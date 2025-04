5 zdrowych rad na upalne dni

Wyczekane lato w końcu nadeszło! I choć wcześniej narzekaliśmy na zimno i niepogodę, upalna aura też może okazać się dla nas niekomfortowa. Aby uniknąć przegrzania i odwodnienia organizmu, warto zastosować się do kilku praktycznych porad, dzięki którym upalne dni upłyną nam rześko i zdrowo!



Przebywania na słońcu powinny unikać: kobiety w ciąży, małe dzieci, seniorzy, osoby z przewlekłymi dolegliwościami zdrowotnymi, takimi jak nadciśnienie, choroby serca, choroby zakrzepowo-zatorowe, osoby z dużą ilością znamion, przyjmujące niektóre antybiotyki, leki przeciwtrądzikowe, antydepresyjne lub inne o działaniu światłouczulającym np. ustą antykoncepcję.



Żar lejący się z nieba to pogoda, na którą z jednej strony czekamy przez cały rok, lecz z drugiej, gdy już nadejdzie - często na nią narzekamy. Słoneczna i upalna aura może być uciążliwa. By przetrwać gorące dni, bez uszczerbku dla naszego zdrowia i samopoczucia, korzystnie będzie wcielić w życie kilka dobrych rad.

1. Pamiętaj, by dużo pić

Latem, gdy intensywnie się pocimy, musimy pamiętać o uzupełnianiu płynów. Zamiast słodkich, gazowanych napojów sięgajmy po wodę mineralną, świeże soki owocowo-warzywne czy herbatki, również podawane na zimno. Pamiętajmy, że codziennie powinniśmy wypijać około 1,5-2 litry wody, a gdy na zewnątrz jest naprawdę gorąco, nawet więcej! Zatem regularne picie to podstawa podczas upałów. Co robić, by uniknąć odwodnienia, bardziej szczegółowo dowiesz się z artykułu:

2. Oszczędzaj siły i odpoczywaj

Masz wrażenie, że podczas upału życie toczy się wolniej, a organizm działa na spowolnionych obrotach? Nie bez powodu lekarze zalecają, by podczas gorących dni oszczędzać siły na tyle, na ile możemy sobie na to pozwolić. Wzmożona aktywność fizyczna nie jest zalecana szczególnie osobom starszym, przewlekle chorym czy po prostu źle znoszącym wysoką temperaturę. Dlatego, gdy upał szczególnie ci dokucza, zwolnij nieco tempo i znajdź chwilę w ciągu dnia, by odpocząć i zebrać siły.

3. Bez nakrycia głowy ani rusz!

Jeśli w okresie największego upału, czyli między godziną 11 a 15 nie możesz sobie pozwolić na błogie lenistwo, pamiętaj by nie przebywać na słońcu bez nakrycia głowy, które uchroni cię przed udarem. Ta zasada tyczy się nie tylko spędzania czasu na plaży, ale również przemieszczenia się po mieście, gdzie upał bywa nie do zniesienia, dlatego czapka lub kapelusz to nie tylko stylowy dodatek, ale również ochrona naszego zdrowia. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i osób starszych.

4. Dbaj o ochronę oczu i skóry przed słońcem

Pamiętaj również o ochronie skóry i oczu przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Wystrzegajmy się słońca szczególnie, gdy na naszej skórze widnieją znamiona i pieprzyki, mamy bardzo jasną cerę, zdarzają nam się reakcje uczuleniowe na słońce, przyjmujemy leki, które mogą mieć działanie fotouczulające. Wówczas kremy z wysokim filtrem powinniśmy stosować nie tylko podczas wakacyjnego plażowania, ale również na co dzień. Zadbajmy też o ochronę oczu, inwestując w dobre okulary przeciwsłoneczne. O tym, jak wybrać te odpowiednie, przeczytasz w artykule:

5. Chłodź ciało

Najlepszym sposobem na ochłodę w upalny dzień jest oczywiście kąpiel w akwenie wodnym, lecz jeśli akurat nie jesteśmy na wakacjach, równie dobrym pomysłem jest chłodny prysznic, który orzeźwi, ochłodzi ciało, poprawi ukrwienie oraz doda nam energii na resztę dnia. Pomocne może okazać się również moczenie nóg w zimnej wodzie. Gdy ochłodzimy stopy, które są bardzo ukrwione, poczujemy przyjemny chłód w całym ciele.

