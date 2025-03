Jak wynika z badań TNS, prawie połowa Polaków w swoich domach posiada zwierzaka. Stają się one częścią rodziny. Jak się okazuje, co dziesiąta osoba może alergię na zwierzęta domowe. Objawy alergii na naszych czworonożnych przyjaciół mogą nasilać się jesienią i zimą, gdy rzadziej wietrzymy mieszkania i podkręcamy ogrzewanie. Jak zatem poradzić sobie z objawami alergii, żyjąc pod jednym dachem z pupilem?

Na początku należy wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem alergia na sierść. To, co najczęściej wywołuje reakcje alergiczne, to nie sierść, tylko białka znajdujące się w składzie naskórka zwierzaków, ich moczu i ślinie. Gromadzą się one w sierści, ale mogą być wszędzie w otoczeniu psa.

W domu, w którym mieszka pies lub kot, znajdują się wysuszone cząstki jego śliny, które obecne są na dywanach, kanapach i posłaniach. Wraz z ruchem powietrza przenoszą się na nasze ubrania, dywany i ręce, a później do naszego układu oddechowego, wywołując reakcję alergiczną.

Przykładowo alergia na sierść kota to w rzeczywistości alergia na określone białka, szczególnie Fel d 1, a gdy ktoś ma alergię na psa, na ogół reaguje na białko Can f 1 znajdujące się w jego ślinie, gruczołach, naskórku czy moczu.

Symptomy wskazujące na alergię na sierść pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku minut do godziny od kontaktu ze zwierzęciem. Alergia na sierść zwierząt objawia się:

wodnistym katarem,

swędzeniem nosa,

zatkanym nosem,

pieczeniem i łzawieniem oczu,

zaczerwienieniem oczu,

wysypką,

kichaniem,

obrzękiem,

kaszlem,

trudnościami w oddychaniu.

Objawy alergii na sierść są różnorodne. Choroba może wywołać atak astmy albo wysypkę alergiczną w postaci pokrzywki (czyli bąbli na skórze przypominających poparzenie pokrzywą), zwłaszcza w miejscach gdzie był kontakt skóry ze zwierzakiem. Często objawy ograniczają się do nosa i oczu. Niektórzy mają łagodne symptomy, a u innych są one bardzo poważne i wymagają przyjęcia silnych leków.

Przy podejrzeniu alergii na sierść wykonuje się test skórny oraz test z krwi. Oczywiście diagnostyka rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego, podczas którego specjalista ocenia objawy pojawiające się po kontakcie ze zwierzęciem oraz skłonność do uczuleń.

Test skórny , inaczej punktowy test alergiczny, polega na wprowadzeniu na skórę niewielkiej ilości alergenu i podrażnieniu tego miejsca tak, aby wywołać reakcję układu odpornościowego. Gdy na skórze pojawi się obrzęk, bąbel i świąd, to potwierdza obecność alergii.

, inaczej punktowy test alergiczny, polega na wprowadzeniu na skórę niewielkiej ilości alergenu i podrażnieniu tego miejsca tak, aby wywołać reakcję układu odpornościowego. Gdy na skórze pojawi się obrzęk, bąbel i świąd, to potwierdza obecność alergii. Test z krwi służy do oznaczenia specyficznych przeciwciał igE skierowanych przeciwko uczulający białkom w surowicy.

Alergię na sierść zwierząt może potwierdzić eksperyment polegający na eliminacji kontaktu ze zwierzakiem. Wówczas da się zauważyć, że objawy ustępują. Jeszcze innym badaniem jest test prowokacyjny, który polega na podaniu choremu pod kontrolą lekarza niewielkiej ilości alergenu (w warunkach szpitalnych) po to, aby zaobserwować reakcję organizmu. Nie jest to jednak standardowe badanie stosowane w celu rozpoznania alergii na zwierzę.

Walka z objawami alergii na sierść będzie skuteczniejsza, jeśli zastosujesz się do kilku prostych zasad. Warto konsekwentnie ich przestrzegać.

Podziel waszą przestrzeń w domu na strefy – twoja sypialnia i łóżko dziecka to miejsca, do których pupil nie ma wstępu.

Po każdej zabawie, spacerze, dotykaniu obroży czy miski pupila dokładnie umyj ręce.

Podczas zabawy nie pozwalaj, aby zwierzak lizał twarz twoją lub dziecka.

Polub sprzątanie. Odkurzanie i mycie podłóg powinno stać się twoim codziennym nawykiem.

Usuń dywany, ciężkie zasłony. Ograniczy to osadzanie się sierści i roztoczy kurzu domowego, które odżywiają się naskórkiem zwierząt.

Często sprzątaj legowisko czworonożnego przyjaciela. Wybierz takie, które można prać w pralce w temperaturach powyżej 60 stopni.

Przy cięższych alergiach może nie wystarczyć unikanie zwierząt. Dzieci z alergią na kota nie powinny siedzieć w jednej ławce z dzieckiem posiadającym w domu kota, a jeśli w klasie jest więcej posiadaczy kotów lub psów, wówczas objawy mogą się nasilać. Dowiedz się też: czy istnieją nieuczulające psy?

Nie wiesz, jak twoje dziecko zareaguje na psa lub kota? Jest sposób, aby się o tym przekonać. Odwiedźcie hodowcę danej rasy psów lub kotów. Spędźcie trochę czasu w ich otoczeniu. Obserwuj reakcję organizmu dziecka. Jeśli pojawi się katar, pokrzywka, swędzenie oczu lub kichanie, to znak, że dziecko może mieć alergię.

Nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować alergenów z naszego otoczenia. Nawet poprzez częste pranie i sprzątanie. To, co może nam pomóc w przypadku alergii na sierść, to leki przeciwhistaminowe łagodzące objawy alergii. Ich działanie polega głównie na zmniejszaniu takich dolegliwości jak katar, swędzenie oczu i nosa.

Warto pamiętać o tym, aby wybierać leki nowszej generacji, na przykład z zawartością desloratadyny, cetyryzyny, loratadyny, feksofenadyny. Istotną cechą tych leków jest to, że nie powodują senności i spadku koncentracji. Nie wpływają więc na naszą aktywność i możliwości intelektualne w pracy, szkole i domu.

Kolejną grupą leków stosowanych w łagodzeniu objawów alergii na sierść są kortykosteroidy. Mogą być przepisane w formie sprayów donosowych. W przypadku występowania trudności z oddychaniem, kaszlu alergicznego lub świszczącego oddechu, lekarz może przepisać leki rozszerzające oskrzela, które są przyjmowane w formie inhalacji.

Jak przebiega odczulanie na psa lub kota?

Powyższe metody łagodzą objawy, natomiast jedyną formą leczenia przyczyny alergii na sierść jest odczulanie, inaczej immunoterapia swoista. Odczulanie na psa lub kota polega na przyjmowaniu doustnie lub w zastrzykach stopniowo zwiększanych dawek alergenu. Z czasem dzięki temu zwiększa się tolerancja organizmu na uczulające białka produkowane przez zwierzaka.

Odczulanie na zwierzęta jest wskazane, gdy:

dana osoba pracuje ze zwierzętami i nie może wyeliminować kontaktu z alergenem,

leki przeciwalergiczne nie są wystarczająco skuteczne w leczeniu objawów,

występują silne reakcje uczuleniowe (np. duszność przy niewielkiej eskpozycji na alergen).

Taka forma leczenia trwa zazwyczaj kilka lat. Niestety nie jest refundowana przez NFZ w przypadku alergii na zwierzęta.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.10.2016.

