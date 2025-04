W ośrodkach badawczych poddano testom kobiety, wykazujące nadmierną skłonność do spożywania tej popularnej słodkości. Badania mózgu wolontariuszek prowadzone były za pomocą rezonansu magnetycznego – coś w rodzaju skanowania mózgu. Wynik był zaskakujący – okazało się, że u niektórych osób widok czekolady powodował aktywowanie się tych obszarów mózgu, które odpowiadają za powstawanie przyzwyczajeń i uzależnienia od np. leków.

Reklama

Pobudzone zmysły

Po prezentacji zdjęć przedstawiających apetyczne, ciemne tabliczki oraz podaniu napoju ze słomką okazało się, że u pań nie mogących oprzeć się czekoladzie wystąpiły intensywniejsze doznania smakowe a także większa aktywność mózgowa we wszystkich obszarach odpowiedzialnych za przeżywanie przyjemności oraz za skłonność do uzależnień. Wyszło na to, że połączenie widoku i smaku potrawy wpływa na jej działanie. Chwyt rodem z reklam telewizyjnych, które epatują nas obrazami smakołyków, wyzwalających głód konsumpcji. Ale jest jeszcze jeden ciekawy fakt, mogący wpłynąć na powodzenie stosowania diet – dla zmniejszenia apetytu można spróbować jeść po ciemku..

Polecamy: Ostrożnie z czekoladą

Jak się powstrzymać?

Czy faktycznie można stracić kontrolę nad ilością pochłanianej czekolady? Zawiera ona kilka substancji teoretycznie mogących powodować uzależnienie, m.in. kofeinę (jednak w ilościach zdecydowanie mniejszych niż kawa), teobrominę, anandamid (składnik psychoaktywny) i fenyloetyloaminę (endogenny pochodnik amfetaminy), tzw. „hormon szczęścia”. Występują one jednak w minimalnych ilościach, a w dodatku nawet spożywane na potęgę mogą pozostać nieaktywne. Mimo to badania i statystyki zdają się potwierdzać istnienie problemu u niektórych osób. Naukowcy opracowują sposoby na walkę z czekoladoholizmem na drodze chemicznej i opisują lek przeciw otyłości jako skutecznie pozbawiający ochoty na czekoladę. Wydaje się, że umiar, jak w każdym wypadku, wciąż pozostaje złotym środkiem.

Reklama

Czytaj też: Czekolada o właściwościach leczniczych