Do niedawna w Stanach Zjednoczonych pod kontrolą FDA (Food and Drug Administration – Agencja ds. Żywności i Leków) pozostawały papierosy, tytoń papierosowy, papierosy do samodzielnego skręcania oraz tytoń bezdymny. Od 8 sierpnia 2016 roku będą im podlegać także e-papierosy, fajki wodne, cygara oraz rozpuszczalne produkty tytoniowe – nie będzie można ich już sprzedawać osobom nieletnim.

Reklama

Regulacje, które wejdą w życie w sierpniu br., dają FDA możliwość:

oceny nowych produktów,

zapobiegania rozpowszechnianiu przez producentów informacji wprowadzających w błąd lub zachęcających do używania tego typu produktów,

dokonywania oceny składników tj. związki smakowe czy zapachowe w tego typu produktach,

komunikowania potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu w wymienionych postaciach.

Co się zmieni dla producentów e-papierosów, fajek wodnych, cygar i rozpuszczalnych produktów tytoniowych? Będą oni musieli uzyskać pozytywną opinię FDA w zakresie sposobu oddziaływania produktów na młodych użytkowników, a także składu i budowy swoich wyrobów – tylko wtedy zostaną one dopuszczone do sprzedaży. Nie będzie można sprzedawać ich osobom poniżej 18. roku życia (co jest równoznaczne z tym, że przy zakupie trzeba będzie okazać dokument ze zdjęciem), nie będą też dostępne w formie próbek ani w automatach tytoniowych.

Według FDA palenie powoduje w USA 480 000 zgonów każdego roku. Zgonów, którym – co ważne – można zapobiec. Spada wprawdzie spożycie tradycyjnych papierosów wśród młodych palaczy, rośnie jednak użycie ich alternatywnych zastępników – np. spożycie e-papierosów wśród młodzieży szkolnej w USA wzrosło z 1,5% w 2011 do 16% w 2015 (co oznacza 3 mln palaczy).

W Unii Europejskiej dyrektywa dotycząca wyrobów tytoniowych, której zapisy odnoszą się m.in. do kupowania i sprzedawania e-papierosów oraz płynów z nikotyną do ponownego ich napełniania wyrobów tytoniowych, weszła w życie 20 maja. Wprowadza m.in:

zakaz dotyczący papierosów i tytoniu ciętego do samodzielnego skręcania papierosów o aromacie charakterystycznym,

zobowiązuje przemysł tytoniowy do przedkładania państwom członkowskim szczegółowych sprawozdań dotyczących składników wykorzystywanych w wyrobach tytoniowych, zwłaszcza w papierosach i tytoniu ciętym do samodzielnego skręcania papierosów,

zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu internetowej sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów,

wprowadza wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości dotyczące konsumenckich papierosów elektronicznych,

zobowiązuje producentów do zgłaszania nowatorskich wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem ich na rynek UE,

od 2020 r. wprowadza zakaz produkcji papierosów aromatyzowanych.

W Polsce przewidywane jest wprowadzenie projektu ustawy antynikotynowej, będącego pochodną dyrektywy UE, który będzie:

zakazywał sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim,

wskazywał, że osoby używające e-papierosów będą podlegać tym samym zakazom, co osoby palące tradycyjne papierosy (np. zakaz palenia w miejscach publicznych),

wskazywał, że osoby niepełnoletnie nie będą mogły kupować pojemników zapasowych z płynem zawierającym nikotynę,

stanowił, iż producenci e-papierosów nie będą mogli reklamować swoich wyrobów ani sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.

Reklama

Zobacz też: Od objawów do leczenia – jak postępuje się w przypadku raka płuc?