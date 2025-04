Spis treści:

Szacuje się, że uczulenie na grzyby pleśniowe dotyczy 10% populacji. Grzyby z rodzaju Cladosporium są jedną z najczęstszych wśród alergenów pleśniowych przyczyn alergii wziewnej. Powszechnie występują w powietrzu atmosferycznym. Pod względem stężenia ustępują miejsca jedynie grzybom z rodzaju Alternaria.

Cladosporium należą do grzybów z grupy sporów suchych, co oznacza, że jest ich w powietrzu najwięcej:

przy wysokiej temperaturze,

dużym nasłonecznieniu,

w godzinach popołudniowych.

Wysokie stężenie grzybów mikroskopowych może występować również wewnątrz budynków. Szczególnie tych o słabej wentylacji, krytych słomą, zlokalizowanych na mokrych terenach, blisko zbiorników wodnych. Cladosporium rozwijają się również w brudnych lodówkach i na wilgotnych ramach okna. Zarodniki tych grzybów występują powszechnie na żywności.

Zarodniki osiągają największe stężenie w powietrzu w miesiącach lipiec-sierpień. Przyczyną tego wzrostu jest okres żniw, powodujący przesuwanie się chmur zarodników z masami powietrza. Objawy alergii na Cladosporium pojawiają się jednak niemal przez cały rok, od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Statystyki pokazują, że z roku na rok rośnie liczba osób uczulonych na grzyby z rodzaju Cladosporium i na inne grzyby mikroskopowe.

Objawy alergii na grzyby pleśniowe są złożone i dotyczą różnych układów i narządów. Są to:

Osoby uczulone na grzyby, są najczęściej nadwrażliwe na kilka ich gatunków, nie tylko na jeden. Uczulenie może prowadzić do rozwoju ciężkich zaostrzeń astmy oskrzelowej.

Leczenie alergii na zarodniki pleśni Cladosporium opiera się przede wszystkim na łagodzeniu objawów i unikaniu kontaktu z alergenem. Stosuje się więc leki przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne w zależności od symptomów. W tym celu lekarz zwykle zaleca leki przeciwhistaminowe i/lub glikokortykosteroidy.

W ostrym i ciężkim przebiegu alergii, gdy występuje wstrząs anafilaktyczny lub obrzęk naczynioruchowy, konieczne jest podanie leków przeciwwstrząsowych i wezwanie karetki pogotowia.

Okazuje się, że to nie pyłki roślin, a właśnie zarodniki grzybów należą do najliczniejszych cząstek biologicznych występujących w powietrzu. Jest ich znacznie więcej niż ziaren pyłku, które również uczulają alergików. Poza tym zarodniki grzybów są bardzo małe. Jedno ziarno pyłku traw ma objętość 200 zarodników grzybów Cladosporium.

Zarodniki grzybów ze względu na swoje małe rozmiary, łatwo przenikają nie tylko do górnych, ale i dolnych dróg oddechowych, powodując często silne i dokuczliwe objawy. Cząstki Cladosporium i innych pleśni trafiają aż do pęcherzyków płucnych. Podczas gdy pyłki roślin czy roztocza kurzu osadzają się głównie na śluzówce nosa, gardła i oka. Między innymi dlatego grzyby mikroskopowe prowadzą do cięższych objawów alergicznych, takich jak ostre ataki astmy.

Źródła: Prof. C. Pałczyński, Zawodowa ekspozycja na grzyby pleśniowe, Alergia, 1/2008 r.

Dr Agnieszka Grinn-Gofroń, Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r., Alergologia Medyczna, 1/2014 r.

