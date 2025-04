Reklama

Zioła są znane od wieków ze swoich leczniczych właściwości, a owoce? Niektóre z nich (żurawiny, borówki, maliny, owoce czarnego bzu) wykorzystywano również od dawna w domowych terapiach, właściwości innych odkryto niedawno np. wspomagające dietę odchudzającą właściwości ananasa czy octu jabłkowego. Ostatnio popularne stały się preparaty z wyciągiem z żurawiny oraz preparaty z czarnych jagód - zawarte w nich antocyjany chronią nasze oczy.Przedstawiamy Wam kilka spośród wielu dostępnych bez recepty preparatów - pamiętajcie jednak, żeby przed użyciem przeczytać dołączoną ulotkę lub skonsultować się z lekarzem.

Ananas plus

Przyczyn otyłości może być wiele. Jednak zazwyczaj przybieramy na wadze, ponieważ zjadamy więcej niż potrzebujemy. Dodatkowo spożywamy wysokokaloryczne posiłki o późnych porach. Często traktujemy jedzenie jako formę nagrody lub ucieczki przed problemami. Przytyć jest bardzo łatwo. Jednak kiedy zdecydujemy się na poprawę sylwetki, zaczynają się prawdziwe problemy. Przede wszystkim brakuje nam silnej woli. Szczególnie wtedy, kiedy mamy już za sobą kilka nieudanych prób. Decyzję o podjęciu odchudzania odkładamy w nieskończoność, a kiedy wreszcie decydujemy się na kurację, popełniamy szereg błędów. Poddajemy się głodówkom, drastycznym dietom-cud, bądź stosujemy silnie drażniące i uzależniające środki przeczyszczające. Metody te rzadko dają trwały efekt. Często utrata kilogramów to wynik pozbycia się wody z organizmu. Początkowa faza odchudzania przynosi szybkie efekty. Jednak każda niskokaloryczna dieta powoduje spowolnienie przemiany materii i waga staje w miejscu. Trudno nie zniechęcić się tym rezultatem i po ścisłej diecie szybko wrócić do poprzedniego trybu żywienia. W ciągu kilku dni niszczymy efekt naszych wysiłków, a nawet przybywa nam kilka kilogramów. Tak właśnie objawia się efekt jo-jo. Każdy z nas chciałby schudnąć szybko i skutecznie, jednakże tyko nielicznym udaje się osiągnąć wymarzone rezultaty. Ci, którzy stosowali diety odchudzające, wiedzą, że wiążą się one z ograniczeniami, wyrzeczeniami i stałym uczuciem głodu.

Jednak tak nie musi być... Ananas plus to naturalny preparat wspomagający odchudzanie na bazie owocu ananasa i liści zielonej herbaty. Każdy składnik preparatu został dobrany tak, aby usprawniał proces odchudzania i jednocześnie zapobiegał efektom ubocznym kuracji, takim jak: spowolnienie przemiany materii , czy efekt jo-jo. Jak to działa?

- Hamuje apetyt i daje uczucie sytości.

- Przyspiesza przemianę materii i zapobiega efektowi jo-jo.

- Redukuje tkankę tłuszczową i przyspiesza przemianę jej w energię (efekt termogenezy).

- Wyłapuje nadmiar tłuszczu i cholesterolu z pożywienia.

- Ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn.

Należy pamiętać, że samo zażywanie tabletek nie wystarczy do pozbycia się nadwagi. Ananas plus stosowany łącznie z niskokaloryczną dietą pomoże przetrwać proces odchudzania. Zaspokoi uporczywe ssanie w żołądku, dzięki czemu pozwoli zmniejszyć wielkość spożywanych dań i uniknąć zbędnego podjadania pomiędzy posiłkami. Przed każdym posiłkiem należy wziąć 3 tabletki. Należy je popić dużą szklanką wody lub soku.

Aby trwale schudnąć i utrzymać szczupłą sylwetkę, należy stopniowo przygotować organizm do nadchodzących zmian. Powinna zostać ustalona dieta ograniczająca liczbę spożywanych kalorii, tłuszczy i cukrów. Produkty, takie jak białe pieczywo, ziemniaki oraz słodycze trzeba zastąpić dużą ilością warzyw i owoców. Najlepiej spożywać do 5 małych posiłków dziennie, lecz ostatni nie później niż 3 godziny przed snem. Dieta powinna stać się naszym nowym nawykiem. Prawidłowa i bezpieczna dla organizmu utrata wagi to 0,5-1kg tygodniowo. Dodatkowo należy dołączyć zestaw ćwiczeń. Powinien być dostosowany do wieku i wydolności fizycznej, tak aby nie przeforsować organizmu (np. aerobik lub basen).

MethodDraine Minceur

Działanie - oczyszcza organizm i udoskonala sylwetkę. Preparat działa na trzech płaszczyznach: spowalnia przyswajanie cukrów i ich zamianę w tłuszcz, pobudza usuwanie i spalanie rezerw tłuszczu oraz wspomaga oczyszczanie organizmu.

Minceur zawiera trzy aktywne składniki, które mają działanie detoksykujące oraz sprzyjające utracie wagi: ekstrakt z zielonej kawy ACG, czerwoną winorośl oraz wiązówkę błotną. Preparat zawiera również skoncentrowany sok wiśniowy i jabłkowy, który posiada właściwości lekko przeczyszczające i moczopędne. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów kuracja MethodDraine Minceur powinna być przeprowadzona w dwóch etapach. Faza pierwsza to 14-dniowy ubytek wagi, natomiast faza druga to 20-dniowy cykl stabilizacji wagi.

Preparat uzyskał rekomendację Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych w Warszawie. Genesis Clinic.

Cidrex

Preparat Cidrex zawiera: ocet jabłkowy, algi - źródło jodu, olej z kiełków pszenicy oraz lecytynę i olej z nasion soi, dodatkowo wzbogacono go witaminą B6. Taka kompozycja składników wzajemnie uzupełniających się i wspomagających swoje działanie, przyspiesza przemianę materii, reguluje przemiany aminokwasów, tłuszczów i cukrów oraz likwiduje uczucie głodu.

Ocet jabłkowy w naturalny sposób tłumi apetyt, wspomaga metabolizm i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.

Jod - podstawowy mikroskładnik hormonów tarczycy wpływa na przemianę materii przez zwiększone zapotrzebowanie na tlen, wzrost procesów utleniania oraz produkcję ciepła. Jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych, w tym warunkujących otyłość.

Olej z kiełków pszenicy zawiera ważne składniki, niezbędne do prawidłowej przemiany materii: witaminę E, magnez, kwas pantotenowy, fosfor, tiaminę i cynk.

Lecytyna uczestniczy w przemianach tłuszczów i cholesterolu. Może zapobiegać osadzaniu się cholesterolu w ścianach tętnic oraz wytrącaniu go w pęcherzyku żółciowym w postaci złogów. Zmniejsza odkładanie się tłuszczu i przyspiesza jego usuwanie z wątroby.

Witamina B6 warunkuje prawidłowy metabolizm białek w organizmie.

Bierze udział w przemianie aminokwasów. Pełni ważną rolę w metabolizmie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i fosfolipidów, wpływa na prawidłowe czynności układu krwiotwórczego i skóry. Jest niezbędna do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego.

UroStim

To preparat zawierający aktywny wyciąg z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), która zwiększa odporność i korzystnie wpływa na funkcjonowanie dróg moczowych. Ponadto żurawina wielkoowocowa jest bogatym źródłem witamin, bioflawonoidów oraz polifenoli, które wykazują silne działanie przeciwutleniające.

Jak działa? Zawarte w preparacie naturalne składniki uniemożliwiają chorobotwórczym bakteriom (m.in. E. coli) przyleganie do ścian nabłonka dróg moczowych, powstrzymując tym samym ich rozwój i dalsze namnażanie, co łagodzi objawy infekcji pęcherza moczowego. Ponadto żurawina wielkoowocowa to obfite źródło przeciwutleniaczy, które podwyższają poziom „dobrego cholesterolu” i zmniejszają ryzyko chorób serca oraz zapobiegają chorobom nowotworowym. Dodatkowo bogactwo witaminy C w preparacie działa uodparniająco. UroStim łagodzi także dolegliwości związane z chorobą wrzodową żołądka, zapobiegając osadzaniu się H. pylorii na jego ściankach.

Dla kogo?

- UroStim jest zalecany dla osób, u których występują lekkie lub nawracające stany zapalne pęcherza moczowego.

- Zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby naczyń krwionośnych.

- Łagodzi stany zapalne przyzębia i jamy ustnej.

- Przyjmowany profilaktycznie zwiększa odporność dróg moczowych i żołądka na zakażenia bakteryjne.

BIO CRAN

BioCran to połączenie wyciągu z żurawiny i wysokiej jakości bakterii probiotycznych. Preparat skutecznie zapobiega zapaleniom dróg moczowych, wspomaga leczenie antybiotykiem. Aktywne składniki znajdujące się w żurawinie chronią przed zagnieżdżeniem się bakterii powodujących zapalenie dróg moczowych na ściankach dróg moczowych i powodują ich wydalenie, nie dopuszczając do rozwoju infekcji.

Infekcje dróg moczowych należą do najczęstszych dolegliwości dotykających kobiety oraz osoby przechodzące kurację antybiotykową. Jak wiadomo, antybiotyk może powodować zaburzenia w pracy systemu trawiennego, osłabienie systemu immunologicznego oraz rozwój grzybicy. Bakterie probiotyczne zastosowane w BioCran posiadają oryginalną, opatentowaną otoczkę, która umożliwia im przetrwanie w kwaśnym środowisku żołądka. Uwalniane są dopiero w jelitach i skutecznie odbudowują ich właściwą florę bakteryjną.

Składniki:

- Wyciąg z żurawiny

- Bakterie probiotyczne

