AA Intymna Pro

Specjalistyczny płyn do higieny intymnej HARMONY

RÓWNOWAGA HORMONALNA, UCZUCIE SUCHOŚCI

Płyn do higieny intymnej utrzymuje właściwą równowagę naturalnej flory bakteryjnej. Zawiera substancje działające ochronnie na drogi moczowe, a także składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Preparat jest polecany do codziennej higieny dla kobiet ze skłonnością do częstych podrażnień i stanów zapalnych miejsc intymnych oraz dla kobiet odczuwających dyskomfort i suchość – szczególnie w stanach zachwiania gospodarki hormonalnej (menopauza, doustna antykoncepcja). Bogaty w kwasy organiczne i fenolowe ekstrakt z żurawiny działa przeciwbakteryjnie i ochronnie, zmniejszając ryzyko infekcji dróg moczowych. Dzięki formule o pH 3,5 z naturalnym kwasem mlekowym i betainą płyn wspomaga odbudowę naturalnej mikroflory, zapobiegając stanom zapalnym i wysuszaniu śluzówki.

Stosowanie: Niewielką ilością płynu myć intymne części ciała, następnie spłukać wodą. Do codziennego stosowania.

Z hypoalergiczną kompozycją zapachową • Nie zawiera barwników • Nie zawiera parabenów.

Brak właściwości drażniących i alergizujących w testach przeprowadzonych na grupie 200 kobiet w Klinice Dermatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pojemność: 200 ml

Cena: 12 zł //