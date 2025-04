8 zdrowych rad na wiosnę!

Wiosna! Tak długo na nią czekaliśmy! Pierwsze ciepłe, wiosenne dni zachęcają do tego, by spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, zacząć uprawiać sport oraz kompleksowo zadbać o swoje zdrowie. Oto osiem zdrowotnych porad, jak wiosną zadbać o ciało i ducha!



Choć wiosna to synonim budzenia się do życia, witalności i przypływu energii, nie zawsze wraz z pierwszymi wiosennymi dniami czujemy się dobrze. Bywa, że po zimie dokucza nam ospałość, zmęczenie, rozdrażnienie czy problemy z koncentracją. Zdarza się, że na nasze złe samopoczucie ma wpływ wygląd naszej sylwetki, która po zimowym dogadzaniu sobie, nie prezentuje się szczególnie efektownie. To właśnie wiosną większość z nas decyduje się, by coś zmienić w swoim życiu, podjąć się nowych wyzwań, a przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę na zdrowie. Dobre samopoczucie to przecież wypadkowa wielu czynników, wśród których zdrowie pełni kluczową rolę.

Sprawdźcie, jak efektywnie naładować akumulatory po zimie, by zdrowo i radośnie wkroczyć w cieplejszą porę roku!

Przejdź na dietę!

Zimą jemy znacznie częściej i dużo chętniej sięgamy po bardzo kaloryczne posiłki, które dodają nam energii w mroźne dni. Skutkiem zimowego podjadania bywają nadmierne kilogramy w okolicach brzucha, talii i bioder. Aby skutecznie przygotować się do "sezonu bikini", wiosną dużo częściej przechodzimy na dietę odchudzającą. Osobom otyłym, które mają sporo do zrzucenia, zalecamy wizytę u doświadczonego dietetyka, który opracuje plan diety i będzie kontrolował, czy utrata wagi odbywa się regularnie, lecz niezbyt gwałtownie. Natomiast jeśli zależy nam jedynie na pozbyciu się kilku zbędnych kilogramów, możemy rozpocząć odchudzanie samodzielnie. Efektem diety będzie nie tylko świetny wygląd, ale także lepsze samopoczucie!

Ostrożnie z nowalijkami

Dorodne pomidory, aromatyczne ogórki, wiosenna rzodkiewka i soczyście zielony szczypiorek - brzmi kusząco, prawda? Tym bardziej, że wiosną sklepy i stragany pełne są pierwszych, wiosennych warzyw, po które sięgamy wyjątkowo chętnie, sądząc, że to "samo zdrowie". Jednak sprawa z tzw. nowalijkami, czyli pierwszymi wiosennymi warzywami ma się różnie. Pamiętajmy, że wyhodowanie pierwszych, pięknych, dorodnych warzyw o tej porze roku zwykle bywa okupione nadmiernym nawożeniem, które może powodować, że w smakowitych wiosennych warzywach więcej może być azotanów i azotynów niż pożądanych przez nas witamin i soli mineralnych. Dlatego warto spożywać je z umiarem (szczególnie jeśli podajemy je dzieciom) lub powstrzymać się z zakupem wczesnowiosennych warzyw z "pierwszego rzutu", albo kupować je z pewnego źródła, np. w sklepach z żywnością ekologiczną. Można również pokusić się o własną minihodowlę, np. szczypiorek czy rzeżuchę możemy z powodzeniem wyhodować na własnym parapecie.

Pij więcej wody

Zimą często zapominamy, że odpowiednie nawodnienie organizmu to podstawa dobrego zdrowia i samopoczucia. Bóle głowy, uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją, spowolniony metabolizm, sucha skóra i włosy - to tylko niektóre objawy, mogące wynikać z niedostatecznego nawodnienia organizmu, choć rzadko doszukujemy się ich przyczyny właśnie tam. Pamiętajmy, że woda to życie, a niedostateczne dostarczanie jej do organizmu może skutkować szeregiem drobnych, doraźnych dolegliwości oraz przykrymi konsewencjami w przyszłości. Aby tego uniknąć, powinniśmy spożywać około 1,5-2 litry niegazowanej wody na dobę. Pijmy ją małymi łykami przez cały dzień, nawet wtedy, gdy nie czujemy pragnienia. Dzięki temu nie tylko unikniemy odwodnienia, ale również wyrobimy sobie zdrowy nawyk, który będzie miał pozytywne skutki dla naszego zdrowia, wyglądu oraz samopoczucia!

Zacznij ćwiczyć

Nie ma lepszego momentu w roku na rozpoczęcie przygody ze sportem niż wiosna! Szczególnie jeśli ruch, obok diety, ma być sposobem na osiągnięcie wymarzonej sylwetki. Dlatego jeśli myśl o rozpoczęciu regularnych treningów wciąż odsuwamy "na kiedy indziej", wiosna to optymalny czas, aby wcielić ją w życie. Większość sportów rekreacyjnych nie wymaga kondycji maratończyka ani profesjonalnego terenera. Gdy aura sprzyja, można pomyśleć o wykonywaniu wielu sportów na świeżym powietrzu. Bieganie, rower czy rolki będą świetnym sposobem na rekreację dla opornych. Bo przecież, kidy za oknem słońce, szkoda marnować czas w domu, prawda? Natomiast gdy zależy nam nie tylko na wiosennym rozruszaniu ciała, ale także na zrzuceniu wagi czy wymodelowaniu sylwetki, warto pomyśleć o zapisaniu się do klubu fitness i treningu pod okiem profesjonalisty.

Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu

Bądźmy szczerzy, zimą niechętnie przebywamy na zewnątrz. Mroźna aura nie zachęca do spacerów czy innych aktywności na świeżym powietrzu. Wyjątkiem są sporty zimowe, lecz nie każdy chętnie je uprawia. Dlatego gdy tylko za oknami robi się cieplej, warto na stałe wpisać w swój harmonogram wiosenne spacery, tym bardziej, że to najłatwiejsza i jedna z najprzyjemniejszych form aktywności fizycznej, którą lubią nawet oporni na wszelkie inne sporty. Pamiętajmy, że marsz angażuje 95% wszystkich mięśni ciała, a przez godzinę spaceru, w zależności od jego tempa, spalamy od 200 do nawet 300 kcal! Ponadto, dotleniamy organizm, usprawniamy prace układu krążenia, układu kostno-stawowego oraz pracę mózgu! Regularne spacerowanie może pomóc z walce z bezsennością, stresem, problemami z koncentracją, a także zmniejszyć ryzyko niektórych chorób, jak np. cukrzyca, miażdżyca, osteoporoza czy choroby nowotworowe.

Sięgnij po kremy i okulary z filtrami UV

Pierwsze wiosenne słońce skutecznie poprawia nam humor, dodaje chęci do życia i... negatywnie wpływa na naszą skórę i oczy. Dlatego pamiętajmy, że wiosną szczególnie zalecane jest korzystanie z kremów z filtrami UV (choć tak naprawdę powinniśmy ich używać przez cały rok), szczególnie jeśli mamy wrażliwą skórę, która łatwo ulega podrażnieniom. Pamiętajmy, że przyjemne opalanie może być źródłem poważnych problemów zdrowotnych, z czerniakiem skóry na czele. Dlatego tak ważny jest stosowanie kosmetyków chroniących naszą skórę oraz okularów przeciwsłonecznych z filtrami.

Zadbaj o zdrowie

Wiosna to szczególny czas dla zdrowia. Osłabieni po zimie, często mamy problem z odpornością, przez co dopadają nas sezonowe infekcje. Nie jest również szcześliwy czas dla alergików, którzy muszą zmagać się z nieprzyjemnymi objawami alergii. Katar, wysypka, drapanie w gardle, a nawet duszności - to tylko niektóre z możliwych dolegliwości wynikających z alegii. Wszelkie tego typu ojawy pojawiające się wiosną, należy skonsultować z lekarzem.

Myśl pozytywnie!

Wiosna to wymarzony czas w roku, by zmienić swoje nastawienie i zacząć myśleć pozytywnie! Ładna pogoda, czas spędzony na świeżym powietrzu w gronie najbliższych oraz słoneczne, pięknie dni nastroją nas optymistycznie, lecz pamiętajmy, że dobre samopoczucie należy pielęgnować również wewnętrznie. Zatem wiosną zadbajmy nie tylko o stan fizyczny organizmu, ale również podbudujmy się mentalnie. A na początek nauczmy się radzić sobie ze stresem, bo efektywny odpoczynek to połowa sukcesu na drodze do szczęścia!

