Ból gardła to nieprzyjemna dolegliwość, która potrafi w znaczny sposób obniżyć komfort życia chorego. Powoduje problemy z przełykaniem i brak apetytu. Bólowi towarzyszyć mogą również inne objawy - kaszel, gorączka, ból głowy czy osłabienie. Ból gardła często pojawia się również w ciąży, kiedy organizm kobiety staje się mniej odporny.

Reklama

Spis treści:

Ból gardła w ciąży nie różni się od bólu u pozostałych osób. Zwykle jest wynikiem infekcji wirusowej, bakteryjnej lub grzybiczej. Ból gardła nie jest zagrożeniem dla zdrowia dziecka, jednak by prawidłowo go leczyć i zapobiegać powikłaniom, należy poznać jego przyczynę.

Ból gardła w ciąży najczęściej jest spowodowany wirusowym zapaleniem gardła. Często jest pierwszym objawem przeziębienia. Nie wymaga wówczas specjalnego postępowania, a jedynie łagodzenia objawów.

Niekiedy przyczyną bólu gardła jest zakażenie bakteryjne, a rzadziej grzybicze (czytaj: grzybica gardła i przełyku). Wówczas należy udać się do lekarza, który przepisze lek przeciwbakteryjny lub przeciwgrzybiczy dostosowany dla pacjentki ciężarnej. Nieleczona infekcja bakteryjna lub grzybicza grozi poważnymi powikłaniami, dlatego zawsze w przypadku niepokojących objawów (np. wysoka gorączka, dreszcze, białe naloty na gardle lub migdałkach), trzeba udać się do lekarza.

Badaniem, która pomaga w ustaleniu, jaka jest przyczyna infekcji gardła - wirusowa czy bakteryjna, jest oznaczenie CRP (białka C-reaktywnego). Badanie polega na pobraniu krwi. Jeśli występuje ból gardła, ale CRP mieści się w normie, najprawdopodobniej dolegliwość powodują wirusy. Jeżeli CRP znajduje się powyżej normy, to sugeruje raczej podłoże bakteryjne, wówczas konieczna jest wizyta u lekarza.

Przyczyną bólu gardła w ciąży może być również wysuszenie śluzówki gardła, zgaga (gardło może być podrażnione wskutek cofania się treści z żołądka), alergia, zapalenie krtani. Czytaj też: Alergia w ciąży.

Przede wszystkim należy pamiętać, że będąc w ciąży, należy ograniczyć stosowanie leków na tyle, na ile jest to możliwe. Oznacza to, że najlepiej zrezygnować z leków przeciwbólowych na rzecz domowych sposobów na ból gardła. Sprawdzą się one równie dobrze, a czasem nawet lepiej niż produkty dostępne w aptekach.

Domowe sposoby na ból gardła

Aby zminimalizować nieprzyjemne skutki bólu gardła w ciąży, przede wszystkim należy pić 2-3 litry płynów dziennie. Najlepsza będzie woda niegazowana (nie podrażnia dodatkowo gardła) oraz ziołowe i owocowe herbaty (ciepłe, ale nie gorące). Inne sposoby:

Płukanki - gardło można płukać nawet 3-4 razy na dobę. Można zastosować płukankę z soli kuchennej rozpuszczonej w wodzie (łyżeczkę soli należy wymieszać w szklance ciepłej wody) albo napar ziołowy (z szałwii lub rumianku). Więcej: Płukanie gardła - co i jak stosować na bolące gardło?

- gardło można płukać nawet 3-4 razy na dobę. Można zastosować płukankę z soli kuchennej rozpuszczonej w wodzie (łyżeczkę soli należy wymieszać w szklance ciepłej wody) albo napar ziołowy (z szałwii lub rumianku). Więcej: Płukanie gardła - co i jak stosować na bolące gardło? Nawilżanie powietrza - sprawdzi się nawilżacz powietrza, który reguluje jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa ciężarna. Jeżeli nie posiadamy takiego sprzętu - nic straconego. Można wykorzystać prosty sposób - zawieszenie na kaloryferze mokrego ręcznika.

- sprawdzi się nawilżacz powietrza, który reguluje jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa ciężarna. Jeżeli nie posiadamy takiego sprzętu - nic straconego. Można wykorzystać prosty sposób - zawieszenie na kaloryferze mokrego ręcznika. Inhalacje - domowa inhalacja to jeden z najpopularniejszych sposobów na infekcję dróg oddechowych. Metoda sprawdzi się w przypadku bólu gardła. Można wykorzystać parę wodną lub olejki eteryczne, np. eukaliptusowy lub sosnowy.

- domowa inhalacja to jeden z najpopularniejszych sposobów na infekcję dróg oddechowych. Metoda sprawdzi się w przypadku bólu gardła. Można wykorzystać parę wodną lub olejki eteryczne, np. eukaliptusowy lub sosnowy. Napary roślinne - dobrym pomysłem będzie zwłaszcza napar z imbiru, który ma właściwości antybakteryjne i odkażające. Jego działanie docenią również ciężarne, które mają problemy z nudnościami, ponieważ to jeden z najlepszych naturalnych środków na walkę z wymiotami.

- dobrym pomysłem będzie zwłaszcza napar z imbiru, który ma właściwości antybakteryjne i odkażające. Jego działanie docenią również ciężarne, które mają problemy z nudnościami, ponieważ to jeden z najlepszych naturalnych środków na walkę z wymiotami. Czosnek - nazywany naturalnym antybiotykiem. Najlepiej spożywać go na surowo. Wystarczająca dawka to 3-4 ząbki czosnku dziennie. Osoby, które nie przepadają za jego charakterystycznym smakiem, mogą dodać go do spożywanych potraw lub przygotować leczniczy napój, czyli mleko z czosnkiem. Wystarczy połączyć 250 ml mleka z łyżką miodu i 2-3 ząbkami czosnku.

W ciąży należy ograniczyć przyjmowanie lekarstw, również takich, które dostępne są w aptekach bez recepty. Jeżeli domowe sposoby na ból gardła okazały się niewystarczające lub mimo wszystko chcemy sięgnąć po leki, należy dokładnie sprawdzić ich skład. A najlepiej wcześniej skonsultować się z lekarzem.

W ciąży nie można przyjmować na własną rękę:

silnych leków przeciwbólowych (paracetamol w ciąży jest najbezpieczniejszy),

antybiotyków,

lekarstw zawierających tymianek - jego nadmiar może doprowadzić nawet do poronienia,

lekarstw zawierających rozmaryn - może powodować skurcze macicy,

leków z kwasem acetylosalicylowym i ibuprofenem - mogą powodować krwawienie i zagrażać płodowi.

Należy pamiętać, że samodzielne leczenie bólu gardła w ciąży nie powinno trwać dłużej niż 3-5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza. Do lekarza trzeba udać się niezwłocznie w przypadku, gdy bólowi gardła towarzyszą inne dolegliwości - bardzo wysoka gorączka, krwawienia, nudności czy silne wymioty.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.01.2020.

Reklama

Więcej informacji:

Domowe sposoby na przeziębienie. Co pomoże na katar, ból gardła, kaszel i gorączkę?

Płukanie gardła. Co i jak stosować na bolące gardło?

Przeziębienie w ciąży: jak leczyć je skutecznie, by nie zagrozić dziecku

Opryszczka w ciąży wargowa i genitalna: leczenie, domowe sposoby

Ból głowy w ciąży - które leki można brać + domowe sposoby na ból