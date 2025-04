Czy warto? Zalety szczoteczki elektrycznej



Szczoteczki elektrycznej może używać praktycznie każdy. Ma ona wiele zalet i niekiedy jest bezkonkurencyjna w porównaniu ze zwykłą szczoteczką, o czym świadczą następujące cechy:

szczotkowania jest krótszy niż w przypadku szczoteczek tradycyjnych, jest w stanie wykonać o wiele więcej ruchów w ciągu minuty niż ludzka ręka, dzięki czemu dokładniej czyści zęby,

dokładniej niż tradycyjne szczoteczki (z przestrzeni międzyzębowych i kieszonek dziąsłowych), masuje dziąsła , maje korzystny wpływ na przyzębie,

, które pomagają określić czas czyszczenia zębów – jest to pomocne zwłaszcza dla dzieci, niektóre szczoteczki mają uchwyty pozwalające wieszać je na ścianie, a także podgląd stanu baterii, który wskazuje, kiedy należy podłączyć urządzenie do prądu, aby je naładować,

– użycie szczoteczki nie wymaga zręczności manualnej, co jest ważne w przypadku osób niepełnosprawnych, dzięki wymiennym końcówkom jednej szczoteczki może używać cała rodzina (końcówki można łatwo zdjąć i założyć).

A może lepiej nie? Wady szczoteczki elektrycznej



To urządzenie elektryczne, więc jego działanie jest zależne od prądu. W miejscach bez dostępu do prądu stałego szczoteczka staje się bezużyteczna. Ponadto nieumiejętne użycie szczoteczki może doprowadzić do znacznych powikłań zdrowotnych związanych z jamą ustną.

Zbyt mocne dociskanie szczoteczki do zębów może spowodować zniszczenie płytki nazębnej, a także podrażnienie dziąseł.

Wadą może być też koszt – lepszy model, np. szczoteczka soniczna działająca na zasadzie drgań z wykorzystaniem fal dźwiękowych, jest droższy w porównaniu ze starszymi modelami. Mało kosztowne jednorazówki nie są korzystne, ponieważ szybko się zużywają. Warto zainwestować w dobrą szczoteczkę, która będzie służyć przez wiele lat.

Jaką szczoteczkę wybrać?



Każdy powinien dopasować szczoteczkę do stanu swoich zębów i dziąseł. Na rynku jest dostępnych wiele modeli – jedne wykonują złożone ruchy obrotowo-pulsacyjne, inne potrafią nawet emitować fale dźwiękowe, co ułatwia usuwanie płytki nazębnej.

W przypadku kłopotów z dziąsłami lepiej wybrać szczoteczkę z miękkim włosiem, natomiast twarde włosie polecane jest osobom, których zęby mają tendencje do tworzenia kamienia nazębnego.

Osoby bez podobnych dolegliwości mogą używać szczoteczek z włosiem średniotwardym.

Użytkowanie szczoteczki elektrycznej

Warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, lecz także na inne parametry, np. na czas pracy akumulatora, który trwa od 25 minut do kilkunastu godzin. Szczoteczki na baterie są bardzo wygodne w użyciu podczas podróży.

Niezbędna jest wymiana końcówek szczoteczki co 2-3 miesiące – można je kupić za niewielką cenę w sklepie ze sprzętem domowym. Od czasu do czasu należy również zdezynfekować główkę wrzącą wodą, co pozwoli zlikwidować bakterie.

W razie wątpliwości warto zasięgnąć porady lekarza stomatologa, który odpowie na pytania dotyczące używania szczoteczek elektrycznych i pokaże prawidłową technikę mycia zębów.

