Już w kwietniu Warszawa stanie się kardiologiczną stolicą Europy. W dniach 6–8 kwietnia 2016 r. na XX-tej, jubileuszowej edycji Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej – Warsaw Course on Cadiovascular Interventions (WCCI) – spotkają się najlepsi specjaliści z całego świata, by wymieniać się doświadczeniami.

Dyrektorami warsztatów WCCI Warsaw są: prof. dr hab. med. Adam Witkowski – kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytut Kardiologii w Warszawie oraz prof. dr hab. med. Robert Gil – kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

WCCI jest jedną z najważniejszych konferencji organizowanych w Polsce pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Gromadzi ona kardiologów, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów i innych specjalistów medycznych z całego świata. W tym roku będą wśród nich m.in.: Andreas Baumbach, Shaoliang Chen, Anson Cheung, Ariel Finkelstein, Eberhard Grube, Michael Haude, Gary Mintz, Francesco Prati, Lars Sondergaard, Goran Stankovic, Corrado Tamburino, William Wijns i wielu innych.

– WCCI to niewątpliwie dwudziestoletnia historia kardiologii interwencyjnej w Polsce. Pierwsza edycja WCCI pod nazwą Zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie i uczestniczyło w niej ponad sto osób – wspomina prof. dr hab. med. Robert Gil. – Systematyczny wzrost zainteresowania tą formą wymiany doświadczeń spowodował, że Warsztaty szybko zyskały na znaczeniu i obecnie mają status prestiżowej międzynarodowej konferencji, w której co roku bierze udział ponad 1000 uczestników, głównie lekarzy, pielęgniarek, techników i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego – dodaje prof. Gil.

Tematyka Kursów koncentruje się głównie na problemach związanych z rozpoznawaniem i leczeniem ostrych zespołów wieńcowych, stabilnej choroby wieńcowej, wad strukturalnych i zastawkowych serca oraz interwencji w miażdżycy tętnic obwodowych.

– Każdego roku w programie WCCI mają również miejsce sesje poświęcone nowym wyzwaniom i innowacjom w kardiologii interwencyjnej oraz zagadnieniom związanym z obrazowaniem – mówi prof. Adam Witkowski. – Niewątpliwym walorem WCCI jest możliwość obserwowania „na żywo” różnego typu zabiegów interwencyjnych dzięki transmisjom w czasie rzeczywistym z sal zabiegowych, aktywnego prezentowania swoich doświadczeń przez najwybitniejszych kardiologów w Europie i nie tylko, a także uczestniczenia w dyskusjach panelowych z udziałem największych medycznych autorytetów w chorobach sercowo-naczyniowch, a w tym roku również przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – tłumaczy Prof. Witkowski.

Głównymi tematami tegorocznej edycji będą:

przezskórna angioplastyka w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej;

leczenie ostrych zespołów wieńcowych;

zabiegi hybrydowe;

przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca;

zamykanie uszka lewego przedsionka oraz nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych;

postępy w przezskórnym leczeniu chorób tętnic obwodowych, ze szczególnym uwzględnieniem angioplastyki tętnic szyjnych.

Multimedialne prezentacje, symultaniczne konferencje oraz interaktywne warsztaty praktyczne organizowane są przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej i odbywają się pod patronatem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA oraz Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Stałymi partnerami konferencji są: Europejska Rada Akredytacji w Kardiologii (EBAC), Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) oraz Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN), a także - od 5 lat największe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej - EuroPCR. Od 2012 roku WCCI wspólnie z EuroPCR organizuje także kursy dla młodych lekarzy - Master Class for Young Practitioners, których celem jest edukacja w postępowaniu z pacjentami wymagającymi zabiegów PCI (angioplastyki wieńcowej) w różnych scenariuszach klinicznych.

By wziąć udział w konferencji WCCI, należy się zarejestrować. Wystarczy wejść na stronę http://wcci.pl/rejestracja/ i wypełnić formularz. Rejestracja uczestników będzie możliwa do 4 kwietnia 2016 r. Przedstawicieli mediów są zaproszeni do akredytacji.

Organizatorzy zachęcają również do śledzenia profilu konferencji WCCI na Facebook-u: https://www.facebook.com/wcciwarsaw/?ref=br_rs.

