Niewystarczająca troska o protezę - problemy z dziąsłami

Wyjmowane protezy zębowe wykonane są najczęściej z akrylu lub połączenia akrylu z metalem. Taka porowata struktura sprzyja tworzeniu się płytki, składającej się z matrycy oraz groźnych drobnoustrojów (bakterii i grzybów drożdżopodobnych). W warunkach fizjologicznej równowagi nie stanowi to wprawdzie zagrożenia dla zdrowia, jednak na skutek resztek pożywienia, przedostających się po jedzeniu między protezę a dziąsła, często dochodzi do namnożenia się drobnoustrojów i powstania zróżnicowanych struktur. To z kolei może prowadzić do stanów zapalnych i infekcji błony śluzowej jamy ustnej i gardła, a także nieprzyjemnego zapachu z ust.

Z tego względu nieodzownym elementem prawidłowego dbania o protezę powinno być jej czyszczenie po każdym posiłku przez minimum 2-3 minuty. W tym celu najlepiej korzystać ze specjalistycznej szczoteczki do protez posiadającej dwie główki, ewentualnie ze szczoteczki do zębów o twardym włosiu lub szczoteczki do rąk.

Podczas mycia, należy starannie szczotkować wszystkie powierzchnie protezy, szczególnie te które stykają się z błoną śluzową i używać wyłącznie past i proszków do tego przeznaczonych. Tylko takie środki nie uszkadzają powierzchni protezy i jednocześnie działają antybakteryjnie. Pamiętajmy również, aby przed ponownym umieszczeniem protezy w jamie ustnej, dokładnie opłukać ją pod bieżącą wodą.

Czym czyścić protezę zębową?

Kłopot w tym, że taka tradycyjna metoda czyszczenia bywa czasochłonna i kosztowna, a w dodatku nie umożliwia całkowitego usunięcia z protezy kamienia, który uległ przebarwieniom od kawy, herbaty czy papierosów. Dlatego gdy nasza proteza zębowa jest brudna, oblepiona kamieniem i pełna przebarwień, powinniśmy niezwłocznie skierować się do kliniki lub gabinetu stomatologicznego, wyposażonego w specjalistyczną myjkę do protez.

- Urządzenie pozwala w kwadrans usunąć z protezy zębowej, aparatu ortodontycznego czy szyny, groźną płytkę bakteryjną, kamień nazębny, a także osady z kawy czy tytoniu, dzięki czemu proteza po czyszczeniu wygląda niemal jak nowa. Takie czyszczenie sztucznych zębów, bardzo popularne zwłaszcza na zachodzie Europy, w Polsce dopiero jednak raczkuje – mówi lek. stom. Adrianna Badora z Centrum Implantologii i Ortodoncji w Brennej, które jest jednym z niewielu w kraju, w którym pacjenci mają możliwość wyczyszczenia protezy zębowej przy pomocy innowacyjnego urządzenia. Koszt czyszczenia protezy zębowej przy pomocy specjalistycznej to 200 zł.

Nie trzymaj protezy w szklance z wodą!

W trosce o stan naszej protezy i zdrowia, musimy również pamiętać, że bezwzględnie zakazane jest przechowywanie sztucznej szczęki w szklance z wodą. – Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi zarazków. Dlatego też na noc lepiej umieścić protezę w specjalnym, szczelnym pojemniku, a przed kolejnym założeniem na chwilę zanurzyć ją w wodzie, co zniweluje wrażenie „za ciasnej protezy”.

Niewskazane jest również mycie protezy gorącą wodą, ponieważ może ona ulec deformacji.

