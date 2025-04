Nie daj się alergii

Alergiczny nieżyt nosa dotyka co trzeciego Polaka (wyniki badań ECAP). Objawy, które towarzyszą tej dolegliwości, szczególnie wiosną, łatwo pomylić z przeziębieniem. Dlatego warto wiedzieć, jak je prawidłowo rozpoznawać i kontrolować, a także leczyć ich objawy.

Alergiczny nieżyt nosa to zapalenie błony śluzowej nosa, któremu towarzyszy przynajmniej jeden z następujących objawów: świąd, kichanie, zatkanie nosa czy wodnisty wyciek z nosa. Może on mieć charakter sezonowy, okresowy, trwający do 4 tygodni, związany z aktywnością alergenów krótko pylących roślin (np. olszy czy brzozy). Gdy ekspozycja na alergen, a tym samym objawy chorobowe trwają dłużej (ponad 4 tygodnie) nieżyt nosa nosi nazwę przewlekłego (np. u osób uczulonych na roztocze kurzu domowego czy pyłek traw).

Czym są alergeny?



Alergeny to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, a także proste związki chemiczne, które mogą wywołać reakcję uczuleniową u osób predysponowanych, m.in. alergiczny nieżyt nosa i spojówek. W okresie wiosennym szczególnie aktywne są alergeny pyłku roślin, zwłaszcza drzew liściastych, tj.: brzozy, olszy czy leszczyny.

Histamina pod kontrolą



Wiosną objawy alergicznego nieżytu nosa mogą się nasilić. U osób uczulonych na alergeny pyłku drzew (np. leszczyny, olszy czy brzozy) w słoneczne, wiosenne dni pojawia się katar, kichanie, zatkanie nosa oraz świąd nosa i spojówek. Nie bagatelizuj objawów alergii. Na rynku dostępne są preparaty antyhistaminowe leczące objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa zawierające np. lewocetyryzynę i loratadynę. Blokują one uwalnianie histaminy, jednego

z podstawowych białek wywołującego objawy alergii . Przed zastosowaniem jednego z nich należy skonsultować się z lekarzem specjalistą, który przeprowadzi dokładny wywiad i dobierze odpowiednią terapię. Odpowiednio ustalone leczenie powinno brać pod uwagę przyjmowanie najmniejszej, skutecznej dawki i gwarantować zminimalizowanie skutków ubocznych, takich jak: obniżenie koncentracji, senność czy objawy ze strony układu pokarmowego. W przypadku, gdy objawy zapalenia błony śluzowej nosa występują u dziecka, warto zapytać lekarza o dostępność preparatu w postaci syropu, który jest przez najmłodszych pacjentów lepiej tolerowany i najczęściej ma przyjemny, owocowy smak.

Czy alergiczny nieżyt nosa dotyczy także Ciebie?



W sezonie wiosenno-letnim cierpisz na kichanie, wodnisty wyciek z nosa czy uczucie jego zatkania?

Objawom nosowym towarzyszy świąd, pieczenie i zaczerwienie spojówek?

Wymienionym objawom nie towarzyszy podwyższona temperatura ciała i inne objawy charakterystyczne dla przeziębienia?

Dolegliwości nasilają się w słoneczne, wietrzne dni w czasie pobytu poza domem, a ustępują lub zmniejszają się w czasie opadów deszczu lub po powrocie do domu?

Objawy występują co roku w tym samym okresie?

Jeśli obserwujesz wyżej wymienione dolegliwości, skonsultuj się z lekarzem w celu dokładnego zdiagnozowania ich przyczyny i wdrożenia właściwego postępowania. Pozwoli Ci to zrozumieć ewentualne zmiany zapalne toczące się w organizmie podczas ekspozycji na alergeny.

