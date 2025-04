Spis treści:

Zapalenie dziąseł to choroba zapalna wywołana przez toksyny, produkowane przez bakterie bytujące na zębach w formie osadu (płytki nazębnej). Zapaleniu dziąseł sprzyja przede wszystkim nieprawidłowa higiena jamy ustnej: niedokładne szczotkowanie, rzadkie mycie zębów, nieużywanie nitki do zębów czy płynu do płukania jamy ustnej. Do zapalenia dziąseł przyczyniają się również:

dieta uboga w składniki potrzebne do zachowania zdrowych zębów i dziąseł,

nadmierne szczotkowanie prowadzące do urazów,

inne urazy mechaniczne, np. spowodowane protezą,

napięcie emocjonalne, stres (zgrzytanie zębami),

niektóre choroby przewlekłe (jak cukrzyca) i stosowanie niektórych leków (np. przyjmowanych w chorobach nerek).

Uszkodzenia na tym etapie choroby są jeszcze odwracalne, ponieważ podtrzymująca zęby tkanka łączna i kostna nie są jeszcze objęte procesem chorobowym. Jednak nieleczone zapalenie dziąseł może prowadzić do zapalenia przyzębia (tkanek otaczających ząb), a w rezultacie do utraty zębów, ale też innych problemów zdrowotnych, w tym chorób kardiologicznych oraz chorób układu oddechowego.

Więcej: Schorzenia dziąseł prowadzą do poważnych chorób.

Zapalenie dziąseł może objawiać się krwawieniem. Dziąsło nie jest bladoróżowe, różowe ani jasnoczerwone (takie barwy są charakterystyczne dla zdrowych dziąseł), lecz staje się jaskrawo- lub ciemnoczerwone, a nawet sine. Czasem chore dziąsła zmieniają kształt, a ich powierzchnia staje się napięta i szklista. Może pojawić się obrzęk.

W przypadku wystąpienia objawów zapalenia dziąseł, należy pamiętać, że podstawą leczenia jest odpowiednia dbałość o higienę jamy ustnej. W tym celu zalecane jest:

mycie zębów co najmniej 2 razy dziennie , a najlepiej po każdym posiłku;

, a najlepiej po każdym posiłku; szczotkowanie zębów pod kątem 45°,

szczotkowanie zębów ruchami okrężnymi, masowanie też przy tym dziąsła i wymiatanie resztek pokarmu od dziąseł w kierunku zębów,

nitkowanie zębów ,

, wybranie dobrej szczoteczki do zębów (niedużej, aby dotarła w każdy zakamarek jamy ustnej),

używanie specjalistyczne pasty do zębów np. przeznaczonej dla osób z paradontozą,

używanie płynu do płukania ust (antyseptycznego, przeciwzapalnego).

Istnieją także domowe metody na zapalenie dziąseł, wśród nich:

płukanie jamy ustnej naparem z rumianku, szałwii lub liści porzeczki,

naparem z rumianku, szałwii lub liści porzeczki, pędzlowanie miejsca zapalnego olejkami eterycznymi z mirry, drzewka szałwiowego lub herbacianego (zastosuj przy tym patyczki higieniczne, by nakładać olejki punktowo),

(zastosuj przy tym patyczki higieniczne, by nakładać olejki punktowo), spożywanie pokarmów bogatych w witaminę C, która wzmacnia odporność i hamuje krwawienie.

Z problemem zapalenia dziąseł należy zgłosić się do lekarza, ponieważ czasem w leczeniu niezbędne jest podanie leku wspomagającego odporność lub antybiotyku.

Stomatolog usunie ponadto z zębów złogi (ręcznie lub za pomocą aparatu ultradźwiękowego) oraz skoryguje zwisające wypełnienia i błędnie wykonane korony protetyczne i w ten sposób pomoże zachować higienę jamy ustnej.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 19.10.2011.

