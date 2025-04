Spis treści:

U osób nadużywających alkoholu dochodzi do pojawienia się różnych zmian na twarzy. Mogą one być spowodowane odwodnieniem, niedoborem witamin i składników mineralnych, uszkodzeniem tkanek oraz upośledzeniem tworzenia kolagenu i elastyny, a także problemami z wątrobą czy obniżeniem odporności. Wpływ może mieć też zakłócenie reakcji zapalnych przez działanie alkoholu. W rezultacie szkodliwość tej toksyny widać na twarzy.

Najczęstsze zmiany na twarzy u osób pijących alkohol to:

Jak zauważyli lekarze z oddziału dermatologii King's College Hospital osoby nadużywające alkoholu częściej borykają się chorobami skóry, głównie: łuszczycą, wypryskiem i powierzchniowymi infekcjami skórnymi. Jest to spowodowane niekorzystnym wpływem picia dużej ilości alkoholu na układ odpornościowy, który nie może sprawnie bronić się przed patogenami, ale też zaczyna wytwarzać przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom.

Oczywiście trzeba pamiętać, że wymienione cechy mogą występować też u osób stroniących od alkoholu. Obrzęki czy zaczerwienienie skóry mają wiele różnych możliwych przyczyn, w tym alergie. Jeśli się pojawiają, najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Twarz w wyniku nadużywania alkoholu staje się opuchnięta. Obrzęki widać zwłaszcza wokół oczu, gdzie skóra jest najcieńsza. Dzieje się tak, ponieważ picie alkoholu powoduje odwodnienie i zatrzymanie płynów w organizmie, rozszerzenie naczyń krwionośnych, a także ogólnoustrojową reakcję zapalną. Przewlekły obrzęk twarzy to częsta i łatwa do zauważenia zmiana wyglądu u alkoholika.

Alkohol może wpływać na ogólny wygląd. Podobnie oddziałuje na skórę nie tylko na twarzy, lecz na całym ciele – można więc spodziewać się, że skóra będzie mniej jędrna i elastyczna, szybciej ulegnie procesom starzenia. Alkohol to też puste kalorie, dlatego jego nadużywanie może powodować nadwagę. Chociaż trzeba pamiętać, że u wielu osób zauważa się utratę masy ciała na skutek niedożywienia. Z powodu odwodnienia pojawia się nie tylko przesuszenie skóry, ale też osłabienie, łamliwość i wypadanie włosów.

Wiele skutków związanych ze zmianą wyglądu spowodowanych alkoholem można cofnąć. Najlepszym sposobem jest ograniczenie ilości wypijanego alkoholu. Warto też zrezygnować z palenia papierosów, ponieważ nałóg ten przyspiesza starzenie się skóry.

Odstawienie używki w krótkim czasie poprawia kolor cery oraz jej nawilżenie, zmniejszają się obrzęki, a twarz wygląda na bardziej promienną. Ważne jest picie dużej ilości wody, właściwa dieta i aktywność fizyczna. Niestety niektórych zmian, zwłaszcza spowodowanych wieloletnim nadużywaniem alkoholu — głównie tych związanych z przedwczesnym starzeniem się — nie da się łatwo zlikwidować. W tym przypadku można skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej.