Zuidmeer L, Salentijn E, Rivas MF, Mancebo EG, Asero R, Matos CI, Pelgrom KT, Gilissen LJ, van Ree R. The role of profilin and lipid transfer protein in strawberry allergy in the Mediterranean area. Clin Exp Allergy. 2006 May;36(5):666-75. doi: 10.1111/j.1365-2222.2006.02453.x,

Aninowski M, Kazimierczak R, Hallmann E, Rachtan-Janicka J, Fijoł-Adach E, Feledyn-Szewczyk B, Majak I, Leszczyńska J. Evaluation of the Potential Allergenicity of Strawberries in Response to Different Farming Practices. Metabolites. 2020 Mar 12;10(3):102. doi: 10.3390/metabo10030102,

Inuo C, Okazaki F, Shiraki R, Tanaka Y, Momma K, Kondo Y, Narita H. Generalized allergic reaction in response to exercise due to strawberry gibberellin-regulated protein: a case report. Allergy Asthma Clin Immunol. 2022 Jun 11;18(1):49. doi: 10.1186/s13223-022-00692-0,

Allergic to strawberries? Try a white one, Journal of Proteome Research,

https://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/pr070772v

, [dostęp:] 05.05.2020,

Do I Have a Strawberry Allergy?,

www.healthline.com/health/strawberry

-allerg

, [dostęp:] 05.05.2020.