Jak przeżyć lato w biurze?

Lato na półmetku, a tysiące Polaków spędza swój czas w biurze. Jak przetrzymać upały, jak nie ulec wakacyjnemu rozleniwieniu i jak zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie?



Lato to pora roku, w której wszelkie biurowe niedogodności podwójnie dają się nam we znaki. „Dobrze zaprojektowane, nowoczesne biuro to miejsce, w którym nawet największe upały nie są straszne” – informuje Krzysztof Witkowski, jeden z inwestorów FORUM 76, biura klasy A powstającego w Łodzi.

Klimacik musi być

W biurowcu powinna być sprawna wentylacja, która na bieżąco wymienia powietrze w pomieszczeniu na czyste i świeże. W nowoczesnych biurowcach stosuje się nowoczesną klimatyzację, która w przeciwieństwie do starszych systemów nie wysusza powietrza, nie powoduje jego zanieczyszczenia i jest wolna od kurzu, grzybów oraz drobnoustrojów.

W FORUM 76 pracownicy będą mogli skorzystać z restauracji, klimatyzowanej sali fitness i salonu urody oraz zielonego ogrodu – opowiada Witkowski. Mimo, że biura wysokiej klasy stają się coraz bardziej modne i popularne, większość Polaków pracuje w znacznie gorszych warunkach.

Pij, bracie, pij

Jeśli w biurze panuje więcej niż 28 stopni, pracodawca powinien zapewnić ci napoje w ilości zaspokajającej twoje potrzeby. W upalne dni organizm chłodzi się zwiększając parowanie. Dlatego niezwykle ważne jest, by na bieżąco uzupełniać płyny. Pij dużo wody, najlepiej mineralnej, która pomoże ci uzupełnić brakujące mikroelementy. Unikaj słodkich napojów, zwłaszcza gazowanych – dają złudny i krótkotrwały efekt orzeźwienia.

Jeśli tylko masz taką możliwość, ochładzaj pomieszczenia, w których przebywasz. Uważaj jednak, by nie przesadzić. Optymalna temperatura do pracy to 20-24°C. Różnica pomiędzy temperaturą w biurze i poza nim nie powinna jednak przekraczać sześciu stopni. Zbyt duże skoki temperatur mogą powodować przeziębienia. Zwróć także uwagę na rodzaj klimatyzacji, którą masz w biurze. Jeśli jest to jeden ze starszych, mniej wydajnych systemów, twoja firma powinna zadbać o to, by był często czyszczony i sprawdzany.

Topless w sekretariacie?

Kiedy temperatura powietrza przekracza 30 stopni, należy ze szczególną uwagą wybierać stroje i materiały. W większości biur pracownikom nie wypada nosić bluzek na ramiączkach i sandałów. Można je jednak zastąpić lekkimi, przewiewnymi strojami z naturalnych materiałów. Unikaj sztucznych tkanin, wybieraj ubrania z lnu i bawełny, a buty ze skóry. Wbrew powszechnej opinii jedwab nie jest dobrym wyborem w gorące dni.

Czas na mandarynkę

Korzystaj z szerokiego wyboru owoców i warzyw. Jedz pokarmy bogate w minerały. Unikaj tłustych, ciężkich posiłków. W upalne dni staraj się jeść mniej a częściej. Możesz, na wzór śródziemnomorski, główny posiłek jeść dopiero wieczorem. Pamiętaj jednak, by nie kłaść się spać z pełnym żołądkiem.

Morza szum, ptaków śpiew…

W lecie wysokie temperatury obniżają efektywność pracy, słoneczna pogoda przenosi nasze myśli na łono natury. Tymczasem pracodawcy oczekują, że będziemy wykonywać obowiązki jak w każdej innej porze roku. Co może nas więc zmusić nas do większego wysiłku? Świadomość, że już niedługo czeka nas zasłużona nagroda. Dlatego lato to najlepsza pora roku, by zaplanować dłuższy urlop. Zaplanuj sobie choć kilka dni wolnego również pod koniec sezonu. Podobnie, jeśli pracodawca zgadza się na twój dłuższy wypoczynek dopiero na jesieni, weź wcześniej chociaż jeden lub dwa dni wolnego, by wyjechać na przedłużony weekend.

