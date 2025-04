Biała gorączka rozwija się w ciągu kilku dni i zagraża życiu. Jak ją rozpoznać i leczyć?

Biała gorączka, inaczej majaczenie alkoholowe, to najgroźniejsza postać zaburzeń związanych z nagłym odstawieniem alkoholu przez osobę uzależnioną. Stan ten wymaga pilnego kontaktu z lekarzem, gdyż może prowadzić do zgonu. Objawy białej gorączki to drgawki, pobudzenie, halucynacje i dezorientacja. Sprawdź, jak postępować w przypadku białej gorączki i gdzie szukać pomocy.