowił zrezygnować z cukru i zwiększyć aktywność fizyczną, co z pewnością wyszło mu tylko na zdrowie. Dziennikarz zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz – zaoszczędził mnóstwo pieniędzy. To też przyjemny dodatek do puli korzyści po rezygnacji z alkoholu.

Detoks to przede wszystkim zadanie wątroby. Według American Addiction Center pełne oczyszczenie organizmu z alkoholu może zająć wątrobie dłużej niż tydzień. Wiele zależy od czasu trwania picia i ilości spożywanego alkoholu, a także stanu zdrowia, wieku czy płci.

Naukowcy dowiedli, że alkohol może utrzymywać się:

do 6 godzin we krwi,

do 72 godzin w moczu,

do 24 godzin w wydychanym powietrzu,

do 24 godzin w ślinie.

Czy można przyspieszyć ten proces? Można pomóc wątrobie w oczyszczaniu organizmu z alkoholu. W tym celu:

pij dużo wody,

zrezygnuj z produktów wzdymających, takich jak kapusta, cebula, kalafior,

jedz posiłki lekkostrawne, unikaj smażonych i ostrych,

zwiększ ilość białka w diecie,

ogranicz cukry proste,

jedz owoce i warzywa, najlepiej w formie łatwostrawnej, np. zmiksowane, gotowane, obrane ze skórki,

nie przejadaj się,

pij sok z buraków (chroni komórki wątroby),

bądź aktywny fizycznie,

unikaj przyjmowania leków, jeśli to możliwe,

sięgaj po zioła działające żółciopędnie i źółciotwórczo, np. ziele rzepiku, ostropest plamisty, skrzyp, pokrzywa, mniszek.

Jeśli samodzielnie nie możesz przestać pić, udaj się po pomoc do odpowiednich placówek. Wsparcie znajdziesz m.in. w poradniach lub ośrodkach terapii uzależnień od alkoholu.

