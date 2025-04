Spis treści:

Nadpotliwość (hyperhidrosis) to nadmierna aktywność gruczołów potowych. Normalnym zjawiskiem jest pocenie się, gdy jest nam gorąco, ćwiczymy, zjemy ostre jedzenie lub stresujemy się. Pot może pojawiać się na całym ciele lub w miejscach, gdzie występuje najwięcej gruczołów potowych (czoło, pachy, górna warga, dłonie, stopy). W tym drugim przypadku często ma podłoże emocjonalne. Jeżeli ilość wydzielanego potu przekracza jednak fizjologiczne normy, albo pocenie się jest niewspółmierne do bodźca, to mówimy wtedy o nadpotliwości. Problem dotyczy 1-3% społeczeństwa. Nadpotliwość można łagodzić domowymi sposobami, leczyć preparatami stosowanymi miejscowo lub specjalistycznymi zabiegami.

Nadpotliwość pierwotna nie ma jasnej przyczyny. Przeważnie ogranicza się do występowania potu na dłoniach, stopach i w dołach pachowych. Nadpotliwość wtórna z kolei wynika z innych stanów lub chorób. Częściej dotyczy całego ciała. Przyczynami nadmiernej potliwości mogą być:

menopauza – jest częstą przyczyną nadpotliwości u kobiet po 40-45 roku życia,

– jest częstą przyczyną nadpotliwości u kobiet po 40-45 roku życia, nadwaga – nadpotliwości może wtedy towarzyszyć podwyższony cholesterol i ciśnienie krwi,

– nadpotliwości może wtedy towarzyszyć podwyższony cholesterol i ciśnienie krwi, hipoglikemia – poty pojawiają się przy spadku glukozy we krwi ≤70 mg/dl; zimnym potom towarzyszy drżenie rąk, kołatanie serca, niepokój, czasami też silny głód,

– poty pojawiają się przy spadku glukozy we krwi ≤70 mg/dl; zimnym potom towarzyszy drżenie rąk, kołatanie serca, niepokój, czasami też silny głód, nadczynność tarczycy – jeśli jest ci ciągle gorąco, jesteś rozdrażniona, pocisz się głównie w nocy i ostatnio sporo schudłaś, winna może być choroba tarczycy.

– jeśli jest ci ciągle gorąco, jesteś rozdrażniona, pocisz się głównie w nocy i ostatnio sporo schudłaś, winna może być choroba tarczycy. stres, ataki paniki – mogą powodować nadmierne pocenie się,

– mogą powodować nadmierne pocenie się, hipogonadyzm – to wady układu rozrodczego związane z niewydolnością hormonalną; poceniu się towarzyszy często obniżone libido i obniżony nastrój.

– to wady układu rozrodczego związane z niewydolnością hormonalną; poceniu się towarzyszy często obniżone libido i obniżony nastrój. choroby płuc – tak objawiać się może gruźlica, a nawet rak płuc,

– tak objawiać się może gruźlica, a nawet rak płuc, przyjmowanie narkotyków – np. amfetaminy, kokainy,

– np. amfetaminy, kokainy, przyjmowanie niektórych leków – np. benzodiazepin, kodeiny,

– np. benzodiazepin, kodeiny, problemy z krążeniem – gdy poceniu się towarzyszą bóle w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu, to może świadczyć o zawale serca (ale takie objawy mogą też mieć podłoże psychogenne).

Niepokojące jest nadmierne pocenie się w nocy. Bywa ono sygnałem poważnych chorób, takich jak np. chłoniak lub białaczka. Zwłaszcza alarmujące jest to, gdy towarzyszą mu spadek masy ciała, zmęczenie i brak apetytu.

Część osób zgłaszających się do lekarza z nadpotliwością, cierpi na tzw. pozorną nadpotliwość, której przyczyny są prozaiczne. Mogą to być m.in. przegrzewanie ciała, przyjmowanie zbyt duże ilości kofeiny, przypraw, palenie papierosów.

Jeśli masz wrażenie, że zbyt obficie się pocisz, spróbuj zastosować domowe metody na walkę z tą dolegliwością. Są naprawdę skuteczne:

Zadbaj o dietę . Unikaj żywności przetworzonej, bogatej w cukry i tłuszcze. Sięgaj po produkty świeże, zawierające dużo błonnika. Zrezygnuj z ostrych przypraw.

. Unikaj żywności przetworzonej, bogatej w cukry i tłuszcze. Sięgaj po produkty świeże, zawierające dużo błonnika. Zrezygnuj z ostrych przypraw. Ogranicz picie napojów z kofeiną , kawę i colę.

, kawę i colę. Myj się chłodną wodą . Gorąca stymuluje pracę gruczołów potowych.

. Gorąca stymuluje pracę gruczołów potowych. Nie szoruj skóry . Zrezygnuj z szorstkich gąbek. Wycieraj się, delikatnie dotykając skóry.

. Zrezygnuj z szorstkich gąbek. Wycieraj się, delikatnie dotykając skóry. Antyperspirant stosuj zawsze na czystą i dobrze osuszoną skórę. Sole aluminium blokują uwalnianie potu z przewodów wyprowadzających gruczołów potowych. Preparaty można stosować zarówno do pach, jak i na dłonie i stopy.

stosuj zawsze na czystą i dobrze osuszoną skórę. Sole aluminium blokują uwalnianie potu z przewodów wyprowadzających gruczołów potowych. Preparaty można stosować zarówno do pach, jak i na dłonie i stopy. Zioła polecane na nadpotliwość mają udowodnioną skuteczność:

Szałwia - napar z szałwii działa przeciwpotnie. Pij 2-3 filiżanki naparu dziennie, a skutecznie ograniczy pocenie się dłoni, twarzy, pach.

Kora dębu - przemywanie najbardziej pocących się części ciała wywarem z kory dębu ogranicza pracę gruczołów potowych.

Pokrzywa - działa moczopędnie i jednocześnie ogranicza wydzielanie potu. Wypijaj 1-2 szklanki naparu dziennie.

Skrzyp polny - zwiększa wydzielanie moczu, ograniczając ilość wody wydalanej przez skórę. Pij szklankę naparu dziennie lub stosuj kapsułki ze skrzypem.

Aby zmniejszyć dyskomfort związany z nadpotliwością stóp, warto:

myć stopy dwa razy dziennie i regularnie ścierać zrogowaciały naskórek (często to właśnie on jest źródłem przykrego zapachu),

i regularnie ścierać zrogowaciały naskórek (często to właśnie on jest źródłem przykrego zapachu), nosić tylko bawełniane skarpety,

używać dezodorantów do stóp,

rozważyć noszenie wkładek antybakteryjnych np. z trawy morskiej lub ziół.

Nadpotliwość twarzy najczęściej związana jest ze stresem. Problem zwykle dotyczy osób młodych między 20 a 30 rokiem życia. Oto sposoby, jak nieco ją ograniczyć:

oszczędnie używaj kosmetyków do makijażu ,

, noś ze sobą chusteczki higieniczne i płatki ograniczające świecenie się twarzy , używaj bezzapachowego pudru do twarzy, który wchłania wilgoć,

, używaj bezzapachowego pudru do twarzy, który wchłania wilgoć, pij dużo wody – schładza organizm i ogranicza pocenie,

– schładza organizm i ogranicza pocenie, unikaj pikantnych potraw i kofeiny ,

, nie przejadaj się , jedz mniejsze porcje a częściej,

, jedz mniejsze porcje a częściej, wypróbuj psychoterapii, jeśli nadpotliwości wynika ze stresu; odpowiednie techniki pozwolą opanować strach i stres powodujące pocenie się.

To jeden z najczęstszych rodzajów nadpotliwości. I chyba najbardziej kłopotliwy, bo utrudniający kontakty społeczne. Aby nieco osłabić efekt mokrych dłoni, warto:

pić każdego dnia wodę z 2 łyżkami octu jabłkowego i łyżeczką miodu (oczyszcza z toksyn i zmniejsza potliwość dłoni); możesz też przecierać dłonie octem jabłkowym,

i łyżeczką miodu (oczyszcza z toksyn i zmniejsza potliwość dłoni); możesz też przecierać dłonie octem jabłkowym, nakładać na dłonie pastę z proszku z drzewa sandałowego . Taka półgodzinna maseczka ogranicza wydzielanie potu,

. Taka półgodzinna maseczka ogranicza wydzielanie potu, stosować antyperspiranty w żelu do dłoni,

do dłoni, stosować sodę oczyszczoną: wymieszaj kilka łyżeczek sody z wodą, aby powstałą pasta. Wcieraj miksturę w dłonie przez około pięć minut. Umyj ręce.

Jeśli dokucza nam nadpotliwość, warto udać się do lekarza rodzinnego. Zleci on badania, które mogą wykluczyć lub potwierdzić chorobowe przyczyny pocenia się. Leczenie nadpotliwości obejmuje różne metody:

Preparaty doustne na nadpotliwość. Często zawierają zioła: melisę, skrzyp, szałwię.

na nadpotliwość. Często zawierają zioła: melisę, skrzyp, szałwię. Preparaty do stosowania miejscowego tzw. blokery potu . Należy jednak używać ich z dużą ostrożnością, bo zawierają sole glinu, które długotrwale stosowane mogą przyczyniać się do stanów zapalnych okolic ujść gruczołów potowych.

. Należy jednak używać ich z dużą ostrożnością, bo zawierają sole glinu, które długotrwale stosowane mogą przyczyniać się do stanów zapalnych okolic ujść gruczołów potowych. Jontoforeza – polega na porażaniu kanałów jonowych w gruczołach potowych pod wpływem prądu elektrycznego. Zabieg wymaga regularnego powtarzania co 5-7 dni.

– polega na porażaniu kanałów jonowych w gruczołach potowych pod wpływem prądu elektrycznego. Zabieg wymaga regularnego powtarzania co 5-7 dni. Iniekcje toksyny botulinowej - botoksem paraliżuje gruczoły potowe, przez co zostają one zablokowane. Wstrzykuje się go w skórę w małych dawkach, co 1–1,5 cm. Efekt odczuwalny jest od razu i utrzymuje się cztery, pięć miesięcy.

- botoksem paraliżuje gruczoły potowe, przez co zostają one zablokowane. Wstrzykuje się go w skórę w małych dawkach, co 1–1,5 cm. Efekt odczuwalny jest od razu i utrzymuje się cztery, pięć miesięcy. Zabieg laserowy - zabieg wykonywany tylko w zakresie dołów pachowych, polega na niszczeniu gruczołów potowych wiązką lasera, efekt jest stały.

- zabieg wykonywany tylko w zakresie dołów pachowych, polega na niszczeniu gruczołów potowych wiązką lasera, efekt jest stały. Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa - polega na nakłuciu skóry igiełkami, które są następnie mocno nagrzewane, co prowadzi do wypalenia gruczołów. Część gruczołów jest usuwana całkowicie, a reszta jest jedynie osłabiona. Efekt trwały jest odczuwalny od razu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.06.2018.

