Zalewające nas fale upałów, różnie odbijają się na naszym samopoczuciu. Wysoka temperatura potrafi zmęczyć nawet zdrowego, młodego człowieka... A co dopiero gdy mamy do czynienia ze schorowanym staruszkiem? Wiek podeszły, z uwagi na swą specyfikę, jest obarczony wieloma chorobami. Najczęściej chorobami serca, które dotkliwie się nasilają podczas upałów...

Reklama

Osoby starsze raczej lubią gdy jest im ciepło, jednak bez przesady. Słabiej odczuwają ciepło, ale też lubią rześkie i „lekkie” powietrze. Podczas upałów jest częstokroć duszno i sucho, a to znacznie obniża komfort fizyczny. Babciom i dziadziusiom brakuje tchu, czują „kołatanie serca” i na ogół są bardzo osłabieni, a także odwodnieni.

Z powodu złego samopoczucia podczas upałów, większość seniorów wybiera pozostanie w zaciszu czterech ścian, w towarzystwie telewizora. W domu jest chłodno, cicho i spokojnie. Zawsze można sobie zrobić herbatę, napić się wody lub zwyczajnie położyć i odpocząć. Jednak takie bezustanne izolowanie się od ludzi, zazwyczaj skutkuje obniżeniem nastroju. Osamotniony człowiek, mając za jedynego towarzysza życia kota, „mówiący” telewizor i radio – czuje się bardzo źle. Pozbawia się szansy kontaktu z innymi osobami, popada w beznadziejne myśli, a jego świat emocjonalny ubożeje.

Z tego też powodu wiele miast wychodzi naprzeciw seniorom: organizowane są kluby seniora przy spółdzielniach mieszkaniowych, powstają Uniwersytety Trzeciego Wieku, zachęca się do udziału w kursach językowych, komputerowych itd... Ku zdziwieniu wielu ludzi, takie inicjatywy cieszą się popularnością wśród osób starszych. Oni chętnie korzystają z różnych form aktywności umysłowej, ale i fizycznej! Tu z kolei najbardziej powszechne są kursy tańca dla seniora, aqua aerobic, nordic-walking, gimnastyka i pływanie. Są one przeprowadzane pod okiem trenerów i instruktorów. Zaleca się przed udziałem w takich zajęciach, skonsultować się ze swoim lekarzem.

Technika dla seniora

Gdy my wyjeżdżamy na wakacje, pozostawiając babcię lub dziadka samych, warto zadbać o ich bezpieczeństwo i rozrywkę. Nie można pozwolić na to, że będziemy się świetnie bawić na Kanarach, podczas gdy nasz senior cierpi w domu z powodu samotności, a co gorsza, doskwierają mu objawy chorób aktualnie występujących. Warto być w stałym kontakcie z taką osobą, zachęcając do korzystania ze specjalnych telefonów komórkowych, przystosowanych do potrzeb osób starszych (duże przyciski, duże litery na wyświetlaczu, prosta obsługa).

Podobnie ma się sprawa z komputerem i internetem. Wiele starszych osób, chętnie by poszperało w sieci, poszukując ciekawych stron, przeznaczonych dla nich.

Ponadto na uwagę zasługują zdrowotne usługi telemedycyny. Polega to mniej-więcej, na tym, że w danym ośrodku rejestrujemy dane naszego seniora. Babcia lub dziadek mogą w każdej chwili, np. gdy poczują problemy ze sercem, skontaktować się z lekarzem, który udzieli porady, a gdy będzie taka potrzeba (stan zagrożenia życia) – wezwie pogotowie ratunkowe. Taki telemonitoring kardiologiczny, pozwala uniknąć męczącego stania w kolejkach do specjalisty, a pomoc nasz senior uzyskuje natychmiastowo.

Reklama

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych dziadków, powinno być dla nas priorytetem. Nie zapominajmy, że często korzystamy z ich pomocy, powierzając im dzieci do opieki, a także dozorowanie domu podczas wakacji. Pamiętajmy, że seniorom też należy się odpoczynek od monotonni dnia codziennego. Im też się należy uwaga, ciepła rozmowa, życzliwość i zrozumienie. Warto przekonywać osoby starsze, do bardziej aktywnych form spędzania czasu. Poprawia to wydolność organizmu, a także sprzyja poprawie humoru. Oprócz tego, w miarę możliwości, pozwólmy osobom starszym na realizowanie ich pasji i nie ograniczajmy im pola działania, jeżeli nie zagraża to ich zdrowiu i życiu.