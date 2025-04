Palenie tytoniu powoduje raka płuca – jesteś tego świadomy, ta groźba widnieje na większości opakowań papierosów, powielają ją lekarze i media. Czy wiesz, że paląc, oprócz zdrowia, odbierasz sobie także wiele przyjemności z życia? Impotencja, słabsze odczuwanie smaków, szybsze starzenie się skóry – to tylko kilka związanych z nałogiem rzeczy, przez które tracisz na atrakcyjności. Co przemawia za tym, by raz na zawsze powiedzieć „nie” papierosom?

Reklama

1. Szara cera i szybko starzejąca się skóra



Czy wiesz, że 10 lat palenia papierosów dodaje Ci 2,5 roku w wyglądzie? Jeśli więc palisz od 30 lat, Twoja skóra jest starsza o… 7,5 roku! Jeszcze gorzej wygląda kondycja cery.

Dermatolodzy mówią tutaj o tzw. „tytoniowej twarzy” – np. stan skóry palącego od najmłodszych lat 40–latka jest porównywalny ze skórą twarzy 70–latka.



– Zawarte w papierosach substancje, takie jak tlenek węgla, amoniak czy kadm, skutecznie przeszkadzają w naturalnym obiegu krwi, przyczyniając się do rozbicia struktury skóry. Traci ona na elastyczności, na twarzy palacza pojawiają się zmarszczki i pory. Ponadto palenie papierosów sprzyja występowaniu różnych schorzeń skóry, m.in. trądziku i łuszczycy – mówi dr Marcin Murmyło, Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych IV w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc, ekspert kampanii informacyjno-edukacyjnej Rakoobrona organizowanej przez wrocławską Fundację Rosa.



Szara, wysuszona i pomarszczona cera zdecydowanie nie jest atrakcyjna. Tytoń niszczy skórę nie tylko na zewnątrz, ale również od środka. I tutaj ważna informacja dla kobiet: drogie panie, czy wiecie, że palenie przyczynia się do rozwoju cellulitu? Prawda, że warto zerwać z papierosami?

Już po 6 tygodniach od rzucenia ich w kąt zobaczysz znaczące efekty – twoja skóra będzie lepiej utleniona, nawet o 20%, zmniejszą się też zmarszczki na twarzy.

2. Matowe i zniszczone włosy



Znany z reklam slogan: „Twoim włosom brakuje blasku?” nie jest Ci obcy? Jeśli palisz papierosy, nic dziwnego. Twoje włosy są matowe, nierzadko wypadają, a do tego nie pachną zachęcająco – niczym pełna petów popielniczka.

Podobnie jak w przypadku skóry, ze względu na kurczenie się naczyń krwionośnych, do cebulek włosów trafia mniej substancji odżywczych. Właśnie z tego względu stają się one bardziej kruche i nie chcą rosnąć.

3. Pożółkłe dłonie i paznokcie



Mówi się, że dłonie są wizytówką człowieka. Wyobraź sobie łamiące i rozdwajające się, pożółkłe paznokcie i podobnego koloru palce. Tak, tak właśnie wyglądają dłonie palacza. Jaką, Twoim zdaniem, stanowią wizytówkę?

– Już po zapaleniu jednego papierosa u człowieka dochodzi do skurczenia naczyń włosowatych znajdujących się wokół paznokci. Wskutek tego są one gorzej odżywione, co znacznie odbija się na ich wyglądzie. Już po miesiącu od rzucenia palenia dłonie zyskują naturalny kolor – zapewnia ekspert kampanii Rakoobrona.

4. Smoczy oddech



Dyskretnie zbliżasz się do kandydata na drugą połówkę, by skraść mu pierwszego buziaka, a on gwałtownie się odsuwa? Przyczyną może być Twój nieświeży, przesiąknięty dymem tytoniowym oddech.

Jakby tego było mało, dym papierosowy w jamie ustnej sprzyja rozwojowi wszelakich bakterii, m.in. zwiększa się ryzyko wystąpienia próchnicy, parodontozy czy infekcji dziąseł. Szkliwo zębów zmienia kolor na żółty, pojawia się także kamień nazębny. Miętówki nie załatwią sprawy!

5. Ciągnąca się za Tobą woń tytoniu



Obejmujesz swoją drugą połówkę, ale ona zachowuje się jakoś… dziwnie? Odwraca głowę, chowa nos? Przytulanie palacza nie należy do przyjemności, jeśli samemu nie lubi się papierosów. Przesiąknięta dymem tytoniowym skóra, „cudownie” pachnące ubrania, specyficzna woń ścian, mebli i wykładziny w mieszkaniu. Ohyda! Na nic odświeżacze powietrza i perfumy – nie zwalczą w pełni przykrego zapachu.



Zobacz też: Jak namówić ją do rzucenia palenia?

6. Impotencja i brak przyjemności z seksu



„Palenie tytoniu może zmniejszyć przepływ krwi i powodować impotencję”– pewnie spotkałeś się z takim napisem na paczce papierosów. Mniejsza przyjemność z seksu dotyczy zarówno pań, jak i panów.

– U palących papierosy mężczyzn obniża się liczba plemników w spermie, zmniejsza się ich ruchliwość i jakość, a zarazem zwiększa się ryzyko niekorzystnych zmian w materiale genetycznym. Może to prowadzić do bezpłodności lub wystąpienia wad u jeszcze nienarodzonego dziecka – ostrzega dr Marcin Murmyło. – Gorsze jest także życie seksualne pań. Wątroba palącej kobiety wytwarza mniej estrogenów, co powoduje spadek libido, zmniejsza się także prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, przyspieszona zostaje menopauza.

Chcesz czerpać więcej przyjemności z seksu, a w przyszłości mieć zdrowe dzieci? Mamy „proste” rozwiązanie – rzuć palenie!

7. Niespokojny sen



Czy wiesz, że palacze aż cztery razy częściej niż osoby niesięgające po tytoń czują zmęczenie po przespanej nocy? Poza tym mają gorszą kondycję.

Wskutek palenia papierosów pojemność płuc zmniejsza się (nawet o 30%!), co znacznie rzutuje na wydolność organizmu. Zadyszka podczas biegu czy wchodzenia na drugie piętro budynku? Tak, papieros może mieć w tym swój udział!

8. „Gorszy” smak i zapach ulubionych potraw



Zastanawiałeś się kiedyś, jak smakowała Twoja najukochańsza potrawa, zanim zacząłeś palić papierosy? Z łezką w oku wspominasz tę rozkosz dzieciństwa? A co, gdyby… powróciła? Dym tytoniowy wysusza błony śluzowe, a to z kolei wpływa na pogorszenie zapachu i węchu. Plan jest taki – wyrzucasz paczkę fajek do kosza na śmieci i już po 48 h w pełni cieszysz się z prawidłowo funkcjonujących zmysłów!

9. Zatruwanie innych



Palisz – Twój wybór. Pamiętaj jednak, żeby nie zatruwać innych. Badania dowodzą, że biernie wdychany dym papierosowy ma 4 razy więcej nikotyny i aż 35 (!) razy więcej dwutlenku węgla niż dym trafiający do Twoich płuc. Na zgubne w skutkach działanie tytoniu najbardziej narażone są dzieci, których organizmy posiadają mniej mechanizmów obronnych. Jeśli myślisz, że wystarczy wyjść na balkon lub do drugiego pokoju, grubo się mylisz!

Szczególnie uważać powinny przyszłe mamy.

– Kobiety, które w trakcie ciąży nie rezygnują z papierosów, częściej rodzą dzieci z obniżoną odpornością, nierzadko narażając swoje pociechy na astmę, problemy neurologiczne czy rozwojowe. U palących pań wzrasta ryzyko poronienia bądź przedwczesnego porodu – ostrzega doktor Murmyło

10. (najważniejsze) WĄTŁE ZDROWIE



Palenie papierosów prowadzi do raka płuca – w Polsce co roku zapada na niego ok. 20 tys. osób, co ósmy palacz. Zanim to jednak nastąpi, człowiek będący za pan brat z tytoniem może zauważyć u siebie inne, z pozoru błahe, przypadłości.

Palacze częściej się przeziębiają, mają migreny i – co gorsza – muszą poświęcić na leczenie więcej czasu niż osoby wolne od nałogu. Dłużej goją się także ich rany na ciele.

Reklama

– Człowiek palący papierosy nie tylko może zachorować na raka płuca, ale również na wiele innych nowotworów, m.in. nerki, trzustki, jamy ustnej, pęcherza moczowego czy żołądka. Zwiększa się u niego ryzyko nadciśnienia tętniczego, zawału serca, przewlekłego zapalenia oskrzeli, udaru mózgu, wrzodów żołądka i dwunastnicy. U kobiet palenie może być przyczyną rozwoju raka szyjki macicy – mówi lekarz z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Przemawia do Ciebie chociaż jeden z podanych argumentów? Nie pal – będziesz zdrowszy, młodszy, sprawniejszy i atrakcyjniejszy! Prawda, że warto?



Zobacz też: 5 powodów, dla których warto rzucić palenie!



Źródło: materiały prasowe Rakoobrona/mn