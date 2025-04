Czym jest angina?



Anigna to ostre zapalenie migdałków podniebiennych oraz błony śluzowej gardła. Zasadnicze objawy tej choroby to: gorączka, powiększenie szyjnych węzłów chłonnych i ból przy ich dotykaniu, przekrwienie migdałków, silny ból gardła, zwłaszcza podczas przełykania, dreszcze, ból głowy, ogólne osłabienie. Na migdałkach może pojawić się charakterystyczny biały nalot, co oznacza anginę ropną.

Reklama

Angina przytrafia się zazwyczaj w porze letniej, ponieważ wówczas bakterie mają najlepsze warunki do zakażania. Migdałki podniebienne są silnym skupiskiem komórek obronnych organizmu, ale w przypadku poważnego zainfekowania organizmu nie dają sobie z bakteriami rady i dochodzi do stanu zapalnego. Często dochodzi do zakażenia drogą kropelkową, czyli na przykład podczas kichania.

Częste anginy mogą powodować trwały przerost migdałków, a to oznacza, że między włóknami, z których zbudowane są migdałki cały czas żyją bakterie i są one odporne na antybiotyki. W takiej sytuacji należy zastanowić się wraz z lekarzem nad usunięciem migdałków.

Dlaczego anginę trzeba leczyć?

Nieleczona lub nieodpowiednio leczona angina może powodować poważne konsekwencje. Gorączka reumatyczna może doprowadzić do zapalenia mięśnia serca, a to z kolei może spowodować zastawkową nabytą wadę serca. Innymi konsekwencjami mogą być: zapalenie ucha środkowego, stan zapalny zatok obocznych nosa, zapalenie nerek, stawów czy węzłów chłonnych.

Jak nie zachorować na anginę?

Niestety, nie można zaszczepić się przeciwko anginie, tak jak na przykład przeciwko grypie. Ale można zmniejszyć ryzyko zachorowania na nią, pod warunkiem przestrzegania określonych zasad, takich jak: unikanie kontaktu z osobą chorą, nieużywanie tych samych naczyń i sztućców, stałe kontrolowanie stanu zdrowia naszych zębów, zatok i uszu, czyli unikanie stanów zapalnych tych miejsc, położonych w bliskiej odległości od migdałków, wzmacnianie odporności organizmu poprzez spożywanie warzyw i owoców bogatych w witaminy i minerały, wysypianie się, odpowiednie do pogody ubieranie się, uprawianie sportu itd., unikanie szoków termicznych jak choćby wskakiwanie do chłodnej wody podczas upału, kiedy organizm jest mocno rozgrzany.

Zobacz też: Gdy dziecko ma anginę

Domowe sposoby na anginę

Za pomocą leczniczych domowych sposobów możemy załagodzić przebieg choroby, ale skuteczne leczenie można przeprowadzić w zasadzie tylko z pomocą antybiotyków. Jeśli chodzi o domowe leczenie, to należy przede wszystkim zadbać o spożywanie dużej ilości płynów, natomiast jedzenie powinno być łatwe do przełknięcia, czyli najlepiej zupki z dużą ilością rozdrobnionych warzyw, najlepiej bogatych w witaminę C, A i beta-karoten.

Można poza tym rozmasowywać gardło, szyję i klatkę piersiową z wykorzystaniem olejków aromatycznych, stosować rozgrzewające kompresy, podawać herbatę z miodem i cytryną, co pomoże obolałemu gardłu.

Do najbardziej skutecznych olejków zapachowych w leczeniu anginy możemy zaliczyć: lawendowy, z drzewa herbacianego, rumiankowy, tymiankowy. Możemy je, po rozcieńczeniu z ciepłą wodą wmasowywać w skórę. Dobry skutek dla chorego gardła przynosi płukanie ciepłą wodą z solą lub sokiem z cytryny albo z preparatami ziołowymi.

Skuteczną metodą jest też owinięcie gardła na godzinę bawełnianą ściereczką nasączoną letnią wodą, co zwiększy przepływ limfy, pomagając w ten sposób w leczeniu. Wartościowymi płukankami są też roztwory wodne z tymiankiem lub z dzikim indygo. Warto też jest skorzystać z inhalacji z kropli miętowych czy z kąpieli w ciepłej wodzie z dodatkiem rumianku, co rozszerza oskrzela, łagodzi bóle, uspokaja, pomaga zasnąć.

Płukanka z soli: należy do szklanki przegotowanej wody o temperaturze 35-40 stopni C dodać łyżeczkę soli, dokładnie wymieszać i płukać gardło nabierając po łyku. Odkaża to błony śluzowe, usuwając z nich w ten sposób bakterie. Płukanie kwasem z kiszonych buraków: płuczemy nim gardło jak najczęściej, najlepiej nie rzadziej jak pół godziny, aby nie dopuścić do rozmnażania się bakterii. Napar z kory dębu i rumianku: liść mięty, liść szałwii, kwiat nagietka i koszyczek rumianku mieszamy ze sobą, a następnie zalewamy wrzątkiem i parzymy przez około 30 minut. Miód cebulowy: kroimy drobniutko dwie dość duże cebule, dodajemy pół szklanki miodu, po czym dokładnie całość mieszamy i odstawiamy na dwie godziny. Następnie dodajemy ćwierć szklanki letniej, przegotowanej wody, mieszamy i odstawiamy na trzy godziny. Przecedzamy do butelki. Pijemy kilka razy dziennie po jednej łyżce.

Zobacz też: Czym jest angina ropna?

Reklama

Źródło: wydawnictwo PRINTEX.