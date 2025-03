Wzrasta fala zachorowań na COVID. Czy będziemy nosić maseczki?

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące m.in. zachorowań na COVID-10. Wzięli w nim udział m.in. konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski, przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz szef GIS Paweł Grzesiowski.

Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski zaznaczył, że wzrasta fala zachorowań.

Będziemy zalecać noszenie maseczek i zwiększenie uważności, jeśli chodzi o higienę rąk, dezynfekcję powierzchni, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid-19, grypy i RSV

— powiedział Paweł Grzesiowski, cytowany przez wp.pl.

Podkreślił również, że wzrasta liczba chorych, którzy trafiają do szpitali, choć nie są to pacjenci z chorobą o tak ciężkim przebiegu, jak miało to miejsce w czasie pandemii.

Na początku lipca resort zdrowia odnotował wzrost liczby zakażeń wirusem SAARS-CoV-2, kiedy to dziennie przybywało ok. 60 przypadków zakażenia. Pod koniec sierpnia było to już ponad 200 przypadków, a w sierpniu ponad 400 dziennie.

Dane te dotyczą jedynie testów przeprowadzanych w szpitalach oraz przez lekarzy POZ, nie uwzględniają zatem testów kupowanych i wykonywanych przez pacjentów na własną rękę.

Jak mówił na antenie PR24 wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, prawdopodobnie szczyt zachorowań nastąpi w październiku.

Wiceminister zdementował jednak możliwość wprowadzenia obostrzeń w najbliższym czasie. Jednocześnie zachęcił, by osoby, które nie są zdrowe, zostały w izolacji i używały maseczek.

Zapewnił, że ministerstwo obserwuje sytuacje, a we wrześniowym posiedzeniu zespół ministerialny zbierze się, by przeanalizować dane z sierpnia, tym razem z uwzględnieniem również danych m.in. o sprzedaży testów w aptekach.

