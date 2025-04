5 rad dla noszących soczewki kontaktowe

Noszenie soczewek kontaktowych to wielka wygoda dla osób, które zmagają się z problemami ze wzrokiem. Aby zapewnić sobie komfort noszenia oraz uniknąć ewentualnych konsekwencji nieodpowiedniego użytkowania soczewek, warto pamiętać o kilku prostych zasadach.



Dzięki stosowaniu soczewek kontaktowych korekta wzroku stała się wygodna i komfortowa. Aby bezproblemowo cieszyć się z tej wygody, warto poznać kilka zasad noszenia i pielęgnacji soczewek. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z soczewek, zapoznaj się z kilkoma podstawowymi zasadami ich użytkowania:

Wskazówka: Zawsze zaczynaj zakładanie i zdejmowanie soczewek od tego samego oka. Jeśli jesteś praworęczny, niech będzie to prawe oko. Leworęczni mogą zawsze zaczynać od lewego oka. W takiej samej kolejności umieszczaj soczewki w pojemniku. Pozwoli to uniknąć pomyłek, szczególnie istotnych jeśli nosisz dwie soczewki kontaktowe o różnej mocy.



1. Po pierwsze higiena



Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych czy wirusowych, a także zabrudzenia soczewek, pamiętaj by zawsze umyć i wysuszyć ręce przed założeniem, i przez zdjęciem soczewek kontaktowych. Dokładnie spłucz mydło z dłoni, a następnie wytrzyj je czystym ręcznikiem, uważając by nie pozostawić na dłoniach żanych włókien lub innych zanieczyszczeń. Jeśli decydujesz się na soczewki jednodniowe, po cały dniu po prostu wyrzuć je do kosza. Natomiast przy wyborze soczewek do systematycznej wymiany, pamiętaj, by po całym dniu noszenia wyczyścić i zdezynfekować soczewkę specjalnym płynem do pielęgnacji. Aby to zrobić, należy umieścić soczewkę w zagłębieniu dłoni, wypełnionym kilkoma kroplami płynu i delikatnie pocierać soczewkę palcem, wykonując okrężne ruchy. Wczyszczone soczewki umieść w pojemniku ze świeżym płynem. Pamiętaj również o czyszczeniu pojemnika do przechowywania soczewek oraz regularnym wymienianiu go na nowy.

2. Po drugie zalecenia producenta



Jeżeli zależy ci na komforcie i higienie użytkowania soczewek kontaktowych oraz zdrowiu oczu, zawsze stosuj się do zaleceń producenta soczewek. Przede wszystkim unikaj noszenia soczewek dłużej niż zaleca to ich producent. Ze względu na tryb wymiany, istnieją soczewki jednodniowe, które należy zdejmować na noc, soczewki elastyczne, które okazjonalnie można pozostawiać na noc oraz soczewki do ciągłego noszenia, które nie wymagają zdejmowania przez określony czas.

Dobra rada: Rozpylając perfumy, dezodorant, lakier do włosów czy nakładając puder, zamknij oczy, pozwoli to uniknąć osadzenia się preparatu na soczewkach. Staraj się unikać cieni do powiek z drobinkami lub brokatem. Warto również zrezygnować ze stosowania wydłużających tuszy do rzęs, których włókna mogą osadzać się na soczewkach.



3. Makijaż a soczewki

Stosując soczewki kontaktowe swobodnie możesz cieszyć się z makijażu. Niektórzy producenci soczewek zalecają korzystanie z tuszy do rzęs oraz kredek do oczu o właściwościach antyalergicznych. Najważniejsze jest jednak, by pamiętać o dwóch podstawowych zasadach: wykonywaniu makijażu, gdy soczewka już jest na oku oraz zmywania makijażu już po zdjęciu soczewek. Pozwoli to uniknąć ewentualnego zabrudzenia i uszkodzenia soczewki makijażem.

4. Pamiętaj o regularnych wizytach kontrolnych



Odwiedzanie specjalisty powinno być twoim rytuałem, jeśli cierpisz na wadę wzroku. Wizyty kontrole są ważne, jeśli zależy ci na zachowaniu zdrowia oczu oraz dobrego widzenia. Pamiętaj również, by koniecznie skonsultować się z okulistą lub optometrystą, jeśli zauważysz niepokojące objawy, jak zaczerwienienie, pieczenie czy swędzenie oczu. Zrezygnuj wówczas z zakładania soczewek i udaj się na konsultację do specjalisty.

5. Nie pożyczaj swoich soczewek innym osobom

Nawet jeśli teoretycznie macie taką samą wadę wzroku, pamiętaj, że soczewki dobierane do indywidualnie, a ich użytkowanie czy choćby przymierzanie przez inne osoby może stanowić zagrożenie dla zdrowia obu stron.