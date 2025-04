Winogrona należą do wyjątkowo zdrowych owoców, co jest zasługą dużej zawartości antyoksydantów, witamin i składników mineralnych. Jak pokazują badania, regularne jedzenie winogron obniża ryzyko cukrzycy typu 2, chroni układ krążenia i może działać przeciwnowotworowo. Dlatego jest to owoc jak najbardziej polecany przez dietetyków. Niewielka grupa osób może mieć jednak uczulenie na winogrona. Oto, co warto wiedzieć o tym problemie.

Reklama

Spis treści:

Uczulenie na winogrona jest rzadko występującą przypadłością. Uczula zwłaszcza czerwona odmiana winogron. Głównym alergenem jest tzw. białko transportujące lipidy (LTP, Vit v 1). Występuje ono w wielu innych produktach, takich jak brzoskwinie, jabłka, wiśnie, pomarańcze, pomidory, orzech laskowy, orzech włoski lub ziemny, mąka lub sałata, a także pyłku bylicy, ambrozji, oliwki. Po tych produktach uczuleni na winogrona także mogą mieć objawy alergii.

Uczulenie na winogrono może wystąpić nie tylko po zjedzeniu owoców, ale też rodzynek lub po wypiciu wina. Przy czym alergię na wino mogą wywoływać dodatki stosowane w produkcji, enzymy, siarczyny lub aminy biogenne.

Objawy uczulenia na winogrona mogą mieć różne nasilenie, od łagodnego po ciężkie reakcje anafilaktyczne.

Uczulenie na winogrona może powodować stosunkowo łagodny i samoistnie ustępujący zespół alergii jamy ustnej, który objawia się:

swędzeniem lub mrowieniem warg, języka, podniebienia,

obrzękiem ust,

chrypką.

Mogą rozwinąć się też silniejsze objawy, takie jak wymioty i biegunka lub świadczące o wstrząsie anafilaktycznym:

obrzęk gardła i języka,

zaczerwienienie skóry lub bladość,

kołatanie serca,

duszność,

kaszel,

pokrzywka,

nudności,

ból brzucha,

wymioty,

osłabienie,

zawroty głowy.

Wstrząs anafilaktyczny po winogronach na ogół rozwija się w ciągu kilku sekund lub minut od zjedzenia. Jest stanem zagrażającym życiu i wymaga pilnej pomocy medycznej. W przypadku wystąpienia objawów ze strony różnych układów (np. łzawienie, pokrzywka, wymioty) lub nasilonych objawów z jednego układu, trzeba wezwać karetkę pogotowia i w miarę możliwości podać od razu adrenalinę.

Alergia na winogrona częściej niż w naszym klimacie występuje w rejonie Morza Śródziemnego. Zatem mieszkańcy tych terenów są szczególnie narażeni. Uczulenie na winogrona rozwija się zwłaszcza u osób, które mają alergię na inne pokarmy i/lub pyłki: przede wszystkim jabłka, wiśnie, brzoskwinie (lub inne różowate) oraz pyłki bylicy, ambrozji, oliwki.

Najskuteczniejszą formą leczenia alergii na winogrona, tak jak w przypadku każdej alergii pokarmowej, jest unikanie konkretnego produktu. Niektóre źródła podają, że część osób toleruje owoce po obraniu ze skórki. Chociaż nadal mogą wystąpić objawy alergii pod wpływem wyzwalaczy takich jak: wysiłek fizyczny, stres, miesiączka, infekcja czy spożycie alkoholu.

Jedynym przyczynowym leczeniem uczuleń jest terapia immunologiczna (odczulanie). Polega na podawaniu choremu pod kontrolą lekarza minimalnych stopniowo zwiększanych dawek alergenu w celu zmniejszenia wrażliwości na uczulający związek. Jednak nie jest to na razie dostępna opcja leczenia w przypadku alergii na winogrona.

Osoby, które mają objawy uczulenia na winogrona, powinny posiadać adrenalinę oraz plan działania na wypadek wystąpienia silnych objawów opracowany przez alergologa.

Reklama

Czytaj także:

Alergia na trawy – objawy, sposoby, leki i odczulanie

Uczulenie na pomidory – jak je rozpoznać i leczyć?

Uczulenie na alkohol czy nietolerancja alkoholu? Objawy i leczenie

Alergia na pyłki - jak przetrwać okres pylenia (10 sposobów)

Uczulenie na truskawki: objawy alergii, leczenie. Które truskawki nie uczulają?