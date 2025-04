Truskawki są zapowiedzią lata. Pojawiają się na początku czerwca i towarzyszą nam do połowy lipca. Późniejsze odmiany mają również owoce pod koniec sierpnia i wczesną jesienią. Owoce te nie tylko pięknie pachną, wyglądają i smakują. Przede wszystkim są zdrowe i korzystnie wpływają na nasz organizm.

Moc witamin

Truskawki są źródłem wielu witamin i minerałów. Zawierają więcej witaminy C niż cytryny i grejpfruty. Ponadto zawierają także witaminę A, B1, B2 oraz PP, która m.in. reguluje dotlenienie krwi zapobiegając łączeniu się ciałek czerwonych.

- W 100 gramach tych owoców znajduje się ok. 60 mg witaminy C, 100 mcg. witaminy B2, 30 mcg. witaminy B1 i około 100 j.m. witaminy A. Ponadto jedząc truskawki uzupełniamy niedobory makro- i mikroelementów. Owoce te zawierają również wapń, fosfor, żelazo, magnez oraz mangan – mówi dr n. med. Grzegorz Osmenda, internista z Centrum Medycznego LIM.

Wapń i fosfor wzmacniają kości i zęby oraz poprawiają pracę mięśni a w połączeniu z magnezem, który również jest w truskawkach - odkwaszają organizm. Ponadto owoce te bogate w sole organiczne poprawiają przemianę materii, a pektyny oczyszczają jelita z resztek pokarmu i korzystnie wpływają na naturalną florę bakteryjną.

- Ze względu na wysoką zawartość żelaza truskawki są istotne w diecie kobiet. Chronią przed anemią, są krwiotwórcze i wzmacniają nasz organizm. Poza tym truskawki są wielkimi sprzymierzeńcami w walce z chorobami reumatycznymi i artretycznymi. Obniżają kwasowość moczu i z tego powodu polecane są przy schorzeniach wątroby, nerek, kamieniach moczowych i żółciowych oraz przy podagrze – dodaje dr n. med. Grzegorz Osmenda, internista z Centrum Medycznego LIM.

To nie koniec korzyści z jedzenia truskawek. Te czerwone owoce bogate w mangan wpływają odświeżająco na urodę i włosy. Truskawki są również źródłem kwasu elegonowego, który chroni przed nowotworami. Warto też wspomnieć, że nasze babcie leczyły nimi grzybice, trądzik i oparzenia słoneczne.



Witaminowa bomba dla urody

Truskawkom przypisuje się także właściwości odtruwające i oczyszczające, gdyż wspomagają spalanie tłuszczów. A to wszystko za sprawą bromeliny, enzymu który rozkłada białka. Przepisywany jest on osobom, które mają kłopoty z trawieniem białek lub powinny obniżyć wagę ciała.

Kiedy najlepiej jeść truskawki?

- Owoce najlepiej jeść na czczo. Będzie to najlepszy prezent dla organizmu. Możemy również dodać truskawki do porannej porcji musli i jogurtu. Bogate są w włókna pokarmowe (rozpuszczalne i nierozpuszczalne), a błonnik i enzymy natychmiast przyspieszą trawienie zjedzonych dzień wcześniej tłustych potraw czy słodyczy – dodaje Grzegorz Osmenda, internista z Centrum Medycznego LIM.

Truskawki mogą zdziałać cuda dla naszej cery. Maseczki z truskawek doskonale ją nawilżą i odświeżą, natomiast sokiem z tych owoców można wybielić przebarwienia na skórze, rozjaśnić piegi i złagodzić objawy egzem (wyprysków).

Coś dla duszy

Jednak nie zapominajmy, że truskawki to przede wszystkim pyszne owoce, które wyśmienicie smakują bez jakichkolwiek dodatków, jak i ze śmietaną lub jogurtem. Można z nich także robić pyszne przetwory, które pozwolą dłużej cieszyć się ich smakiem. Z łatwością przygotujemy z truskawek kompoty, galaretki, sorbety, pyszne koktajle, sałatki, dżemy lub marmolady.

Uwaga alergicy!

Niestety nie wszyscy mogą jeść truskawki, bowiem te owoce bardzo często uczulają.

- Najczęściej alergia pokarmowa na truskawki objawia się różnego rodzaju pokrzywkami. Mogą też pojawić się bolesne biegunki. Truskawki nie powinny też być spożywane przez osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na salicylany, bowiem owoce te zwierają duże ich ilości. Kobiety karmiące, małe dzieci i osoby z predyspozycją do alergii powinny wprowadzać te owoce do diety stopniowo. Jeśli przez kilka dni jedzenia po kilka truskawek dziecko nie ma żadnych objawów uczulenia (wysypka, kolka) matki mogą jeść je na zdrowie.– mówi dr n. med. Marcin Stobiecki, alergolog z Centrum Medycznego LIM.

