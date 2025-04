Wrogowie białych zębów - napoje i słodycze

W praktyce wszystko, co może zabarwić biały obrus, zabarwi też twoje zęby.

Stopień zabarwienia zębów przez płyny uzależniony jest od koloru. Im ciemniejszy napój – tym silniej barwi. Silnie barwiącymi napojami są więc kawa i czerwone wino. Każdy rodzaj herbaty działa barwiąco, jednak co ciekawe, herbata zielona ma silniejsze działanie barwiące niż czarna. Nie należy jednak zrezygnować z jej picia, gdyż z drugiej strony działa ona kardiostatycznie czyli zapobiega próchnicy zębów (nie mówiąc już o jej działaniu antyoksydacyjnym). Inne napoje barwiące to wszelkiego rodzaju orzeźwiające napoje słodzone (np. cola a także napoje dla sportowców) i soki (np. sok z czarnych porzeczek).

Do produktów barwiących zaliczamy słodycze takie jak cukierki, lizaki, żelki itp. Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju słodycze nie tylko barwią lecz także łatwo przylegają do zębów, co sprawia, że dochodzi do procesów próchnicotwórczych.

Owoce o ciemnym kolorze skórki – z reguły są to owoce cierpkie, kwaśne i słodkie w smaku, m.in. jagody, granaty, czarne porzeczki, jeżyny, borówki, ciemne winogrona, czereśnie i wiśnie.

Polecamy: Letnie przysmaki psują zęby

Owoce suszone (np. rodzynki, suszone śliwki) silniej barwią zęby od owoców świeżych.

Zęby barwią także ciemne sosy (np. sojowy) i intensywnie kolorowe przyprawy (curry, papryka czerwona).

Reklama

Jak zapobiec odbarwianiu zębów?

Przede wszystkim tuż po zabiegach wybielania zębów na czas 2 tygodni warto wyeliminować produkty silnie barwiące z jadłospisu, czyli zastosować tzw. "białą dietę". Aby zapobiec odbarwianiu zębów przez pokarm należy pamiętać o codziennej higienie jamy ustnej. Średnio co pół roku należy usuwać osad z powierzchni szkliwa - zrobimy to w każdym gabinecie stomatologicznym.

Z pomocą przychodzą nam także inne produkty żywnościowe - niektóre z nich zapobiegają barwieniu zębów i działają ochronnie na szkliwo. Zaliczamy do nich np. jogurty ze względu na wysoką zawartość wapnia i fosforu a także gruszki i jabłka zwiększające produkcję śliny, która z kolei czyści zęby z odbarwień po spożytym pokarmie.

Zobacz także: Kiedy można wybielić zęby?