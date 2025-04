Kompendium wiedzy o bezpiecznym opalaniu się

Zapewne już w tym roku zażyliśmy kąpieli słonecznej. Pogoda nas czasami rozpieszcza i z miłą chęcią po długiej zimie wreszcie możemy wyciągnąć się na leżaku i wygrzewać. Powoli zbliża się także lato – czas wakacji, przygód i wycieczek. Z pewnością ktoś wybierze się w góry, a inni będą rozkoszować się pobytem nad morzem. W każdym razie niezbędna okaże się wiedza na temat promieniowania słonecznego i zasad bezpiecznego opalania.

Fot. Depositphotos

Przebywanie na słońcu ma zarówno wady, jak i zalety. Jednak w głównej mierze zależą one od tego, jak korzystamy z promieni słonecznych. Czy robimy to wręcz nałogowo, czy z umiarem? Czy lekceważymy ochronę przeciw promieniom UV? Czy jesteśmy świadomi zagrożeń związanych z długotrwałym przebywaniem na terenach nasłonecznionych? Czy wpajamy najmłodszym niezbędną wiedzę na temat właściwej ochrony przed słońcem?

We-Dwoje.pl specjalnie przygotowało kompendium wiedzy o bezpiecznym opalaniu, którego celem jest uświadomienie problemów wynikających z „przedawkowania” promieni UV, a także zwrócenie uwagi na zbierającego coraz większe żniwo czerniaka skóry. Wszystkiego się dowiecie krok po kroku. Od podstaw.

Promienie UV

Wszyscy nas przed nimi ostrzegają i polecają ochronnie stosować preparaty z wysokim filtrem przeciwsłonecznym. Promienie UV, czyli ultrafioletowe są to promienie docierające do powierzchni naszej ziemi, ale niewidzialne dla naszych oczu. Jednak odczuwamy ich działanie, bowiem to one ogrzewają i „opalają” ciało (zwiększenie ilości melaniny w skórze), a także wspomagają odporność człowieka i syntezowanie witaminy D.

Promieniowanie UV – co to takiego?



Faktory, SPF…

Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego zachęcamy do stosowania filtrów przeciwsłonecznych. Dzięki nim jesteśmy w pewnym stopniu ochronić skórę przed negatywnym działaniem promieni ultrafioletowych. Balsamy i kremy z filtrem należy stosować umiejętnie i nakładać je około 20 minut przed wyjściem „na słońce”, by mogły zadziałać. Ponadto musimy ponawiać ich aplikację co około 2 godziny (lub tak jak zaleca producent).

Faktor – ochrona przed nadmiernym słońcem

Zażywasz leki?

Sprawdź, czy możesz się opalać! To bardzo ważne, gdyż po pierwsze pod wpływem promieni UV w przypadku zażywania pewnych leków może dojść do powikłań w postaci zmian skórnych, a także zwiększenia siły ich działania. Ma to związek z przekrwieniem skóry i tkanek głębiej położonych, co powoduje, że leki inaczej się metabolizują. Do leków, po których nie powinno się opalać zaliczamy antybiotyki, hormony, leki psychotropowe, hormonalne, rozkurczowe, przeciwzapalne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, a także zioła np. dziurawiec.

Leki po których nie wolno się opalać



Chorujesz?

Zapytaj lekarza, czy słońce Ci nie zaszkodzi! Każda choroba wpływa na funkcjonowanie organizmu. W przypadku pewnych chorób słońce może okazać się nawet zabójcze, podczas gdy w przypadku innych będzie lekiem. Przykładem choroby, która nasila się pod wpływem promieni słonecznych jest np. toczeń rumieniowaty układowy lub stwardnienie rozsiane i uczulenie na słońce, natomiast działanie terapeutyczne słońca docenili rekonwalescenci po przebytej gruźlicy, czy też osoby zmagające się z bólami kręgosłupa oraz chorzy na depresję. Ze słońca ostrożnie powinny korzystać osoby z chorobami serca, wątroby i nerek, nadciśnieniem, po udarze i ostrymi infekcjami skóry.

Toczeń * Stwardnienie rozsiane * Uczulenie na słońce * Pokrzywka słoneczna



Helioteriapia - czyli leczenie słońcem



Ciąża a opalanie się

Ciąża o prawidłowym przebiegu nie jest chorobą i nie dyskwalifikuje kobiety z czerpania przyjemności przebywania na słońcu. Jednak zaleca się, by ciężarne unikały długotrwałego opalania się zwłaszcza w jednej, niezmiennej pozycji. Ponadto dobrym pomysłem jest okrywanie brzuszka ręcznikiem i zamontowanie parasola na miejscu, gdzie się plażujemy. Wszelkich informacji na ten temat udzieli Ci zapewne Twój ginekolog i położna. Znają się na tym najlepiej.

Czy w ciąży można się opalać?

Ochrona dzieci przed promieniami UV

Dzieci do drugiego roku życia nie powinny bawić się bezpośrednio na słońcu, zwłaszcza w godzinach kiedy promieniowanie słoneczne jest największe, czyli między godziną 11:00 a 14:00. Skórę malucha trzeba chronić aplikując na nią balsam przeznaczony dla dzieci i z najwyższym filtrem (od 50 SPF). Ponadto nie zapominamy założyć dziecku czapeczki na głowę, by zapobiec nie tylko oparzeniom skóry głowy, ale i przegrzaniu (czapeczka działa izolująco).

Z maleństwem na słońcu



Chroń dziecko przed słońcem



Sposoby na oparzenia słoneczne

Niestety czasem dzieje się tak, że przedobrzymy ze słoneczkiem, co skutkuje wysuszeniem skóry i wreszcie oparzeniami. Zwykle są to oparzenia pierwszego stopnia, czyli bolesne zaczerwienienie skóry i jej obrzęk. Najlepszym sposobem na takie oparzenie jest właściwie przeprowadzone chłodzenie skóry i jej nawilżenie. Zaleca się wykonywać chłodne okłady np. z płatów gazy, które sukcesywnie moczymy w zimnej wodzie, stosować żele i balsamy chłodzące, a także unikać słońca dopóki nie zauważymy poprawy stanu. Jeśli odczuwamy, że w związku z oparzeniem podnosi nam się temperatura ciała, możemy zastosować lek przeciwgorączkowy jak np. paracetamol.

Sposoby na oparzenia słoneczne



Pielęgnacja skóry po opalaniu

Tak duszno i gorąco…

Słońce często oznacza upał. Gdy jest wysoka temperatura, niezależnie od tego czy świeci słońce czy nie, nasz organizm różnie reaguje. Zwykle na skutek ciepła dochodzi do osłabienia, obniżenia ciśnienia (u wrażliwych osób), a niekiedy nawet do omdleń i utraty przytomności z tego powodu. Dlatego podczas upalnych dni musimy dbać o prawidłowe nawodnienie organizmu i wypijać około 2-3 litry płynów w ciągu dnia, by skuetcznie się ochłodzić i podwyższać swoje ciśnienie krwi. Osoby, które z powodu choroby mogą zasłabnąć, powinny podczas upałów pozostawać raczej w domu pod opieką drugiej osoby (dzieci i ludzie starsi).

Upały – jak je przetrwać?



Omdlenia podczas upałów



Zapobiegamy czerniakowi skóry!

Czerniak skóry to jeden z nowotworów, który od zawsze budzi strach. I słusznie: nie boli, ani go początkowo nie widać. Dowiadujemy się o nim dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Wówczas istnieją marne szanse na wyleczenie...Pamiętajmy, że to my i nasz styl życia jesteśmy odpowiedzialni za rozwinięcie się tej choroby. Wszyscy, a zwłaszcza osoby z grup ryzyka powinni szczególnie dbać o ochronę swojej skóry przed szkodliwą dawką promieni UV. Zachęcamy do lektury artykułu o profilaktyce czerniaka skóry!

Profilaktyka czerniaka skóry