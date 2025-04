Z wody wzięło się życie i dzięki wodzie jest ono możliwe... Woda jest rozpuszczalnikiem wielu substancji odżywczych, to dzięki niej możliwe jest chłodzenie organizmu, to ona daje nam orzeźwienie podczas upałów... Jednak na jej temat zrodziło się wiele mitów. Woda teraz jest „produktem”, notabene przereklamowanym! Jej pewne rodzaje stają się rarytasem... Za niedługo stanie się towarem na wagę złota!

Z przyjmowaniem wody związane są dwa charakterystyczne i dobrze nam znane stany organizmu. Jest to odwodnienie i zatrucie wodą. Niedobór płynów, jak również nadmierne przyjmowanie płynów, jest szkodliwe dla organizmu. Obydwa stany manifestują się niedomogą organizmu i gdy mówimy o skrajnościach – stanowią zagrożenie dla życia.

Firmy zamykające wody mineralne i źródlane w butelce, nawołują do wypijania około 2 litrów wody dziennie. Ma to nam zapewnić piękną skórę, błyszczące włosami i dobre zdrowie... Jednak akurat to w jakim stanie są nasze włosy, skóra i paznokcie, wcale nie zależy od tego, ile wypijamy płynów. Jeżeli ich stan jest niepokojący (suche, matowe, kruche), na ogół stwierdza się niedobór, ale witamin (A, C, E) i minerałów (cynk, selen, wapń). Oczywiście stopień nawodnienia jest odzwierciedlony w stopniu nawilżenia skóry, ale takie patologie jak celulitis, obwisła i przesuszona skóra – wcale nie znikną dzięki wodzie. Woda nie ma właściwości modelujących sylwetkę.

Osoby wiodące zdrowy tryb życia, dbają o całokształt swojego organizmu, zatem dużo lepiej wyglądają i czują więcej sił witalnych. Stąd właśnie wziął się mit na temat tego, że woda zapewni nam urodę i zdrowie. Pamiętajmy, że ludzie preferujący prozdrowotne zachowania także piją wodę, ale nie tylko to ujawnia się w ich atrakcyjnej aparycji.

Kolejna sprawa: nie każdy ma przyjmować 2 litry płynów dziennie. Przykładowo, dużo mniej potrzebują ich dzieci – około 1-1,5 litra. Według pewnych obliczeń warto przyjmować 50ml płynów na kilogram masy ciała. Inne zalecenia mówią o przyjmowaniu 1 mililitra płynu na 1 kalorię z posiłku. Oczywiście w tą wyliczoną porcje płynów, wlicza się jeszcze wodę z pokarmów (zupy, owoce, warzywa).

Woda to płyn ubóstwiany przez osoby będące na diecie. Wielu ludzi uważa, że woda ma właściwości odchudzające. Nic bardziej mylnego, bowiem nie wymyślono cudownych płynów, tabletek itp., które zniweczą tłuszcz w naszym organizmie. Woda to coś w rodzaju oszusta. Na krótszy czas hamuje uczucie głodu, wypełniając pusty żołądek, ale nie zapewni nam podaży niezbędnych składników pokarmowych, które i tak trzeba przyjąć w postaci pożywienia.

Jest jeszcze coś takiego jak niebywały apetyt na wodę... Bierze się on ze stanów chorobowych. Przykładowym jest coraz popularniejsza cukrzyca, której jednym z pierwszych objawów może być odczuwalne nadmierne pragnienie. Zatem, jeśli od jakiegoś czasu odczuwamy wzmożone pragnienie, warto pokusić się o zbadanie poziomu glukozy we krwi. Nie wolno lekceważyć tej choroby, ponieważ niesie ze sobą wiele innych powikłań.

Niewątpliwie przewagą wody nad sokami, kawą czy herbatą, jest mniejsza kaloryczność i mniejszy wpływ na pobudzenie organizmu. Dlatego warto ją przyjmować, ale w rozsądnych ilościach, a nie „jak najwięcej”. Zatrucie wodą bardzo obciąża organizm, a w szczególności pracę nerek, które w pewnym momencie mogą nie znieść nadmiaru płynów. Wtedy nie ulegnie on wydalaniu i może odłożyć się w formie obrzęków na ciele.

Zatem nie przesadzajmy ani w jedną, ani w drugą stronę z przyjmowaniem płynów. Do przeżycia nie są nam potrzebne aż takie ilości wody, do jakich zachęcają nas jej producenci!