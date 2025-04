31 maja 2009 - Światowy Dzień Bez Tytoniu

W 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Światowy Dzień Bez Tytoniu. Jest on obchodzony corocznie w dniu 31 maja. Polska od samego początku aktywnie bierze w nim udział. Jest to okazja do uświadomienia ludzi i pogłębiania ich wiedzy o negatywnych skutkach palenia tytoniu oraz do promowania zdrowego stylu życia bez nałogu.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu przebiegają pod hasłem: „Tobacco Health Warnings” – „Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach papierosów”. Odbiorcami przesłania kampanii jest całe społeczeństwo, a przede wszystkim młodzież ucząca się.

Organizatorami imprezy są: Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Biuro WHO w Polsce, Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Palenie tytoniu (papierosy dostępne w handlu, z produkcji własnej, we fajkach) przyczynia się do rozwoju wielu chorób, których finał bardzo często jest śmiertelny, a w „najlepszym” przypadku prowadzi do kalectwa. Palacze czynni zagrażają sobie, ale też przede wszystkim swojemu otoczeniu i to sposób bardziej szkodliwy dla zdrowia – „palacz bierny” oddycha dymem tytoniowym nieprzefiltrowanym.

Skutki palenia tytoniu

Nasze społeczeństwo jest doskonale poinformowane na ten temat. Jednak przy okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu, przypomnijmy sobie jakie mogą być efekty palenia papierosów. Możemy je podzielić na trzy zasadnicze grupy:

zdrowotne:

uzależnienie od nikotyny gorsze utlenienie organizmu bardzo duże ryzyko rozwoju chorób nowotworowych (języka, krtani, płuc, żołądka, pęcherza moczowego i nerek, jelita grubego, białaczka) choroby serca i układu krążenia (zawał serca, miażdżyca, udary mózgu, nadciśnienie) POCHP i rozedma płuc osteoporoza niedobory witamin i pierwiastków patologie płodów u brzemiennych kobiet przebarwienia zębów i nieświeży oddech zły stan skóry, włosów i paznokci oparzenia w efekcie chorób – wczesny zgon

ekonomiczne:

obniżenie budżetu domowego straty mienia na skutek pożaru (niedogaszony papieros)

społeczne:

degradacja zdrowia innych osób konflikty w rodzinie, często na tle finansowym utrudnienie kontaktów międzyludzkich trudności w zdobyciu pracy izolacja zanieczyszczanie środowiska naturalnego



Plusy życia bez nałogu tytoniowego

Bycie wolnym od nałogu może polepszyć i umocnić nasze zdrowie. Pozwala cieszyć się każdą chwilą życia, bez poczucia skrępowania i napiętnowania nałogiem. Dla porównania mocne strony życia bez nałogu możemy pogrupować podobnie jak jego negatywne skutki:

zdrowotne:

zminimalizowane ryzyko rozwoju chorób nowotworowych zdrowe serce i sprawny układ krążenia większa pojemność i sprężystość płuc lepsze dotlenienie organizmu równowaga fizjologiczna organizmu atrakcyjny wygląd większa wydolność organizmu umacnianie zdrowia

ekonomiczne:

zwiększenie budżetu domowego możliwość sprawienia sobie małych przyjemności (za pieniądze, które dawniej traciło się na wyroby tytoniowe)

społeczne:

lepszy kontakt z ludźmi lepszy start zawodowy brak skrępowania nałogiem otwartość wobec innych doskonalenie asertywności



Ostrzeżenia na opakowaniach papierosów

Każdy z nas, chcąc nie chcąc, dostrzega na papierosach informacje na temat destrukcyjnego wpływu tytoniu na organizm człowieka. Są widoczne, napisane „czarno na białym”, proste i zrozumiałe. Niedawno dołączono do nich wymowne zdjęcia. Jest to tani i skuteczny sposób walki z palącymi. Motywuje do refleksji i ograniczenia trucia innych ludzi dymem tytoniowym. Informacje o toksycznym działaniu nikotyny również pomagają w uwolnieniu się od nałogu.

Dużo krajów nakłada na wytwórnie papierosów obowiązek umieszczania na paczkach takich ostrzeżeń, o czym mówi Konwencja Ramowa dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu . WHO sporządziło na tą okazję pakiet pomocy technicznej MPOWER, pozwalający na spełnienie zobowiązań wynikających z tego traktatu.

Katarzyna Ziaja