Alergia na roztocza kurzu domowego

Roztocza kurzu domowego są jednym z najczęstszych alergenów, a co najważniejsze wywołują objawy uczulenia przez cały rok. Są to mikroskopijne pajęczaki, bytujące niemal w każdym domu, zwłaszcza tam gdzie są starocie i wilgoć.

Roztocza gromadzą się zwykle w meblach z tapicerką, materacach, pościeli, dywanach, ubraniach, a także książkach. Żywią się organicznymi resztkami, jak np. złuszczony naskórek ludzki, zwierzęcy, grzyby i pleśnie. Alergizujące dla człowieka są przede wszystkim ich odchody, które przyklejają się do powierzchni dywanów, pościeli czy tapicerek.

Rozród roztoczy przypada na okres wakacyjny i jesienny. Lubią one umiarkowaną temperaturę powietrza – od około 20 do 28 st. C i wysoką wilgotność powietrza. W temperaturze wyższej lub niższej, rozwój roztoczy zostaje zahamowany. Suche powietrze również utrudnia im rozmnażanie.

Objawy alergii na roztocza

To zazwyczaj dolegliwości ze strony układu oddechowego, obejmujące nieżyt nosa:

napadowe kichanie,

wodnisty katar, trudny do opanowania,

świąd nosa,

łzawienie oczu i świąd spojówek,

uczucie zatkania nosa i obrzęku w nosie,

a także bóle głowy, ogólne zmęczenie i rozbicie, drapanie w gardle, senność i zaburzenia koncentracji. Objawy utrudniają codzienne funkcjonowanie i częstokroć uniemożliwiają naukę czy pracę. Co ciekawe, symptomy alergii na roztocza częściej pojawiają się rano i mogą być odczuwalne jako niewyspanie, przemęczenie nawet po wystarczająco długim odpoczynku.

W diagnostyce wykorzystywane są testy alergiczne, a także zbierany jest szczegółowy wywiad dotyczący pór występowania objawów i sytuacji, w których alergia się nasila.

Zaburzenia oddychania, duszności i obrzęk w obrębie ust czy twarzy, wskazuje na silną reakcję alergiczną. Wymaga on pilnej konsultacji lekarskiej. Nieleczona alergia wiedzie często do astmy oskrzelowej.

Leczenie

Polega na łagodzeniu objawów za pomocą dostępnych bez recepty środków. Przydatne preparaty to:

Zyrtec, Amertil – leki antyhistaminowe, zmniejszające objawy uczulenia,

Otrivin Alergy – spray do nosa zmniejszający obrzęk śluzówek i katar,

Calcium C lub Calcium z kwercetyną – łagodzi reakcje alergiczne,

sól morska do nosa – pozwala na wypłukanie nadmiaru alergenów z nozdrzy.

Wszelkie leki i sposoby radzenia sobie z alergią należy skonsultować z lekarzem alergologiem. Po wykonaniu specjalistycznych testów, będzie w stanie dobrać najwłaściwszy lek.

Jeżeli alergia ma ciężki przebieg, zalecane jest odczulanie. Wiecej informacji na ten temat znajduje się w artykule:

Profilaktyka napadów alergii

Najważniejsze jest utrzymywanie w czystości całego mieszkania i usunięcie wszelkich mebli, zbędnych zasłon, firan, dywanów, w których gromadzi się kurz. Należy regularnie trzepać i odkurzać materace, prać pościel – najlepiej w temperaturze 60 st.C i wyprasować. Na materace warto stosować specjalne pokrowce zapobiegające gromadzeniu się roztoczy. Pościel i zabawki pluszowe wietrzymy podczas słonecznej pogody, a książki trzymamy w zamkniętych szafkach. Nie wolno zapomnieć o systematycznym wietrzeniu pomieszczeń.

Można też zastosować preparaty niszczące roztocza kurzu domowego, np. Alergoff, Acari i inne preparaty do prania pościeli, które unicestwiają te pajęczaki – ich zastosowanie trzeba skonsultować z lekarzem alergika. Więcej o sposobach niwelowania roztoczy z otoczenia, znajduje się w artykule:

