Jeśli dziecko będzie wychowywać się w otoczeniu toksycznych elementów wyposażenia wnętrz wszystkie nasze starania nie przyniosą oczekiwanych efektów! Zaś kiedy maluch przychodzi na świat, większość gratulacji zaczyna się od życzeń zdrowia. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że niezakłócony niczym rozwój małego człowieka to kwestia fundamentalna dla zapewnienia mu dobrego życia.

U postaw zdrowia leży sprawnie funkcjonujący układ immunologiczny, który rozwija się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Ten okres ma kluczowe znaczenie dla ukształtowania podstawowej odporności dziecka, a pierwsze dwanaście miesięcy spędzone poza organizmem matki bardzo często stanowi o ewentualnym pojawieniu się alergii.

Wszechobecne alergeny

Postęp technologiczny i związana z nim obecność właściwe na każdym kroku elementów chemicznych powodują, że wokół nas pełno jest substancji mających potencjalne działanie alergenne. Znajdują się w meblach, wykładzinach, farbach i materiałach budowlanych, unoszą się też w powietrzu, docierając przez drogi oddechowe i skórę do wnętrza organizmu. System odpornościowy maleńkich dzieci nie umie się przed nimi skutecznie bronić. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na to, aby brzdąc przebywał w zdrowym środowisku. Szczególnie jeśli wykazuje już skłonności alergiczne.

Kupuj zatem meble tylko z certyfikatami bezpieczeństwa, najlepiej przeznaczone specjalnie dla dzieci. Masz wtedy gwarancję, że nie zawierają chemikaliów, które ani drogą wziewną, ani przez bezpośredni kontakt nie przedostaną się do ciała malucha.

Podłogowe odkrycia

Małe dziecko większość czasu spędza na podłodze. Kiedy raczkuje, uczy się chodzić, czy urządza swoje pierwsze wesołe zabawy solo lub w gronie innych maluchów. Dlatego to jej trzeba się najuważniej przyjrzeć. Musi być nie tylko czysta i bezpieczna, ale także ładna. Podłoga może bowiem zainspirować brzdąca do wielkich dla niego odkryć różnych kolorów i deseni, ale i stać się źródłem czynników niebezpiecznych. Zarazków czy chemikaliów. Utrzymanie jej w czystości i łatwość usuwania z niej kurzu, który przecież ma silne działanie alergenne, również mają fundamentalne znaczenie dla zachowania malca w zdrowiu.

Dlatego warto pokryć podłogę łatwą w utrzymaniu, efektowną i przede wszystkim bezpieczną wykładziną. W praktyce oznacza to, że materiał, który został użyty do jej produkcji, nie może zawierać ftalanów. Wprawdzie należą one do związków trudnolotnych, ale ich drobinki uwalniają się z wykładziny podczas użytkowania i stają się składnikiem kurzu. To wystarczy, aby dziecko miało z nimi kontakt.

Bez ftalanów zdrowiej

Ftalany to związki organiczne, sole i estry kwasu ftalowego, które w przemyśle polimerowym wykorzystywane są jako dodatek zwiększający wytrzymałość i elastyczność wyrobów z tworzyw sztucznych, szczególnie z PCV. Ich wpływu na zdrowie nie wolno lekceważyć, ponieważ zwiększają ryzyko wystąpienia alergii i astmy, chorób nerek i wątroby.

Ponadto - o czym wielu nie wie – mają kolosalny wpływ na pracę układu hormonalnego. W badaniu przeprowadzonym kilka lat temu przez naukowców z Uniwersytetu w Rochester wykazano, że ftalany wypierają działanie testosteronu, wpływając w ten sposób na bardziej „dziewczęce” zachowanie chłopców. Większość producentów syntetyków zostawiła sprawę do rozważenia na potem, ale są i tacy, jak na przykład producent wykładzin Tarkett, którzy wyciągnęli wnioski z wyników tego odkrycia, oferując materiały do wyłożenia podłóg niezawierające szkodliwych związków.



Zadbaj zatem świadomie o prawidłowy rozwój malca, kupując do pomieszczeń elementy wyposażenia pozbawione składników o działaniu alergennym, szczególnie ftalanów. Taka inwestycja się opłaca i będzie przynosić dziecku profity przez całe jego życie w postaci dobrego zdrowia.

