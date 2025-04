Wątroba to duży narząd o bardzo ważnej dla organizmu roli. Odpowiada za zachowanie metabolicznej homeostazy (równowagi) organizmu, reguluje poziom hormonów i składników odżywczych we krwi. Metabolizuje leki i alkohol, a produkując żółć, bierze udział w trawieniu. Jej właściwe działanie jest koniczne dla zdrowia. Jak zadbać o regenerację wątroby?

Spis treści:

Wątroba to jeden z najważniejszych narządów organizmu, który wyróżnia się wyjątkowymi zdolnościami regeneracji. Regeneracja wątroby jest to proces zachodzący w organizmie, dzięki któremu wątroba się odbudowuje. Jest to możliwe dzięki wyjątkowym właściwościom tego organu. Wątroba może wykonywać swoje zadania nawet, gdy 90% miąższu utraciło swoją sprawność. Według badań regenerację mogą inicjować zarówno komórki wątroby, czyli hepatocyty, jak i komórki macierzyste. Wątroba regeneruje się samodzielnie, ale możemy ten proces wspomagać albo przeciwnie - spowolnić go lub nawet uniemożliwić.

Wątroba potrafi odrosnąć z fragmentu płatu, nawet wtedy, gdy usunięto do 90% tego narządu. Wątroba jednak nie jest ze stali i jej proces odnowy mogą zaburzyć choroby, leki albo alkohol.

O regeneracji wątroby powinniśmy myśleć właściwie codziennie, ponieważ wiele rzeczy wpływa na nią niekorzystnie. Czynnikami, które uszkadzają ten narząd, są:

Wątrobę może uszkodzić niezdrowy styl życia, działanie toksyn, stan zapalny, włóknienie, marskość wątroby oraz stłuszczenie wątroby. Wtedy wątroba musi się odbudować. Wątroba potrzebuje też regeneracji po zabiegu usunięcia fragmentu narządu albo po urazie.

Sprawdź: 8 sposobów na detoks wątroby

Zdrowe odżywianie to podstawowy element tworzący dobre warunki do regeneracji wątroby. Narząd nie może być w czasie samonaprawy nadmiernie obciążany. Dobre warunki do regeneracji wątroby powstają, gdy dieta:

Dodatkowe zalecenia dietetyczne obejmują spożywanie 5-6 niewielkich posiłków dziennie, unikanie ostrych przypraw, unikanie, w miarę możliwości, leków metabolizowanych w wątrobie. Regeneracji wątroby nie sprzyja palenie tytoniu!

Zasady i tabela produktów w diecie wątrobowej. Co można jeść, by odciążyć wątrobę?

W celu wspomagania regeneracji wątroby warto pić napoje bogate w antyoksydanty, związki o działaniu żółciopędnym oraz przeciwzapalnym. Aby pobudzić wątrobę do regeneracji, do picia polecane są:

Na regenerację wątroby polecane są leki i suplementy diety zawierające m.in. wyciągi z ziół. Preparaty, które mają za zadanie wspomagać samonaprawę wątroby, najczęściej zawierają takie składniki jak:

Regenerację wątroby można wspomagać też fosfolipidami – lecznicze fosfolipidy pozyskiwane są z soi. Mają one zdolność wbudowywania się w błonę komórkową komórek tego narządu, przyspieszając ich odbudowę i naprawę. Fosfolipidy wspomagają też wydzielanie żółci, a więc jedną z funkcji wątroby.

Fosfolipidy podaje się w przypadkach uszkodzeń wątroby na skutek nadużywania alkoholu i długotrwałego przyjmowania leków, a także wtedy, gdy drogi żółciowe nie pracują prawidłowo.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek preparatów warto zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty. Specjalista dobierze lek lub suplement do naszego stanu zdrowia i uprzedzi o ewentualnych reakcjach z innymi lekami.

Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu wątroba jest uszkodzona – im mniejsze uszkodzenia, tym krótszy czas regeneracji i odwrotnie. Po jednorazowym nadużyciu alkoholu wątroba leczy się 1-2 dni. Przy dużych uszkodzeniach leczenie może trwać tygodnie, a nawet miesiące.

Tempo, w jakim wątroba się naprawia, zależy też od stosowanych leków, regularnego ich przyjmowania, diety, unikania czynników, które obciążają wątrobę. Znaczenie ma także wiek pacjenta – procesy naprawcze u osób starszych nie przebiegają tak sprawnie i skutecznie jak w przypadku osób młodych.

Często lekarze zalecają na czas leczenia wątroby zaniechanie aktywności fizycznej, zwłaszcza intensywnej. Bywa, że niezbędne jest leżenie w łóżku. Czasami regeneracja wątroby nie jest możliwa. Dzieje się tak, gdy cały narząd zostaje zniszczony, np. wskutek nadużywania alkoholu. Wtedy jedynym ratunkiem dla pacjenta jest przeszczepienie tego narządu.