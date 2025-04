fot. Fotolia

60% Polaków nie ma pojęcia o prawidłowym szczotkowaniu zębów ani nawet o prawidłowej higienie jamy ustnej. Skąd bierze się taki brak wiedzy? Bardzo często jest on spowodowany przez mity. Pojawiają się nie wiadomo skąd i wprowadzają nas w błąd. Postanowiliśmy obalić kilka z nich. Sprawdź, które doniesienia na temat prawidłowej higieny jamy ustnej należy koniecznie puścić w niepamięć!

Wszystkie płyny do płukania ust są takie same



MIT! Mamy do wyboru wiele rodzajów past do zębów, podobnie jest z płynami do płukania jamy ustnej. Różnią się one przede wszystkim składem i przeznaczeniem.

- Płyn dobieramy z zależności od problemu, z którym się zmagamy lub efektu, jaki chcemy uzyskać. Rozróżniamy kilka rodzajów płynów do płukania ust, między innymi: przeciwko paradontozie, do wrażliwych zębów, wspomagające wybielanie czy zwalczające kamień nazębny. Większość zawiera substancje przeciwbakteryjne, ale też różne substancje aktywne. Jeżeli nie wiemy, jaki płyn wybrać najlepiej poradźmy się swojego dentysty – mówi lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

80% bakterii w jamie ustnej nie znajduje się wcale na zębach, ale na języku, wewnętrznych stronach policzków i podniebieniu. Niestety, tylko około 5% osób stosuje płyny do płukania ust - to zdecydowanie za mało. Używając szczoteczki do zębów pozbywamy się jedynie części bakterii, nie docierając do tych, które znajdują się na błonach śluzowych oraz języku. Warto dobrać odpowiedni siebie płyn i stosować go codziennie.

Szczoteczki z twardym włosiem lepiej czyszczą zęby



MIT! Istnieją trzy rodzaje szczoteczek do zębów, w zależności od stopnia twardości włosia: miękkie, średnie i twarde. Rzeczywiście, szczoteczki z twardym włosiem najlepiej radzą sobie z płytką nazębną, ale równocześnie najczęściej podrażniają dziąsła. Używając tego typu szczoteczki w niewłaściwy sposób możemy narazić się na uszkodzenie szkliwa.

– Pacjentom ze zdrowymi zębami i dziąsłami zalecamy szczoteczki średniej twardości. Pacjenci ze skłonnością do stanów zapalnych dziąseł powinni wybierać szczoteczki miękkie, a szczoteczkę twardą rozważajmy tylko, jeżeli zamierzamy czyścić nią protezę – wyjaśnia stomatolog.

Brzydki zapach z ust spowodowany jest brakiem higieny jamy ustnej



MIT! Nieświeży zapach z ust może bardzo skomplikować życie... Najczęściej, bo aż w 80%, jest spowodowany brakiem odpowiedniej higieny jamy ustnej, ale nie tylko.

- Istnieje kilka przyczyn tej uciążliwej dolegliwości. Według badań brzydki zapach z ust w 5-8% może być spowodowany różnymi chorobami, takimi jak zapalenie zatok czy bakteryjne zapalenie migdałków. Może być również spowodowana problemami z przewodem pokarmowym – wyjaśnia dr Stachowicz. Jeśli prawidłowo dbamy o uzębienie, a nieprzyjemny zapach utrzymuje się, konieczna jest konsultacja ze stomatologiem.

Jedzenie owoców przed snem czyści zęby



MIT! Chociaż jedzenie owoców jest niezwykle zdrowe, nie należy spożywać ich bezpośrednio przed snem.

- Wieczorne podjadanie owoców może prowadzić do próchnicy. Po pierwsze, zawierają one cukry proste, które, pozostając na zębach, sprzyjają rozwojowi bakterii próchnicotwórczych. Prowadzi to do osłabienia i uszkodzenia szkliwa. Po drugie, niektóre owoce zawierają kwasy, które rozpuszczają szkliwo. Nie ma lepszego sposobu na oczyszczenie zębów przed snem niż szczoteczka, pasta, nić dentystyczna i płyn do płukania jamy ustnej – dodaje stomatolog.

Aparat ortodontyczny jest dobry tylko dla dzieci



MIT! Aparat ortodontyczny jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego. Prawdą jest jednak, że im wcześniej rozpoczniemy leczenie wad zgryzu, tym łatwiej i szybciej osiągniemy wymarzony efekt.

- U dzieci zęby prostują się szybciej, ponieważ nie tylko zmieniamy położenie zębów, ale tez wpływamy na wzrost kości szczęki, efekt leczenia ortodontycznego u dzieci jest też stabilniejszy niż u pacjentów dorosłych. Nigdy jednak nie jest za późno na decyzję o założeniu aparatu na zęby – przekonuje dentystka. Współczesne metody stosowane w gabinetach stomatologicznych pozwalają na leczenie osób w każdym wieku. Leczenie najczęściej trwa od roku do trzech lat.

Szczoteczkę do zębów można dzielić z innymi



MIT! Szczoteczka do zębów to bardzo osobista rzecz i zdecydowanie nie można jej sobie nawzajem pożyczać.

- Każda osoba ma w jamie ustnej swoją florę bakteryjną. Przekazywanie szczoteczki do zębów tworzy ryzyko przeniesienia chorobotwórczych bakterii i grzybów, co może prowadzić między innymi do grzybicy ust albo infekcji gardła czy migdałków. Jeśli osoba, której szczoteczki używamy choruje na zapaleniem wątroby typu B lub C, istnieje także prawdopodobieństwo zarażenia się tym wirusem – ostrzega dr Stachowicz.

Źródło: materiały prasowe Periodent Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy/mn