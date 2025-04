Dlaczego palenie szkodzi?



Palenie ma niekorzystny wpływ na wygląd zewnętrzny – powoduje wysuszanie skóry, zatykanie porów, nasilanie trądziku, rozdwajanie paznokci. Pozbawia też włosy sprężystości i blasku oraz przyspiesza proces starzenia o kilka lat. Oprócz negatywnych skutków estetycznych, palenie wyniszcza organizm od środka, wywołuje raka i rozedmę płuc, zagraża sercu.

Pod wpływem palenia w jamie ustnej zachodzą istotne zmiany. Palenie zwiększa ryzyko chorób przyzębia, powoduje przebarwienia, narastanie kamienia nazębnego, prowadzi do próchnicy i parodontozy. Przyczynia się też do kruchości szkliwa i powoduje rozpulchnianie dziąseł, przez co są bardziej podatne na krwawienia. Zęby palacza stają się żółte, cera – szara, a oddech – nieświeży.

Pojawiają się stany zapalne i owrzodzenia, odczuwalne jest też pieczenie i ból języka. Na powierzchni błony śluzowej mogą wystąpić białe plamy będące objawem leukopatii – zmiany przedrakowej, która może skutkować rozwojem nowotworu jamy ustnej, języka czy warg.

Reklama

Czym jest zapalenie przyzębia?



Zapalenie przyzębia (dziąseł) jest infekcją bakteryjną. Bakterie osadzające się na płytce nazębnej niszczą tkankę miękką i kości, które przymocowują zęby do kości szczękowych. Wokół zębów osad zaczyna tworzyć kieszenie, powstaje próchnica, a dziąsła zaczynają krwawić, zwykle podczas szczotkowania lub czyszczenia nicią dentystyczną. Wraz z rozwojem zakażenia próchnicą tworzy coraz większe kieszenie między zębami a dziąsłami. Kieszenie się pogłębiają, skutkiem czego zęby stają się luźne, bolesne i mogą zacząć wypadać.

Zobacz też: Wybielanie zębów krok po kroku

Reklama

Jak dbać o zęby, gdy palimy?



Palenie jest szkodliwe dla zdrowia, jednak osoby palące często nie potrafią definitywnie zerwać z nałogiem mimo podejmowanych prób zaprzestania palenia. W tej sytuacji palacze powinni starać się o to, by nie dopuścić do rozwoju groźnych chorób, np. raka jamy ustnej.

Istotne jest przestrzeganie higieny jamy ustnej, czyszczenie zębów po każdym papierosie i częste płukanie ust specjalnymi płynami. Przy codziennej pielęgnacji lepiej dostrzegalne są rozmaite zmiany na błonie śluzowej policzków czy na wargach.

W przypadku zauważenia niepokojących zmian (guzki, owrzodzenia, nadżerki) należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Jeśli zmiany nie ustąpią po zastosowaniu leczenia, powinny zostać zbadane w specjalistycznej poradni chirurgii stomatologicznej lub onkologicznej.

Pomocna w walce z nałogiem jest redukcja liczby wypalanych papierosów. Badania wykazały, że osoby palące więcej niż jedną paczkę lub połowę paczki dziennie są sześciokrotnie bardziej narażone na choroby przyzębia niż osoby niepalące. Z kolei osoby, które palą mniej niż połowę paczki dziennie, są tylko trzy razy bardziej narażeni na choroby przyzębia.

Należy działać od zewnątrz i od środka. Skłonność do przesuszania skóry zredukują kremy nawilżające do twarzy zawierające antyutleniacze (bioflawonoidy, witamina C, E czy A) stosowane dwa razy dziennie, natomiast skłonność do pękania naczyń mogą zredukować kremy do cery naczyniowej i leki uszczelniające naczynia, np. z rutyną.

Palacze powinni regularnie odwiedzać stomatologa, który może pomóc w rzuceniu palenia przez uświadomienie szkodliwego wpływu papierosów na stan jamy ustnej i zębów. Lekarz doradzi, które środki będą pomocne w rzuceniu palenia, np. plastry nikotynowe.

Zobacz też: Paradontoza - gdy wypadają zęby