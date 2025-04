Tak jak nasza skóra potrzebuje skutecznej ochrony przed promieniami słonecznymi, tak wymagają jej oczy. My często jednak nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kupując tanie okulary na bazarze, promenadzie czy w sklepach zupełnie nie mających nic wspólnego ze zdrowiem lub sportem, narażamy swój wzrok na szwank…

Przyciemniane okulary bardzo ułatwiają nam patrzenie w słoneczne dni. Te właściwe posiadają szkła wyposażone w filtr przeciwsłoneczny. Z kolei okulary tak namiętnie sprzedawane w supermarketach, nad morzem lub na starówkach miast, w zdecydowanej większości filtra przeciw UV nie mają. O czym sygnalizuje z resztą zachęcająco niska cena.

Ciemne szybki w takich okularach, działają na nasze oczy w podobny sposób jak noc i zgaszone światło. Dla polepszenia widzenia w ciemnościach w naszym organizmie dochodzi do rozmaitych reakcji, a jedną z nich jest rozszerzenie źrenic.

W „naturalnej ciemności” to nic strasznego i groźnego, ale gdy źrenice rozszerzają się podczas noszenia okularów „przeciwsłonecznych” i zadziała na nie promieniowanie słoneczne, niczym nie stłumione – może się to źle skończyć dla naszego wzroku. Zatem bezpieczniej jest nie nosić wcale okularów, które jedynie przyciemniają nam promienie słoneczne lub rzeczywiście wybierać odpowiednie.

Co może się stać jeżeli zlekceważymy tak istotny element ekwipunku wakacyjnego, jakim są okulary przeciwsłoneczne? Oczywiście grożą nam choroby oczu. Do najczęściej występujących zaburzeń wzroku z tego powodu, zaliczamy:

zapalenie spojówek

zespół suchego oka

słoneczne oparzenie siatkówki oka

zapalenie siatkówki oka

rośnie ryzyko zaćmy

zwiększa się możliwość wystąpienia AMD

Gdzie trzeba zabierać okulary przeciwsłoneczne?

Jeżeli punktem docelowym Twojej podróży jest morze, jeziora i inne akweny wodne, wtedy jak najbardziej wskazane jest zabranie ze sobą i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Tafla wody odbija od siebie przeszło 90% docierających do niej promieni ultrafioletowych. W wysokich górach też należy nosić okulary przeciwsłoneczne, ponieważ promieniowanie UV jest tam bardzo duże.

Jak wybierać okulary przeciwsłoneczne?

Oto kilka praktycznych porad:

Nie kupujemy okularów na bazarach, w kioskach z pamiątkami, w hipermarketach czy jako dodatek do kobiecych gazet.

Zwracamy uwagę na informacje napisane na okularach. Zazwyczaj umieszczane są symbole: „UV – wartość liczbowa” np. „UV-450” i wtedy wiemy, że szkła takich okularów nie przepuszczają promieni UV do długości fal 450 nanometrów oraz symbol „CE” – unijny znak, który gwarantuje nam spełnienie minimum kryteriów jakościowych.

Wybieramy szkła o szarej lub brązowej barwie. Najlepiej gdy ich powierzchnia jest duża i zakrywa całe oko. Odradza się stosowanie okularów z kolorowymi szkłami np. różowe, niebieskie czy żółte, osobom prowadzącym samochód, motocykl lub inne maszyny, ponieważ barwy te mogą negatywnie wpłynąć na odbiór bodźców wzrokowych, w postaci kontrolek i sygnalizacji świetlnej.

W razie wątpliwości, zawsze możemy poradzić się okulisty lub optyka, których doświadczenie w tej materii jest bezdyskusyjne.

Okulary przeciwsłoneczne nie są tylko i wyłącznie po to, by „słońce nie raziło”. Niewątpliwie przynoszą ulgę zmęczonym oczom i chronią przed promieniami, ale jedynie wtedy gdy są właściwie dobrane.

Podczas wakacji nie zapominajmy jeszcze o diecie, która może nam pomóc chronić wzrok. Zaleca się wdrożyć produkty bogate w antocyjany, karoten, luteinę i zeaksantynę, a zawierają je warzywa oraz owoce o ciemnej i zielonej skórce.

Okulary przeciwsłoneczne i dieta dla oczu, to skuteczna ochrona przed szkodliwymi promieniami i szansa na dłuższe podziwianie piękna otaczającego świata!