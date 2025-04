W środę 8 czerwca 2016 r. uruchomiona zostanie infolinia dla osób, które chciałyby skonsultować się z lekarzem endokrynologiem i dowiedzieć się więcej na temat akromegalii. Z infolinii będzie można skorzystać w godz. 13.00-17.00 pod numerem telefonu: 781 455 576.

Akromegalia to rzadka choroba spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu. Prowadzi do powiększenia różnych części ciała oraz narządów wewnętrznych (m.in. stóp, wątroby). Mimo że jej objawy są tak widoczne, że każdy z nas może je zobaczyć gołym okiem, nie zawsze tak się dzieje. W praktyce czas jaki upływa od momentu pojawienia się pierwszych objawów do chwili rozpoznania choroby to aż 7-9 lat.

– Dane epidemiologiczne wskazują, że na świecie i także w Polsce rozpoznaje się 3-4 przypadki akromegalii na milion populacji roczne. Zachorowalność w ciągu roku dotyczy dwudziestokrotnie większej liczby osób. Te dane pokazują jak wielu pacjentów wciąż może nie wiedzieć o chorobie, która nieleczona ma bardzo poważne konsekwencje – zaznacza prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Na podstawie materiałów prasowych/mn.