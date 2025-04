Ból związany z napięciem seksualnym

Ból głowy to jedna z częstszych dolegliwości, na jaką cierpi współczesne społeczeństwo. Największą część z tego stanowi napięciowy ból głowy, bóle migrenowe czy klasterowe. Jednak znane jest tak naprawdę wiele innych mniej częstych typów tej choroby.

Jednym z nich jest pierwotny ból głowy związany z aktywnością seksualną. Jest to tępy ból który nasila się w miarę narastania napięcia seksualnego. Choć nie znane są dokładnie jego przyczyny, potrafi on znacząco obniżać jakość i zadowolenie z życia seksualnego.

Zobacz też: Ból głowy i seks

Wszystko kręci się wokół orgazmu

W pierwotnym bólu związanym z aktywnością seksualną wyróżnia się ból przedorgazmowy i orgazmowy. Ból przedorgazmowy charakteryzuje się tym, że nie ogranicza się jedynie do głowy ale dotyczy także okolicy karku i potylicy. Niekiedy bólowi przedorgazmowemu towarzyszy uczucie napięcia mięśni szyi i szczęki. Ból tego typu powoli narasta wraz z podnieceniem seksualnym.

Znacznie nieprzyjemniejszy jest ból orgazmowy. Pojawia się nagle, w trakcie orgazmu, jest bardzo silny, ostry i najczęściej obustronny. Ból ten trwa ok. 3 minut do 4 godzin w swym największym natężeniu. Potem może się jeszcze utrzymywać od 1 godziny do nawet 2 dni. Jednak jego siła jest już znacznie mniejsza. Ból orgazmowi występuje częściej u osób cierpiących także z powodu pierwotnego kaszlowego lub wysiłkowego bólu głowy.

Skąd ten problem?

Przyczyny bólu głowy związanego z aktywnością seksualną nie są dokładnie poznane. Podejrzewa się jednak, że może mieć on związek ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego.

Ból orgazmowy lub przedorgazmowy na szczęście nie jest przypadłością, która dokucza choremu przez całe życie. Po okresie kilku miesięcy (lub czasem lat) ból ten wygasa. Niestety nawet po długim okresie remisji może powrócić.

W leczeniu tego schorzenia stosuje się takie środki jak indometacyna (niesteroidowy lek przeciwzapalny), ergotamina czy tryptany (stosowane w leczeniu migreny). Środki te stosuje się zapobiegawczo na około godzinę przed rozpoczęciem stosunku seksualnego.

Zobacz też: Boli mnie głowa, gdy się zmęczę...

Zgłoś się do lekarza!

Warto pamiętać, że nie każdy ból w trakcie przed lub po współżyciu to pierwotny ból związany z aktywnością seksualną. Życie erotyczne czasami może być źródłem kompleksów, stresu, problemów. Taki stan rzeczy może sprzyjać pojawianiu napięciowego bólu głowy bądź prowokować napady migreny. Niestety różnicowanie między tymi typami bólów głowy nie jest łatwe. Warto jednak zgłosić się do specjalisty, który postara się tego dokonać, gdyż postępowanie terapeutyczne zależnie od typu jest inne.

Reklama