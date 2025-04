Techniki relaksacyjne

W pracy gonią cię terminy, w domu zaległe obowiązki, a do tego jeszcze wieczne korki na mieście i rodzinna impreza, którą musisz przygotować na weekend – brzmi znajomo? Jeśli masz poczucie, że czas przecieka ci przez palce, a ty sama żyjesz w ciągłym stresie, to znak, że nadszedł momenty, by pomyśleć o czymś znacznie ważniejszym niż deadline w pracy, mianowicie o spokoju ducha. Co pozwoli ci na chwilę wytchnienia w codziennej gonitwie? Relaksujący oddech, wizualizacje, spokojny sen, masaż relaksacyjny, muzykoterapia, joga.